Thời gian qua, những từ khóa liên quan tới series "Sex and the City" liên tục được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh dàn nữ chính thì nam tài tử Chris Noth - người từng thủ vai Mr. Big trong series đình đám này cũng trở thành chủ đề thảo luận.

Tuy nhiên, điều mà công chúng nhắc về Chris Noth lại chẳng hề tốt đẹp. Nguyên nhân tới từ việc nam tài tử "Sex and the City" vướng vào vụ bê bối tấn công tình dục 5 người phụ nữ năm 2021.

Chris Noth thủ vai Mr. Big - người đào hoa nhất nhì series "Sex and the City"

Dù vụ việc đã kết thúc nhiều năm, nhưng mới đây những phát ngôn của Chris Noth vào năm 2023 về vấn đề này bất ngờ được nhắc lại.

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với tờ USD Today, Chris Noth lần nữa khẳng định bản thân vô tội. Theo đó, tài tử "Sex and the City" thừa nhận chuyện không chung thủy với vợ nhưng bản thân chưa từng phạm tội. "Tôi yêu vợ và điều đó khiến cô ấy bị tổn thương, nó không phải là một bức tranh đẹp cho lắm. Nhưng đó không phải một tội ác", Chris Noth nói.

Chris Noth và Sarah Jessica Parker trong "Sex and the City"

Tài tử sinh năm 1954 cho biết, bản thân đưa ra những lời bào chữa giống như nhiều người đàn ông khác vẫn làm, rằng đó chỉ là điệu nhảy phụ và nó rất vui. Thế nhưng Chris Noth khẳng định mình không làm tổn thương bất cứ ai: "Bạn biết đấy, sẽ không ai biết về điều này và tình dục thật sự thú vị. Tự nhiên, có nhiều người muốn ngủ với bạn, nó giống kiểu 'Uh có lẽ tôi sẽ không có cơ hội này lần nữa'".

Sau cáo buộc tấn công tình dục, Chris Noth đã lập tức bị công ty quản lý A3 Artists Agency sa thải. Đồng thời nam tài tử cũng bị loại khỏi loạt phim "The Equalizer" của đài CBS. Hãng Entertainment Arts Research hủy hợp đồng mua lại một công ty đồ uống của nam diễn viên này với giá 12 triệu USD (khoảng 304 tỷ đồng). Không vậy, nam tài tử còn bị dàn diễn viên "Sex and the City" ghẻ lạnh. Dù không bị buộc tội hay ra tòa, nhưng sự nghiệp gây dựng bao lâu của Chris Noth cũng hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại cuộc sống của nam tài tử chỉ xoay quanh 2 con trai.