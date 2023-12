Tài tử Celebrity hé lộ bi kịch gia đình: Em trai bị sát hại khi 20 tuổi, bản thân chỉ có 5 giây đau buồn vì 1 lý do

Vào ngày 4/12, tài tử Lee Dong Gun (Celebrity) đã xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy và trải lòng về sự nghiệp cũng như đời sống cá nhân. Trong đó, thông tin đặc biệt đáng chú ý chính là bi kịch lớn nhất đời anh: em trai ruột bị sát hại dã man ở Australia ở tuổi 20. Cảnh quay Lee Dong Gun đến thăm nơi tưởng niệm trong dịp sinh nhật em trai khiến khách mời ở trường quay cũng như người hâm mộ vô cùng xúc động.

Tài tử mang theo hoa và thiệp đến thăm em trai, ngồi xuống và trò chuyện với người quá cố: "Jun Yeop à, anh đến rồi đây. Vừa rồi là sinh nhật của em, nhưng anh đến muộn mất vài ngày. Chúc mừng sinh nhật em. Đây là sinh nhật lần thứ 35 rồi. Vì em mãi mãi 20 tuổi nên thật khó tưởng tượng dáng vẻ trưởng thành của em". Lee Dong Gun cũng cho em trai xem gương mặt của con gái Roa: "Con bé giống anh, giống em và cả bà nội nữa". Trước khi rời đi, Lee Dong Gun hứa sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt.

Cảnh Lee Dong Gun đến thăm nơi tưởng niệm em trai đã khiến nhiều người xúc động

Cảnh tượng xúc động không kém trong chương trình này là khi nam diễn viên họ Lee về nhà và dùng bữa với mẹ. Mẹ anh đã chuẩn bị 1 bàn đầy những món ăn người con trai quá cố yêu thích. Vừa ăn, Lee Dong Gun vừa hồi tưởng lại kỷ niệm với em trai: "Con còn nhớ khi Jun Yeop ra đời và vừa về từ bệnh viện, con đã chạy đi mua sữa bột và tã lót cho em". Nam diễn viên cũng nhớ về kỳ nghỉ của em trai trước khi qua đời 1 tháng. Lúc đó, em trai Lee Dong Gun đã từ Australia bay về Hàn Quốc và 2 anh em đã dành rất nhiều thời gian bên nhau.

Sau khi đến thăm em trai, Lee Dong Gun về nhà dùng bữa với mẹ

Lee Dong Gun rất yêu quý em trai và có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau

Cái chết đột ngột của con trai út là nỗi đau lớn với gia đình Lee Dong Gun. Tài tử Celebrity cho biết, khi biết tin em qua đời, anh chỉ sốc và đau buồn trong 5 giây vì phải trở nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho bố mẹ. Nhưng sau khi tiễn đưa em trai, Lee Dong Gun suy sụp, trầm cảm nặng và phải điều trị tâm lý. Trong năm 2008, tài tử hủy các dự án phim ảnh, ở ẩn và xin hoãn lịch nhập ngũ.

Mẹ Lee Dong Gun tâm sự rằng, khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời đó là khi bà phải trang điểm cho con trai út trước khi đưa con đi hỏa táng tại Australia: "Tôi chọn hỏa táng để Jun Yeop có thể trở lại Hàn Quốc 1 cách thoải mái. Tôi muốn con trông đẹp đẽ và giống 1 thiên thần lúc ra đi. Tôi ôm hộp tro cốt lên máy bay, vì ghế bên cạnh trống nên tôi đã đặt hộp xuống. Ban đầu, tiếp viên nói rằng tôi không thể làm vậy vì không mua ghế đó. Nhưng sau đó, họ đã để tôi đặt tro cốt con ở ghế bên cạnh trong suốt chuyến đi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn".

Dù Lee Dong Gun và mẹ đã dần nguôi ngoai nỗi đau, nhưng bố anh lại không được như vậy. Lee Dong Gun cho biết mọi người đều cẩn thận không nhắc về con trai út trước mặt ông. Bố Lee Dong Gun cũng không dự đám giỗ của con trai út vì điều đó càng khiến ông thêm đau lòng.

Lee Dong Gun dù rất đau lòng nhưng vẫn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho bố mẹ sau cái chết của em trai

Nguồn: SBS