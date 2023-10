Tấm ảnh photoshop của Song Hye Kyo và một đàn em bất ngờ viral mạng xã hội vì quá đẹp

Mới đây, netizen truyền tay nhau tấm ảnh được fan chỉnh sửa của Song Hye Kyo và Han So Hee. Trong ảnh, cặp đôi chị em đều diện váy đen và ngồi cạnh nhau khiến mọi người phải xuýt xoa vì quá hợp. Điều đáng nói, dù đây chỉ là sản phẩm của photoshop nhưng vẫn đủ khiến fan hâm mộ phải phấn khích vì sự xinh đẹp và nổi bật của cả hai.

Dưới các bài chia sẻ về bức ảnh, netizen không khỏi cảm thán vì nhan sắc của cả hai. Nhiều người chia sẻ: "Đây chính là hình mẫu chị em hào môn đầy sang chảnh và bí ẩn"; "Song Hye Kyo đẹp quá, Han So Hee cũng rất tuyệt"; "Gấp đôi visual"; "Nhìn thế này lại tiếc nuối vì họ không hợp tác với nhau quá"...

Hiện tại bức ảnh này đang vô cùng viral trên mạng xã hội từ weibo cho tới twitter và nhận về lượt chia sẻ "khủng".

Trong cộng đồng fan hâm mộ Kdrama chắc hẳn không quá xa lạ với chuyện Han So Hee vô cùng yêu thích đàn chị Song Hye Kyo. Han So Hee cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm đến đàn chị bằng các bài đăng trên trang cá nhân.

Trước đó, cư dân mạng cũng vô cùng háo hức khi có thông tin Song Hye Kyo và Han So Hee sẽ góp mặt trong dự án kinh dị bí ẩn "The Price Of Confession". Tuy nhiên, sau đó dự án này "tan thành mây khói" khiến nhiều cư dân mạng không khỏi tiếc nuối.