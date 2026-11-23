Từ lớp học đến các hoạt động trải nghiệm, AI đang dần trở thành một phần trong môi trường giáo dục ở nhiều trường phổ thông. Không chỉ hướng dẫn học sinh tiếp cận công nghệ, giáo viên còn phải tìm cách tích hợp AI vào bài giảng và định hướng các em sử dụng hiệu quả.

Được dùng AI, học sinh vẫn phải giải thích cách làm

Trong tiết Tin học tại Trường Trung học Pathway School - cơ sở Phước Bình (TP.HCM), học sinh lớp 12 được giao thực hành thiết kế trang web trên nền tảng HTML. Các em tự lựa chọn chủ đề, xây dựng nội dung và hoàn thiện sản phẩm. Trong quá trình thực hiện, học sinh có thể sử dụng những công cụ như ChatGPT, Gemini để tìm kiếm ý tưởng, hỗ trợ xây dựng nội dung và giải đáp những vấn đề chưa hiểu.

Hà Ái Tâm, học sinh lớp 12B1 cho biết em thường sử dụng AI với vai trò là người thầy hướng dẫn và một người bạn đồng hành. Khi gặp những kiến thức chưa hiểu, đặc biệt là các dạng toán, em nhờ AI giải thích chi tiết, hướng dẫn cách làm và chia sẻ những mẹo giải bài để tiết kiệm thời gian. Công cụ này cũng giúp em tổng hợp lý thuyết, hệ thống kiến thức phục vụ việc ôn tập.

Hà Ái Tâm trong tiết học môn Tin học có ứng dụng AI.

“Trong các hoạt động nhóm, em sử dụng AI để tìm kiếm thông tin, tham khảo những nội dung cần thiết. Ngay trong tiết Tin học, khi thực hành lập trình và thiết kế trang web, nếu gặp những đoạn mã hoặc thẻ HTML chưa nắm rõ cách sử dụng, em sẽ đặt câu hỏi để AI giải thích chức năng và cách vận dụng vào bài thực hành”, Tâm cho biết.

Nguyễn Trí Trí Nguyễn thường đưa nội dung bài học vào AI, yêu cầu công cụ tổng hợp những kiến thức trọng tâm rồi dựa vào đó để ôn tập. Thỉnh thoảng, em cũng sử dụng AI để tham khảo khi làm bài văn.

Theo nam sinh, cần xác định mục tiêu trước khi sử dụng AI, chỉ nên xem đây là công cụ gợi ý, hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng và kiến thức, không giao toàn bộ nhiệm vụ cho công nghệ thực hiện. Nếu quá phụ thuộc, học sinh sẽ dần lười suy nghĩ và không thực sự hiểu bài.

Thầy Nguyễn Châu Văn Hiếu, phụ trách môn Tin học tại Trường Trung học Pathway School - cơ sở Phước Bình, cho biết, AI mang lại nhiều thuận lợi khi hỗ trợ học sinh tìm kiếm ý tưởng, xây dựng nội dung và tạo sản phẩm thực hành. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn quá trình tư duy của người học.

Để bảo đảm học sinh thực sự nắm kiến thức, giáo viên đưa ra các tiêu chí đánh giá sản phẩm ngay từ đầu. Theo đó, những sản phẩm có sự hỗ trợ của AI chỉ được đánh giá tối đa khoảng 3 điểm trên thang điểm 10. Phần đánh giá còn lại được thực hiện thông qua những câu hỏi liên quan đến nội dung, cách thức xây dựng và kiến thức học sinh vận dụng trong sản phẩm.

Thầy Nguyễn Châu Văn Hiếu hướng dẫn học sinh sử dụng AI.

“Giáo viên có thể đối chiếu sản phẩm học sinh nộp với nội dung đã hướng dẫn trên lớp để nhận biết mức độ can thiệp của AI. Nếu sản phẩm có những nội dung vượt quá kiến thức hoặc yêu cầu được hướng dẫn, giáo viên sẽ đặt câu hỏi để học sinh giải thích.

Nếu các em hiểu rõ cách thực hiện và trả lời được những vấn đề liên quan, giáo viên có cơ sở đánh giá khả năng tìm hiểu, làm chủ kiến thức của học sinh”, thầy Hiếu nói.

Giáo viên cũng chưa khuyến khích học sinh sử dụng AI quá nhiều trong môn Tin học, bởi nếu lạm dụng, các em có thể giảm thời gian tự tìm tòi, nghiên cứu và chủ động tiếp thu kiến thức. Trong bối cảnh học sinh có thể tiếp cận công nghệ cả ở trường lẫn tại nhà, việc ngăn cấm hoàn toàn không khả thi. Thay vào đó, giáo viên cần hướng dẫn các em sử dụng phù hợp và kiểm tra khả năng hiểu bài, làm chủ kiến thức.

Trường lồng ghép AI vào môn học, phụ huynh cùng giám sát

Không chỉ dừng lại ở những tiết học riêng lẻ, việc ứng dụng AI đang được đưa vào kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục tại Trường THCS Hiệp Phú (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM). Theo cô Nguyễn Thị Hồng An, hiệu trưởng nhà trường, việc đưa AI vào giảng dạy được thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT, gắn với định hướng chuyển đổi số, xây dựng trường học số.

Theo kế hoạch của nhà trường, mỗi lớp có ít nhất 12 tiết học ứng dụng AI trong một năm học. Thay vì tổ chức thành môn học riêng biệt, AI được lồng ghép vào các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông. Trong quá trình xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo viên chú trọng phát triển năng lực số, lựa chọn hình thức ứng dụng AI phù hợp với đặc thù từng môn.

Tùy theo nội dung và hoạt động học tập, học sinh có thể khai thác dữ liệu, hình ảnh hoặc sử dụng các ứng dụng AI để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, nhà trường còn chú trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm, giúp học sinh nhận biết những nội dung có thể khai thác và những giới hạn cần tránh, không lạm dụng AI để tạo ra những hình ảnh, sản phẩm thiếu giá trị giáo dục hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống.

Nhà trường tổ chức cho học sinh tiếp cận AI từ cuối năm học trước thông qua các chuyên đề, hoạt động tập huấn. Báo cáo viên được mời đến hướng dẫn, giới thiệu công nghệ; đại diện học sinh các lớp được trực tiếp tương tác, thực hành tại phòng máy tính. Những học sinh này sau đó trở thành lực lượng nòng cốt, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các bạn.

Tiết học AI tại Trường THCS Hiệp Phú.

Đầu năm học mới, nhà trường tiếp tục tổ chức chuyên đề giáo dục AI tại sân trường, giới thiệu khái quát cách sử dụng công nghệ cũng như ý thức, đạo đức khi khai thác AI trong thời đại số.

Theo cô Hồng An, việc ứng dụng AI giúp tiết học trở nên hấp dẫn hơn bởi học sinh vốn yêu thích khám phá công nghệ. Khi được giáo viên truyền cảm hứng, trực tiếp tìm hiểu và tạo ra những sản phẩm bằng khả năng vận dụng của mình, các em thường rất hào hứng.

“Tuy nhiên, giáo viên không thể kiểm soát tuyệt đối việc học sinh sử dụng AI, nhất là khi các em làm bài tập ở nhà. Vì vậy, điều quan trọng là giáo dục ý thức để học sinh biết sử dụng công nghệ đúng mục đích, không giao toàn bộ nhiệm vụ cho AI thực hiện ”, cô An nói.

Bên cạnh vai trò của giáo viên, nhà trường cũng chú trọng phối hợp với phụ huynh để định hướng việc sử dụng công nghệ của các em.

Tại trường, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn, định hướng để học sinh sử dụng AI đúng cách và phục vụ việc học tập. Tuy nhiên, khi các em về nhà, phụ huynh cũng cần phối hợp giám sát, quan tâm đến nội dung con tìm kiếm và cách sử dụng thiết bị, qua đó bảo đảm AI được khai thác đúng mục đích, không bị lạm dụng.

“AI cần được xem là công cụ hỗ trợ chứ không phải phương tiện thay thế con người. Khi học sinh biết đưa tư duy, cảm xúc và sự sáng tạo của mình vào quá trình khai thác công nghệ, AI mới thực sự trở thành công cụ hữu ích cho việc học tập và khám phá tri thức”, cô An nhấn mạnh.