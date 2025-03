Tối 19/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an phường Điện Nam Bắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đặng Thị Kim Nga (sinh năm 1992, trú ở thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 18/03/2025, bà Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1954, trú ở phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến Công an phường Điện Nam Bắc trình báo về việc bà Lộc đang bán rau trên đường Trần Thủ Độ, thuộc khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc thì bị 1 đối tượng nữ, đi xe máy (loại xe tay ga) đến mua rau, và lợi dụng sơ hở của bà Lộc, đối tượng đã trộm cắp số tiền 7 triệu đồng.

Đối tượng Đặng Thị Kim Nga tại cơ quan công an - Ảnh: CA Quảng Nam

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường đã huy động toàn bộ lực lượng chia nhiều mũi khẩn trương tiến hành xác minh, xác định đối tượng nghi vấn để triển khai công tác truy tìm. Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác của Công an phường xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Đặng Thị Kim Nga nên đã khẩn trương tiếp cận, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Điện Nam Bắc để làm việc.

Tại cơ quan Công an xác định đối tượng Đặng Thị Kim Nga có nhân thân xấu, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan Công an nên đối tượng ngoan cố, quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi với hàng loạt lời khai gian dối. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Nga đã thừa nhận và khai báo toàn bộ hành vi trộm cắp số tiền 7 triệu của bà Nguyễn Thị Lộc.

Hiện Công an phường Điện Nam Bắc đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đặng Thị Kim Nga theo quy định của pháp luật.