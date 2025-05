Cho đến thời điểm tính đến 15h30, website bán vé concert vẫn đang khóa tính năng mua vé. Cuối cùng, nhà phân phối đã thông báo tạm dừng việc bán vé, thời điểm mở bán tiếp theo chưa được xác định. Nguyên văn bài đăng xin lỗi của nền tảng: "THÔNG BÁO TẠM DỪNG MỞ BÁN VÉ VPBANK Presents K-STAR SPARK IN VIETNAM – MEGA CONCERT 2025 Kính gửi Quý khách hàng, CTicket gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể khách hàng vì sự cố trong quá trình mở bán vé cho sự kiện VPBANK Presents K-STAR SPARK IN VIETNAM – MEGA CONCERT 2025. CTicket xin thông báo: Trong thời gian mở bán vé vào chiều ngày 21/05/2025, hệ thống ghi nhận lượng truy cập đột biến từ trong và ngoài nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình mở bán vé và trải nghiệm của khách hàng. Do đó, CTicket buộc phải tạm dừng mở bán trong ngày hôm nay. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ kỹ thuật để khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thời gian mở bán sẽ được cập nhật ngay khi hệ thống ổn định trở lại. Kính mong Quý khách thông cảm và vui lòng tiếp tục theo dõi các kênh chính thức của CTicket và Ban Tổ chức để không bỏ lỡ thông tin mới nhất. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc và mong tiếp tục nhận được sự cảm thông, chia sẻ và đồng hành từ Quý khách.Trân trọng,CTicket."