Shin Ha Kyun là một trong những nam diễn viên thuộc phái thực lực và nhận được sự công nhận từ giới chuyên gia, sự mến mộ của đông đảo công chúng. Trong suốt 26 năm cống hiến cho nền công nghiệp phim ảnh của xứ Hàn, Shin Ha Kyun chưa từng biết đến 2 từ "thất bại".

Vẻ ngoài bảnh bảo, điềm tĩnh của tài tử Shin Ha Kyun

Đến với nghệ thuật từ năm 19 tuổi, ban đầu điểm xuất phát của Shin Ha Kyun là một nghệ sĩ sân khấu. Nhờ vậy mà khả năng diễn xuất của nam diễn viên đều được rèn luyện và trau chuốt qua các vở kịch và dần được nâng cao. Đến năm 24 tuổi, tài tử mới bén duyên với màn ảnh rộng qua vai chính trong bộ phim The Happenings và cũng từ đây tên tuổi của anh vụt sáng và trở thành gương mặt đầy triển vọng. Sau The Happenings, Shin Ha Kyun tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt bộ phim" như The Spy (1999), Guns and Talks (2001)... Ngoài ra, tài tử còn hợp tác với một số nhà làm phim tên tuổi như Park Chan Wook thông qua những tác phẩm như Sympathy for Mr.Vengeance (2002), Sympathy for Lady Vengeance (2005)...

Những bộ phim làm nên tên tuổi Shin Ha Kyun

Không chịu "ngồi yên" ở "đất" điện ảnh, Shin Ha Kyun lấn sân sang mảng truyền hình vào năm 2003 với bộ phim đầu tiên trong series Good Person. Nhưng truyền hình không giữ chân anh được lâu, Shin Ha Kyun lại miệt mài đóng phim điện ảnh và cho tới 10 năm sau, anh mới quay trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim Harvest Villa.

Có thể nói, chất lượng hơn hẳn số lượng, các bộ phim truyền hình tài tử tham gia không nhiều nhưng bộ phim nào cũng đạt giải thưởng lớn và ghi dấu trong lòng khán giả. Ví như vai diễn bác sĩ giải phẫu thần kinh Lee Kang Hoon trong Brain đã đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới và mang về giải Daesang cao quý tại KBS Drama Awards. Hay là bộ phim Beyond Evil đã giúp Shin Ha kyun ẵm chiếc cúp Thị đế ở Baeksang Art Awards.



Giải thưởng danh giá là minh chứng cho những cống hiến hết mình của Shin Ha Kyun

Trong suốt 26 năm sự nghiệp, tài tử luôn linh hoạt thử thách bản thân với các thể loại vai diễn trong dòng phim từ tình cảm lãng mạn, hình sự trinh thám tới hành động, giật gân. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam tài tử lại biến hoá và đem đến một vai diễn mới trong màu sắc khác biệt. Cũng vì lẽ đó mà công chúng mới yêu quý và đặt cho anh danh xưng "vị thần diễn xuất".



Hiện tại, Shin Ha Kyun đang góp mặt trong bộ phim The Auditors với vai diễn Shin Cha Il. Tuy chỉ mới lên sóng, bộ phim đã dẫn đầu khung giờ và nhận cơn mưa lời khen từ công chúng. Một lần nữa, cái tên Shin Ha Kyun lại bảo chứng cho diễn xuất chắc tay và chất lượng của bộ phim.



Shin Ha Kyun trong The Auditors

