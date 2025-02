Một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa một người đàn ông đi ô tô và nam shipper mặc áo hãng Grab xảy ra giữa phố đang khiến nhiều người bất bình.

Trong đoạn clip, xe ô tô và xe máy di chuyển ngược chiều, tại nơi xảy ra sự việc có 2 ô tô đang đỗ 2 bên đường nên các phương tiện bị hạn chế lối đi. Nam shipper đã chủ động lùi xe, nhường đường cho ô tô nhưng tài xế ô tô cho xe tiến lên khá nhanh khiến người đi xe máy không kịp lùi, dẫn đến xảy ra va chạm nhẹ. Sau đó, 2 bên xảy ra xích mích, tài xế ô tô đã xuống xe, chửi bới và đấm nhiều cái vào nam shipper.

Người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng can ngăn, yêu cầu tài xế ô tô dừng tay. Mặc dù vậy, người này vẫn túm cổ nạn nhân đòi đánh, và khi nam shipper nói sẽ báo công an thì tài xế ô tô thách thức: "Mày gọi công an giùm tao cái".

Tài xế ô tô đấm túi bụi nam shipper dù xảy ra va chạm nhẹ.

Tài xế ô tô còn thách thức khi nạn nhân nói sẽ gọi công an.

Hành động của tài xế ô tô khiến nhiều người bất bình, vì chỉ một sự việc đơn giản, không có gì nghiêm trọng nhưng người này lại phản ứng thái quá, tiêu cực. "Có tiền mua xe đẹp mà ý thức chán quán, ra đường hở tí là dùng nắm đấm. Đợt này bao nhiêu vụ phải trả giá ngay lập tức rồi mà thanh niên này có vẻ chưa rút được kinh nghiệm", một cư dân mạng bình luận.

Sự việc xảy ra lúc 19 giờ ngày 14/2. Hiện đoạn clip vẫn đang lan truyền trên MXH và nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.