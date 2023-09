Tài tử gạo cội tông xe chết người rồi giấu xác giờ ra sao?

Jo Hyung Ki là nam diễn viên phụ quen mặt của showbiz Hàn Quốc.

Jo Hyung Ki sinh năm 1958 ở Seoul, Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp đóng phim từ năm 1971 qua vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Chief Inspector. Ông trở nên nổi tiếng vào thập niên 1980, gây dựng tên tuổi bằng các vai phụ. Những bộ phim ăn khách có sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội có thể kể đến như Piano, Biscuit Teacher and Star Candy, The Greatest Love, Myung Wol the Spy ...

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến năm 1991, Jo Hyung Ki gây ra tội ác khủng khiếp khiến sự nghiệp bị hủy hoại. Jo vẫn lái xe sau khi uống say và tông trúng một phụ nữ ở độ tuổi 30. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Thay vì gọi cấp cứu hay báo cảnh sát, Jo đã tìm cách giấu thi thể người phụ nữ.

Ngày hôm sau, người ta phát hiện ông đang ngủ trong ô tô gần nơi giấu xác. Jo lập tức bị bắt giữ. Jo Hyung Ki chỉ ngồi tù một năm trước khi được thả. Truyền thông và công chúng không hay biết về vụ việc.

Sau đó, nam diễn viên vẫn tiếp tục sự nghiệp như không có chuyện gì xảy ra. Ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, nhận nhiều dự án phim, thậm chí còn trở thành gương mặt đại diện trong một quảng cáo ôtô vào năm 2003.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Năm 2017, hành vi phạm tội năm xưa bị phát giác. Ông hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng Hàn Quốc. Trước áp lực dư luận, Jo Hyung Ki buộc phải rút khỏi ngành giải trí.

Kể từ đó, không có thông tin nào về ông. Người ta không rõ không đang ở đâu và làm gì. Tin tức cuối cùng về Jo là vào tháng 10/2022. Một cư dân mạng phát hiện cựu diễn viên dùng bữa với người thân tại nhà hàng ở Mỹ.

Ồn ào xảy ra nhiều năm nhưng truyền thông và cư dân mạng Hàn Quốc thỉnh thoảng vẫn nhắc lại với thái độ ghét bỏ, lên án sâu sắc.

Trong showbiz xứ củ sâm, lái xe trong tình trạng say xỉn là một trong những lỗi không thể tha thứ, khả năng cao hủy hoại sự nghiệp nghệ sĩ dù không gây ra bất cứ hậu quả nào.

Nhiều tên tuổi hàng đầu “thân bại danh liệt” sau khi bị phanh phui uống rượu khi lái xe. Gần đây nhất có Kim Sae Ron. Từ sao nhí được vinh dự gắn liền với danh xưng “em gái quốc dân”, cô trở thành con ghẻ do bị bắt quả tang say xỉn lái xe, tông vào công trình công cộng và cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường vào tháng 5/2022.

Một trường hợp khác là Kangin, cựu thành viên Super Junior. Anh vướng bê bối lái xe khi say rượu vào năm 2009 và 2016. Cái giá phải trả là phải rời khỏi nhóm nhạc nam nổi tiếng nhà SM.

Bạn thân của Kim Sae Ron, Lizzy, cựu thành viên Orange Caramel, bị cảnh sát Gangnam phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn vào tháng 5/2021. Cô sau đó đâm vào một chiếc taxi gần ngã tư phía Nam cầu Yeongdong ở khu Cheongdam-dong, quận Gangnam. Vụ va chạm khiến tài xế taxi bị thương nhẹ. Lizzy bị phạt 15 triệu won (hơn 270 triệu đồng) và phải xin lỗi công khai trước công chúng. Kể từ đó, Lizzy ngày càng ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình, danh tiếng lụi tàn.

