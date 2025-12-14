Từ những bom tấn gây bão mạng xã hội đến các tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, 5 bộ phim Hàn dưới đây đang thống trị bảng xếp hạng Netflix toàn cầu năm 2025, phản ánh rõ sức hút bền bỉ của màn ảnh xứ kim chi.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã vượt qua mọi hoài nghi ban đầu để trở thành hiện tượng hiếm của Netflix. Không thuộc dòng phim ăn khách và phát hành theo hình thức chiếu từng tuần, tác phẩm vẫn bứt phá mạnh mẽ chỉ sau một tháng lên sóng, ghi nhận điểm số gần như tuyệt đối trên IMDb, với tập cuối chạm mốc 9.8 cao nhất lịch sử nội dung Hàn Quốc trên nền tảng này. Khi vừa mới ra mắt, phim nhanh chóng lọt top 10 series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu và dẫn đầu bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia.

Giữa bối cảnh phim Hàn Quốc đang bão hòa với tài phiệt, hành động và yếu tố siêu nhiên, tác phẩm của Im Sang Chun tạo nên một “điểm lệch” hiếm hoi khi chinh phục khán giả, đặc biệt là Gen Z, bằng câu chuyện đời thường, tinh tế và giàu cảm xúc. Phim khắc họa hành trình 65 năm của ba thế hệ phụ nữ Hàn Quốc, tái hiện những hy sinh, hối tiếc và mâu thuẫn gia đình bằng loạt thoại chạm đến tận cùng cảm xúc. Kết hợp kịch bản sâu sắc, bối cảnh Jeju giàu bản sắc và diễn xuất ấn tượng của IU cùng dàn diễn viên, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt được xem là một trong những bộ phim đáng xem nhất năm 2025, khiến không ít khán giả rơi nước mắt khi nghĩ về gia đình mình.

Squid Game 3

Squid Game 3 ra mắt ngày 27/6 với 6 tập phim và nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Chỉ sau một ngày lên sóng, bộ phim đã vươn lên vị trí số 1 Netflix tại 93 quốc gia theo thống kê của FlixPatrol - thành tích vượt xa hai mùa trước, khi mùa 1 cần gần một tuần còn mùa 2 mất hai ngày để đạt ngôi đầu bảng.

Lượt xem bùng nổ khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào mùa 3, nhất là khi dự án được đầu tư tới 100 tỉ won (khoảng 74 triệu USD). Dù gây tranh cãi với những ý kiến trái chiều về nội dung, Squid Game 3 vẫn được xem là một trong những phim Hàn ăn khách nhất năm 2025. Phim tiếp tục đẩy mức độ tàn khốc của trò chơi lên cao, biến những trò chơi trẻ con quen thuộc thành các thử thách sinh tử ám ảnh và giàu cảm xúc.

Câu chuyện xoay quanh hành trình trở lại hòn đảo của Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) với mục tiêu lật đổ hệ thống đứng sau trò chơi tử thần. Tuy nhiên, Gi Hun ở mùa này lại hiện lên đầy mâu thuẫn, hành động thiếu nhất quán và nhiều lần sống sót nhờ may mắn. Trong khi đó, tuyến truyện của cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) từng là điểm nhấn ở mùa đầu bị thu hẹp đáng kể, trở nên mờ nhạt và chỉ xuất hiện chớp nhoáng trước hồi kết.

Mở đầu trực tiếp sau cái kết căng thẳng của mùa 2, Squid Game 3 đặt Gi Hun vào vai một kẻ nổi loạn thực sự, không còn chỉ là người chơi mà là người chiến đấu từ bên trong, đối đầu trực diện với Front Man (Lee Byung Hun). Chính sự thay đổi này đã tạo nên sức hút mới, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến mùa phim nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều.

As Stood You By

As You Stood By lên sóng từ ngày 7/11 và nhanh chóng tạo tiếng vang. Hai tập đầu từng trình chiếu tại Liên hoan phim Busan 2025, nhận nhiều lời khen. Khi phát hành trên Netflix, phim lập tức dẫn đầu tại Hàn Quốc, Việt Nam và lọt top thịnh hành ở nhiều quốc gia châu Á. Theo Chosun, chỉ sau ba ngày, tác phẩm đã vào top 10 Netflix tại 22 quốc gia. Đồng thời, As You Stood By đứng số 2 Netflix toàn cầu, dẫn đầu tại 14 quốc gia và lọt top 10 ở 31 thị trường.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Naomi and Kanako của Hideo Okuda, bộ phim Hàn này là series dark thriller xoay quanh hai người phụ nữ bị dồn đến đường cùng, buộc phải đối diện với lựa chọn tàn nhẫn để thoát khỏi bạo lực. Phim do PD Lee Jung Rim (VIP, Revenant) đạo diễn. Jeon So Nee và Lee Yoo Mi được đánh giá “gánh” trọn phim với diễn xuất lạnh lùng, quyết liệt và những màn bùng nổ cảm xúc ám ảnh. Đồng thời bộ phim gây chú ý với nhịp phim căng thẳng, tông màu lạnh và thông điệp mạnh mẽ về bạo lực gia đình cùng sự thờ ơ của xã hội.

Genie, Make A Wish

Ngay sau khi lên sóng, Genie, Make a Wish nhanh chóng gây tiếng vang quốc tế, lọt top thịnh hành tại hơn 40 quốc gia. Sức hút của phim đến từ vụ cá cược giữa Ga Young và Genie vị thần đèn sinh ra từ lửa, vừa là thần vừa là ác quỷ, tin rằng con người sớm muộn cũng sẽ tha hóa. Không tin vào “ân huệ miễn phí”, Ga Young từ chối ba điều ước và đặt ra thỏa thuận: nếu Genie chứng minh được bản chất con người là sa đọa, cô sẽ dùng hết điều ước và đánh đổi cả mạng sống.

Bộ phim để lại dư âm nhờ câu hỏi cốt lõi về bản chất con người khi nắm trong tay quyền năng. Qua những cuộc đối thoại giữa Iblis và Ka Young cô gái từng bị thế giới ruồng bỏ, chỉ được sưởi ấm bởi tình thân hiếm hoi biên kịch Kim Eun Sook khắc họa ranh giới mong manh giữa lương thiện và tha hóa.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Trung Tâm Chăm Sóc Trấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call) bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội và hiện giữ vị trí top 3 bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Theo Naver, bộ phim trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Ngay từ trước khi lên sóng, dự án đã nhận được nhiều kỳ vọng khi phim Hàn Quốc khá lâu mới trở lại với đề tài bệnh viện, trong bối cảnh năm 2024 ngành y tế nước này trải qua nhiều biến động khiến loạt phim y khoa bị trì hoãn. Không đơn thuần khai thác yếu tố lãng mạn, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương khéo léo lồng ghép tinh thần chữa lành vào thể loại y khoa, mang đến một góc nhìn nhân văn và giàu cảm xúc.

Phim xoay quanh đội ngũ bác sĩ tại một trung tâm điều trị các ca chấn thương nặng về cả thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh những tình huống căng thẳng đặc trưng của ngành y, tác phẩm tập trung khắc họa lòng trắc ẩn, sự tận tâm và hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, nhấn mạnh hy vọng, sự hồi phục và ý chí sinh tồn. Dàn diễn viên gạo cội với lối diễn xuất chững chạc đã truyền tải trọn vẹn hình ảnh những con người kiệt sức nhưng không bao giờ bỏ cuộc, để lại niềm tin ấm áp vào giá trị nhân văn giữa đời sống hiện đại.