Tại sao sữa chua cứ hễ thêm chữ "Hy Lạp" là giá lại tăng vọt từ 40 - 50%? Nếu thêm một chữ thành "sữa chua kiểu Hy Lạp" thì giá trị dinh dưỡng thay đổi ra sao? Và thực sự nó có xuất xứ từ Hy Lạp không?

Sữa chua Hy Lạp là gì?

Sữa chua Hy Lạp (Greek Yogurt) có nguồn gốc từ Hy Lạp, được sản xuất bằng phương pháp lọc đặc biệt (trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "sữa chua lọc").

So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp sử dụng nhiều sữa bò (hoặc sữa cừu) và kem hơn. Nó trải qua quá trình lọc đi lọc lại nhiều lần để loại bỏ nước (váng sữa), đường và lactose. Kết quả là tạo ra kết cấu đặc mịn, dẻo quánh, hương vị đậm đà và đặc biệt là lượng đường rất thấp. Đó là lý do giá thành của nó đắt hơn, nhưng thực tế cũng khỏe mạnh hơn sữa chua thường.

4 lý do khiến sữa chua Hy Lạp tốt cho sức khỏe hơn

1. Hàm lượng Protein cao vượt trội

Một khẩu phần sữa chua Hy Lạp thông thường chứa từ 15 - 20g protein, trong khi sữa chua thường chỉ có khoảng 9g.

Ghi chú: Nhu cầu protein hàng ngày của một người bình thường là khoảng 0,8g trên mỗi kg trọng lượng cơ thể (Ví dụ: Bạn nặng 50kg, bạn cần ít nhất 40g protein/ngày).

2. Ít Carbohydrate (Tinh bột/Đường)

Đây là lựa chọn hàng đầu cho những người theo chế độ ăn Low-carb. Nhờ quá trình lọc bỏ lactose, hàm lượng carb trong sữa chua Hy Lạp chỉ từ 5 - 8g, bằng một nửa so với sữa chua thông thường.

3. Hàm lượng Natri thấp

Sữa chua Hy Lạp chỉ chứa khoảng 50mg natri, giảm một nửa so với loại thường. Chế độ ăn ít natri giúp giảm nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch.

4. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nhờ kết cấu đặc và lượng protein cao, sữa chua Hy Lạp tạo cảm giác no lâu hơn, giúp bạn dễ dàng kiểm soát sự thèm ăn và lượng calo nạp vào.

Lưu ý nhỏ: Một nhược điểm duy nhất là quá trình lọc làm thất thoát một lượng canxi. Sữa chua Hy Lạp cung cấp khoảng 20% nhu cầu canxi hàng ngày, trong khi sữa chua thường là 30%.

Phân biệt sữa chua Hy Lạp và sữa chua "kiểu" Hy Lạp

Người tiêu dùng cần đặc biệt tỉnh táo để không rơi vào "bẫy" marketing. Trên thị trường có rất nhiều loại sữa chua Hy Lạp "giả", thường được gọi là Sữa chua kiểu Hy Lạp (Greek Style Yogurt).

Sữa chua kiểu Hy Lạp: Thực chất là sữa chua thông thường nhưng được thêm các chất làm dày như protein sữa, bột bắp biến tính, tinh bột biến tính hoặc gelatin để mô phỏng kết cấu đặc dẻo.

Hệ quả: Dù giá tiền có thể tương đương, nhưng hàm lượng protein trong loại "kiểu Hy Lạp" này thấp hơn rất nhiều so với hàng thật.

Cách nhận biết trên bao bì:

Chỉ những sản phẩm ghi đích danh "Greek Yogurt" mới là hàng thật được sản xuất qua quá trình lọc chuẩn.

Nếu thấy dòng chữ "Greek Style" hoặc "Greek Recipe", đó thường là loại sữa chua dùng chất tạo độ đặc.

Tại Anh, đã có tiền lệ pháp lý quy định chỉ những loại sữa chua thực sự sản xuất tại Hy Lạp mới được dán nhãn "Greek Yogurt", trong khi ở các khu vực khác, chúng ta cần dựa vào bảng thành phần để kiểm tra kỹ lưỡng.

Lời kết: Nếu bạn đang ưu tiên mục tiêu giảm cân và tăng cơ, sữa chua Hy Lạp nguyên bản chính là "siêu thực phẩm" xứng đáng để đầu tư cho thực đơn hàng ngày.