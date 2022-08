Tài tử Kang Tae Oh khoe vẻ đẹp nam tính trong bộ ảnh mới

Trong bức ảnh, Kang Tae Oh thu hút sự chú ý với biểu cảm lãnh đạm và bầu không khí gợi cảm trái ngược với hình ảnh dịu dàng mà anh thể hiện trong bộ phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”.

Kang Tae Oh.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" là một bộ phim truyền hình kể về câu chuyện của Woo Young Woo (Park Eun Bin ), một luật sư trẻ mắc chứng tự kỷ, gia nhập một công ty luật lớn. Nhờ có chỉ số IQ cao 164, trí nhớ ấn tượng và quá trình suy nghĩ sáng tạo, Woo Young Woo xuất sắc tốt nghiệp đứng đầu lớp từ Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng nhưng cô vẫn thấy mình phải vật lộn khi tương tác trong môi trường công sở.

Kang Tae Oh đã nhận được rất nhiều tình cảm thông qua nhân vật Lee Jun Ho, một nhân viên công ty luật điển trai và chu đáo, người luôn sát cánh, giúp đỡ Woo Young Woo trong mọi hoàn cảnh.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra trước khi bộ phim kết thúc, Kang Tae Oh đã chia sẻ suy nghĩ của mình về nhiều chủ đề khác nhau. Khi được hỏi liệu anh có cảm thấy khác biệt gì về các ngày thứ Tư hay không, nam diễn viên trả lời: “Chắc chắn rồi cảm giác khác. Tôi đồng thời nửa lo lắng, nửa mong đợi vì tôi đã biết câu chuyện sẽ được phát sóng. Tôi rất tò mò về phản ứng của người xem và liệu nó có diễn ra tốt đẹp hay không".

Bất chấp sự tò mò của mình, Kang Tae Oh nói thêm rằng anh không tìm kiếm phản ứng trên mạng xã hội. Nam tài tử nói: “Trừ khi nó được sản xuất trước, việc quay phim vẫn diễn ra ngay cả khi bộ phim đang phát sóng, và sau đó tôi nhận thức được phản ứng đó. Cho dù đó là phản ứng tốt hay phản ứng xấu, tôi sẽ không thể tập trung vào diễn xuất của mình nếu tôi bắt đầu quan tâm đến nó”.

Anh cũng chia sẻ suy nghĩ về những bình luận ác ý: “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bị xúc phạm. Trước đây, tôi đã nghĩ, "Tại sao mọi người lại cảm thấy bị xúc phạm bởi những bình luận?". Nhưng khi tôi đối mặt với những bình luận không hay về mình, tổn thương là rất lớn. Ngay cả khi tôi được khen ngợi 100 lần, tôi vẫn đau lòng nếu tôi bị ghét dù chỉ một lần...".

Nhân vật Lee Jun Ho của Kang Tae Oh gây sốt với lời thoại "Tôi buồn đấy nhé" trong tập 7 bộ phim. Chia sẻ về cảnh quay đó, Kang Tae Oh nói: “Tôi rất lo lắng về cảnh đó. Jun Ho luôn đợi Young Woo hành động, nhưng đó là cảnh đầu tiên anh ấy tiếp cận cô ấy trước. Có một lo ngại rằng hành động đó có thể trông khác với tính cách của Jun Ho mà tôi đã thể hiện trước đây. Những lời thoại "Tôi buồn đấy nhé" không có nghĩa là anh ấy thất vọng. Chắc hẳn anh ấy vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa ngượng ngùng, vừa cảm thấy xấu hổ. Có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc trừu tượng không thể giải thích bằng lời. Đó là lý do tại sao tôi đã thử một vài lần. Tôi đã thử một lần với nụ cười, và tôi đã thử một lần như thể tôi thực sự rất buồn”.

Khi được hỏi về tình yêu, Kang Tae Oh nhận xét: “Tôi rất ngọt ngào. Tôi bày tỏ cảm xúc của mình rất nhiều. Nếu tôi thích ai đó, tôi nói, "Anh thích em" và nếu tôi yêu ai đó, tôi nói, "Anh yêu em"". Tuy nhiên Kang Tae Oh lại khá lúng túng khi nói ra những điều mình không thích, anh nói nhỏ vì sợ đối phương phật ý.

Về dấu ấn mà vai diễn Lee Jun Ho để lại cho Kang Tae Oh, nam diễn viên trả lời: “Tôi cảm thấy như vai diễn đã cho tôi một lời cảnh báo trước khi tôi nhập ngũ, nói rằng, "Hãy làm tốt hơn từ bây giờ". Tất nhiên, trước đây tôi cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng dường như nó trở thành động lực của tôi hơn. Giống như, "Kang Tae Oh, cậu có rất nhiều người đang theo dõi, vì vậy cậu phải làm tốt hơn"./.