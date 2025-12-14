Lee Kyeon sinh năm 1982, bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 1997 trong vai trò thành viên nhóm nhạc UP. Trên thực tế, UP đã hoạt động trước đó nhưng liên tục biến động đội hình, đồng thời vướng phải nhiều tranh cãi xoay quanh cách quản lý và đối xử từ công ty chủ quản. Lee Kyeon gia nhập nhóm ở giai đoạn sau, tham gia phát hành album phòng thu thứ tư, song nhanh chóng rời đi ngay khi chiến dịch quảng bá khép lại.

Sau khi rẽ hướng sang diễn xuất, năm 2003 Lee Kyeon có vai diễn đầu tay trong bộ phim Apgujeong House của đài SBS. Tuy nhiên, tên tuổi của anh chỉ thực sự được chú ý khi tham gia series Hello, Franceska phát sóng năm 2005. Dù xuất hiện đều đặn trong nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh những năm sau đó, Lee Kyeon phần lớn chỉ đảm nhận vai phụ hoặc vai khách mời. Bản thân anh từng thẳng thắn thừa nhận việc tìm kiếm cơ hội tại Hàn Quốc vô cùng khó khăn, khi hình ảnh của anh chỉ được khán giả nhớ đến một cách mờ nhạt.

The Three Musketeers (2014) trở thành tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Kyeon cho đến thời điểm hiện tại. Sau dự án này, anh đổi công ty quản lý nhưng tình hình công việc vẫn không mấy khởi sắc. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ rằng bản thân phải đối mặt với những trải nghiệm tiêu cực trong giới, bao gồm việc bị đồng nghiệp xa lánh và bắt nạt. Theo lời kể của Lee Kyeon, những mối quan hệ xung quanh anh dần trở nên rạn nứt, đặc biệt khi anh không còn giữ được vị thế như giai đoạn đầu sự nghiệp: "Tôi bị tổn thương rất nhiều bởi những người bạn là người nổi nổi tiếng của mình. Vì thành công sớm nên các mối quan hệ bên ngoài của tôi cũng gặp vấn đề và tôi còn bị tẩy chay bởi những người làm việc trong lĩnh vực này".

Việc bị cô lập trong nghề cùng số lượng lời mời ngày càng ít đã khiến Lee Kyeon đưa ra quyết định rẽ hướng sang kinh doanh vào năm 2015. Đến tháng 5/2016, anh chuyển sang sinh sống tại Đà Nẵng (Việt Nam) và bắt đầu khởi nghiệp với mô hình quán cà phê. Nam nghệ sĩ cho biết phải tới năm 2018, sau quãng thời gian vừa đi làm thuê vừa học hỏi, anh mới thực sự bước vào con đường kinh doanh một cách bài bản. Dù khởi đầu đầy khó khăn, sự kiên trì đã giúp Lee Kyeon xây dựng thành công chuỗi cà phê nhượng quyền, từng có mặt tại nhiều địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Mũi Né…

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Kyeon hiện sinh sống trong một căn biệt thự sang trọng tại Đà Nẵng. Một số nguồn tin còn đồn đoán nam nghệ sĩ sở hữu khối tài sản rất lớn lên đến hàng tỷ đô sau nhiều năm kinh doanh tại Việt Nam. Dẫu vậy, dù đã có bước chuyển mình ngoạn mục trong lĩnh vực kinh doanh, Lee Kyeon từng khẳng định anh chưa bao giờ chính thức tuyên bố giải nghệ. Điều này khiến không ít khán giả tò mò về khả năng nam diễn viên sẽ quay lại với nghiệp diễn sau gần một thập kỷ “đổi đời” nơi đất khách.