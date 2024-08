Nhắc đến một trong những series nổi tiếng của Hollywood thì ngoài "Friends" thì khán giả Việt còn đặc biệt yêu thích "Sex and the City".

Phim xoay quanh chủ đề giới tính thầm kín được miêu tả qua lăng kính của 4 nhân vật nữ sống tại thành phố New York, Mỹ. Trong phim là những người bạn thân thiết, gắn bó, nhưng thực tế ngoài đời 2 trong số 4 nữ diễn viên đảm nhận vai chính của series "Sex and the City" lại chẳng hề ưa nhau.

Sarah Jessica Parker và Kim Cattrall đảm nhận vai bạn thân của nhau trong series "Sex and the City"

Không ai khác mà chính là Sarah Jessica Parker (vai Carrie Bradshaw) và Kim Cattrall (vai Samantha Jones).

Vụ việc khởi nguồn từ phát ngôn của Kim Cattrall về mối quan hệ với Sarah Jessica Parker cách đây nhiều năm. Cụ thể, trong một lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Kim Cattrall tiết lộ rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ là bạn. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp và có một khoảng thời gian rõ ràng giữa cuộc sống… Tất cả họ đều có con và tôi lớn hơn họ 10 tuổi. Kể từ khi loạt phim kết thúc, tôi ở bên ngoài New York nên tôi không còn gặp họ".

Kim Cattrall còn khẳng định rằng bản thân sẽ không bao giờ rút lại những lời phát biểu năm đó về mối quan hệ với Sarah Jessica Parker. Bởi theo Kim Cattrall, những điều đó vẫn hiện trên Google, mọi người đều có thể lên đó để tra cứu. "Tôi cảm thấy những gì mình làm trong quá khứ là đúng ở tình hình khi đó. Tôi không cảm thấy hối tiếc", Kim Cattrall nói.

Tuy nhiên, Kim Cattrall khẳng định cô cùng Sarah Jessica Parker chưa bao giờ là bạn

Chưa dừng ở đó, Kim Cattrall cũng bày tỏ sự khó chịu khi bị công chúng chỉ trích vì 1 câu nói trước đó nhiều năm rằng, cô từng đâm đơn kiện 1 diva và cụ thể ở đây là Sarah Jessica Parker. "Có lẽ cô ấy có thể trở nên tốt bụng hơ", Kim Cattrall chia sẻ về đồng nghiệp.

Năm 2018, Kim Cattrall còn chia sẻ lên trang cá nhân Instagram dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Bạn lại tiếp tục làm người khác nhớ lại hành vi động ác của mình trong quá khứ và bây giờ!". Dòng trạng thái được đăng tải chỉ sau 2 ngày, Sarah Jessica Parker gửi lời chia buồn tới Kim Cattrall khi anh trai nữ diễn viên qua đời.

Trong một bài đăng khác, Kim Cattrall viết: "Mẹ tôi vừa hỏi là tại sao người ta không để mình yên. Tôi đã nói rất rõ về sự riêng tư. Bạn không phải là thành viên gia đình cũng không phải bạn tôi. Lần cuối cùng tôi nhắc bạn đừng lợi dụng bi kịch của người khác để đánh bóng cái tôi đạo đức của mình".

Kim Cattrall được cho là ám chỉ Sarah Jessica Parker là "kẻ độc ác" khi nữ diễn viên chia buồn về sự ra đi của anh trai đồng nghiệp

Thậm chí, nữ diễn viên còn đính kèm bài báo cũ trên tới New Yorrk Post nói về căng thẳng giữa cô và Sarah Jessica Parker thời điểm quay "Sex and the City". Dù không nêu thẳng tên nhưng nhiều người đều cho rằng, Kim Cattrall đang muốn ám chỉ tới Sarah Jessica Parker.

Về phần Sarah Jessica Parker, khi được hỏi về phát ngôn "chưa bao giờ là bạn" của Kim Cattrall, nữ diễn viên "Sex and the City" cảm thấy tan nát cõi lòng. "Tôi cảm thấy buồn khi biết điều đó. Đấy không phải là những gì tôi nhớ về trải nghiệm giữa chúng tôi. Nên điều đó thật đáng buồn, nhưng… tôi không biết nữa. Tôi luôn nghĩ rằng thứ đoàn kết chúng tôi chính là trải nghiệm độc nhất", Sarah Jessica Parker chia sẻ khi xuất hiện trên chương trình "Watch What Happens Live".