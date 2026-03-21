Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi ngay giữa khu dân cư trên địa bàn.

Đến nay, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) cùng 4 người khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm". Các quyết định này được Viện KSND Khu vực 9 phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác tuần tra, nắm địa bàn Phòng PC03 phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại khu vực đường Lê Đình Cẩn. Qua kiểm tra, công an phát hiện đây là một "công xưởng" sản xuất kem trộn giả các thương hiệu nổi tiếng"Công xưởng" này do Lâm Thị Kim Nương tổ chức với quy mô lớn. Cơ sở này ẩn mình trong khu dân cư, hoạt động khép kín với sự tham gia của nhiều nhân công được thuê để pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu quen thuộc như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… Tất cả đều được in nhãn "sản xuất tại Mỹ", "made in Thailand", nhưng hoàn toàn không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc.

Đáng chú ý, phía sau lớp vỏ "ngoại nhập" bắt mắt là hàng trăm kg hóa chất, kem nền không rõ thành phần, cùng hàng nghìn tem nhãn, bao bì được chuẩn bị sẵn. Các thiết bị khuấy trộn, sang chiết thô sơ được sử dụng để tạo ra thành phẩm trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, an toàn.Qua đấu tranh, Nương khai nhận toàn bộ nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành, chuyên sản xuất, gia công mỹ phẩm là kem các loại theo đơn đặt hàng, có giấy đủ điều kiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm và có hồ sơ công bố nhiều loại mỹ phẩm (trừ các sản phẩm bán cho Nương).

Do các sản phẩm mỹ phẩm mà Nhã được phép sản xuất, kinh doanh ít được người tiêu dùng quan tâm nên tận dụng kinh nghiệm đã gia công và làm việc tại nhiều nơi sản xuất mỹ phẩm, Nhã đã sản xuất, làm giả mỹ phẩm là kem các loại của nhãn hiệu OLAY – Kem kích trắng mạnh; ABUTINE C3C; Bạch Ngọc Liên – kích trắng siêu tốc; Vaseline – kem tẩy trắng Thái Lan để bán ra thị trường kiếm lời.

Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất mỹ phẩm giả.

Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ hũ không nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi bị phát hiện, Kiều Hoàng Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã kịp thời phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm sản phẩm được gắn mác ngoại nhập.

Có thể thấy, các đối tượng đã hình thành một quy trình khép kín: từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối ra thị trường. Thủ đoạn không mới, nhưng được tổ chức chặt chẽ, lợi dụng tâm lý sính ngoại, ham trắng nhanh của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sản phẩm từ "công xưởng" này được tiêu thụ thông qua nhiều đầu mối, với giá nhập chỉ hơn 1,3 triệu đồng/thùng (120 hũ), các loại kem này sau đó được bán ra thị trường với mức giá chênh lệch lớn. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ ra thị trường với số lượng lớn sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng, thu lợi bất chính ước tính trên 1 tỷ đồng.

Đáng lo ngại, phần lớn người mua không hề biết mình đang sử dụng sản phẩm giả, kém chất lượng. Những lời quảng cáo "trắng nhanh", "hiệu quả tức thì" đã trở thành cái bẫy đánh trúng tâm lý làm đẹp cấp tốc.Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng ngày càng tinh vi, sẵn sàng lập "công xưởng" ngay trong khu dân cư để qua mắt cơ quan chức năng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những tin quảng cáo "thần tốc", "siêu trắng" trên mạng xã hội, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.