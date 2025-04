Hot: G-Dragon lộ hint “yêu lại” mỹ nữ nóng bỏng nhất showbiz, còn ở chung nhà?

Ngày 28/4, tờ KoreaBoo đưa tin nghi vấn G-Dragon đã âm thầm quay lại với nữ idol kiêm diễn viên Lee Joo Yeon (After School) gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Theo đó, trên 1 diễn đàn trực tuyến, netizen xứ kim chi đã soi ra 1 loạt hint trùng hợp khó tin trong vài ngày gần đây giữa Lee Joo Yeon và trưởng nhóm BIG BANG.

Cụ thể, trong story đăng tải trên Instagram vào ngày 27/4, Lee Joo Yeon đã chia sẻ bức ảnh selfie chụp cùng 1 chú mèo trên ghế ngồi, thấy rõ những đồ nội thất trang trí ở phía sau. Dân tình ngay lập tức soi ra khung cảnh nơi Lee Joo Yeon rất giống với hình ảnh bên trong nhà của G-Dragon mà anh từng đăng tải trước đây, từ tác phẩm nghệ thuật đến đồ vật xung quanh. Ngoài ra, chú mèo trong ảnh của Lee Joo Yeon bị phát hiện đeo chiếc vòng Chanel giống hệt với món phụ kiện G-Dragon từng sử dụng. Điều này làm dấy lên suy đoán chú mèo xuất hiện trong bức ảnh của nữ thần tượng đẹp nhất nhóm After School chính là thú cưng của ông hoàng Kbiz.

MXH Hàn Quốc đang rần rần nghi vấn G-Dragon và Lee Joo Yeon đã nối lại tình xưa

Bức ảnh selfie đăng lên story Instagram của Lee Joo Yeon vào ngày 27/4 được cho là chụp ở nhà G-Dragon

Chú mèo xuất hiện trong ảnh của Lee Joo Yeon được suy đoán là mèo cưng của G-Dragon

Với loạt hint nói trên, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ G-Dragon và Lee Joo Yeon đã âm thầm nối lại tình xưa. Hiện tại, cả G-Dragon và nữ diễn viên 8X đều chưa lên tiếng về nghi vấn tái hợp.

Ngày 1/1/2018, Dispatch công bố hình ảnh bắt gặp G-Dragon và Lee Joo Yeon hẹn hò tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Cặp đôi được tiết lộ đã trải qua kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm với nhau. Trước đó, vào năm 2017, tin đồn hẹn hò của G-Dragon và cựu thành viên After School đã rộ lên sau khi đoạn video liên quan đến cả 2 bị rò rỉ. Không lâu sau đó, phía YG Entertainment phủ nhận thông tin G-Dragon hẹn hò với Lee Joo Yeon.

Dispatch "tóm gọn" G-Dragon và Lee Jooyeon đến đảo Jeju hẹn hò vào năm 2018

G-Dragon sinh năm 1988, ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006. Anh được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" nhờ phong cách cuốn hút, gu âm nhạc đỉnh. Trong quá khứ, G-Dragon từng công khai hẹn hò với Kiko Mizuhara, Nana Komatsu và Jennie (BLACKPINK). Gần đây, anh vướng tin đồn ngầm công khai tình cảm với Sana (TWICE) khi tag tài khoản của nữ idol vào 1 bài đăng của mình, nhưng vội xóa đi vì gây náo loạn MXH.

Lee Joo Yeon sinh năm 1987, hơn G-Dragon 1 tuổi. Cô từng hoạt động trong nhóm nhạc nữ hàng đầu của Kpop thế hệ thứ nhất - After School. Lee Joo Yeon là 1 trong 3 thành viên được đánh giá cao nhất về visual bên cạnh Nana và UEE, và cũng là người đẹp gợi cảm nhất của After School. Ngoài ca hát, Lee Joo Yeon còn thử sức với diễn xuất. Trước G-Dragon, Lee Joo Yeon cũng từng nhiều lần được cho là bạn gái của tài tử So Ji Sub. Tuy nhiên, cả nữ idol và tài tử Giày Thủy Tinh chưa từng lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Lee Joo Yeon

Cựu thành viên After School còn sở hữu body sexy "khét lẹt"

Nguồn: KoreaBoo