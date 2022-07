Tài tử U50 được yêu thích nhất 2022: Diễn đỉnh lại điển trai nhưng gặp ngay phim kết thảm

Không phải nam thần đẹp hơn hoa hay sở hữu vẻ ngoài hack tuổi, nam diễn viên Park Byung Eun vẫn trở thành cái tên gây sốt các cộng đồng khán giả phim Hàn suốt gần 2 tháng nay với màn thể hiện tuyệt vời trong bộ phim Eve. Ban đầu khi xuất hiện trong poster, trailer phim, nhiều khán giả đã cho rằng Park Byung Eun quá chênh lệch về ngoại hình và tuổi tác so với Seo Ye Ji cũng kém sắc so với nam phụ Lee Sang Yeob. Thế nhưng chỉ sau vài tập phim lên sóng, tài tử họ Park đã chinh phục mọi khán giả. Thời điểm hiện tại khi phim vừa khép lại, nhân vật của anh cũng khiến khán giả vô cùng day dứt.

Trong phim, Park Byung Eun vào vai chủ tịch Kang Yoon Gyeom, người có quan hệ "mập mờ" với Lee Rael (Seo Ye Ji) mà không biết rằng người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ này tiếp cận mình vì mục đích báo thù. Tình yêu trong tội lỗi và đầy toan tính đã đưa đến một kết cục bi kịch. Cuối phim chủ tịch Kang vì muốn Rael buông bỏ hận thù mà đã để bàn tay mình nhuốm máu, thay cô báo thù và tự khép lại cuộc đời mình. Chuyện tình yêu đầy bi kịch, cách anh bảo vệ Rael khiến khán giả gạt bỏ mọi sai lầm của anh để đau đớn, xót xa cho nhân vật này. Cái chết của anh cũng khiến Eve nhận về vô số bình luận tiêu cực vì một kết thúc quá đau lòng cho tất cả các nhân vật.

Vào vai chủ tịch Kang, Park Byung Eun đã làm quá tốt vai diễn của mình bởi nét diễn chuyên nghiệp và đặc biệt là ánh mắt đầy xúc cảm. Ánh mắt của anh thay đổi liên tục trong các phân cảnh, khi dịu dàng, day dứt, lúc lại đầy căm phẫn, quyết đoán. Khán giả cho rằng chính ánh mắt này đã làm nên sự hấp dẫn của nhân vật Kang Yoon Gyeom, khiến sau cùng những người ủng hộ "thuyền" nam - nữ chính vẫn áp đảo so với nam phụ hoàn hảo.

Tuy không sở hữu vẻ ngoài điển trai, trẻ trung như nam phụ nhưng sau một hành trình gắn bó với Eve, Park Byung Eun lại khiến khán giả mê đắm nét đẹp "ông chú" của mình. Ở anh là sự từng trải, chững chạc và khiến cho đối phương có cảm giác an toàn.

Về sự nghiệp của "ông chú" này, Park Byung Eun hiện tại đã 45 tuổi và có 22 năm kinh nghiệm diễn xuất. Anh xuất hiện lần đầu vào năm 2000 với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Mr. Duke. Năm 2008, anh có vai diễn chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình The Pit and the Pendulum Pit và ít nhiều gặt hái được những thành công nhất định. Sự nghiệp của Park Byung Eun sang trang vào năm 2015 khi anh đến với bộ phim hành động đình đám một thời Assassination, trong đó anh vào vai một trung úy Nhật Bản. Màn trình diễn ấn tượng đã giúp anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ngay sau đó Park Byung Eun đã được ký hợp đồng với một công ty quản lý.

Park Byung Eun ở Assassination

Tuy không quá nổi tiếng ở Việt Nam nhưng Park Byung Eun cũng có một sự nghiệp lừng lẫy và đáng nể. Anh từng góp phần làm nên thành công của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Because This Is My First Life, The Great Battle, Kingdom,... và hiện tại là phủ sóng với Eve.