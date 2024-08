Tài xế xe tải gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ: Sau khi hỗ trợ cứu người đành bất lực ngồi nhìn xe cháy rụi

Trong ngày 9/8 Phòng CSGT - Công an TPHCM có báo cáo Ban Giám đốc Công an, Cục CSGT - Bộ Công an về vụ tai nạn nói trên.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h40 chiều 8/8 trên tuyến Võ Chí Công (ngay dưới chân cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) hướng từ quận 7 về TP Thủ Đức giữa 8 ô tô.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 ô tô cháy tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã dập lửa hoàn toàn lúc 16h10. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.