Tại sao phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang như Diệp Lâm Anh vẫn bị phản bội? - Đây chính là đáp án mà đàn ông nghe xong cũng phải "giật mình"

Đã xong những chuỗi ngày dai dẳng mà có lẽ chỉ Diệp Lâm Anh mới định nghĩa chính xác những cảm xúc mà cô phải trải qua. Được cầu hôn như ngôn tình cùng bao lời thề non hẹn biển nhưng cưới 3 năm thì có đến 2 năm hôn nhân không hạnh phúc. Lời khẳng định của Diệp Lâm Anh hôm nay như 1 giọt nước tràn ly: Vợ chồng cô ly thân là do có người thứ 3 xen vào.

Khi người phụ nữ khí chất phải "đối chất" với hôn nhân biến chất!

Nếu ai dõi theo toàn bộ những ồn ào cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm sẽ thấy được cả quá trình bản lĩnh của người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ này.

Nói cách khác, cho đến giờ tất cả những gì Diệp Lâm Anh đã làm khiến người ta ngưỡng mộ và thán phục. Cô đã thua nhưng là thua trong thế thắng.

Từ ngày lập gia đình, Diệp Lâm Anh hạn chế nhiều hoạt động trong showbiz, người ta ngẫm, hóa ra là người bình thường hay nổi tiếng thì vẫn đề cao thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm dâu.

"Vợ chồng tôi lục đục khoảng hai năm nay rồi chứ không phải mới đây. Từ khi tôi có bầu con thứ hai, gia đình tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi tổn thương, buồn phiền nhiều nhưng vẫn cố gắng bỏ qua để giữ gìn tổ ấm", đây là điều mà chúng ta mới biết còn Diệp Lâm Anh đã chịu đựng khá lâu. Người ta thấy bản chất bao dung, nhẫn nhịn của phụ nữ vẫn chẳng bao giờ mờ nhạt. Cứ nói đàn ông là trụ cột nhưng khi con thuyền hôn nhân chòng chành, phụ nữ luôn phải gồng mình chèo lái.

"Tôi hy vọng chúng tôi cho nhau khoảng thời gian thoải mái đầu óc, ít giao tiếp, trò chuyện với nhau cũng được, để cùng bình tâm suy nghĩ mọi việc. Tôi vẫn mong chúng tôi có thể quay lại với nhau vì các con, vì gia đình. Nghĩ vậy mà tôi cố gắng ở lại tới phút chót, đến lúc thấy hết hy vọng hoàn toàn tôi mới buông tay". Người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang như Diệp Lâm Anh vẫn phải dốc toàn lực để giữ chồng, giữ nền tảng gia đình, giữ bố cho con mình, giữ bao công sức cùng nhau vun vén xây đắp bấy lâu.

Phụ nữ đôi khi bị người ngoài bảo dại, mất giá nhưng hãy cứ đặt lên bàn cân, gạt đi cái tôi cá nhân và chút liêm sỉ không mài ra mà ăn được, bởi "ván bài" này kết quả ra sao ta cũng đã hết mình cố gắng.

Lặng thầm đi gặp tiểu tam, nói chuyện phải trái và bất lực ra về, mọi hành động cứu vãn gia đình của Diệp Lâm Anh đều rất chắc chắn và đúng trình tự từng bước. Nhưng không 1 lần cô bóc phốt hay tung hê mọi thứ trên mặt báo, cô vẫn giữ thể diện cho tất cả những người mình coi như gia đình thứ 2. Đến mẹ chồng cũng công khai bảo vệ Diệp Lâm Anh trên truyền thông thì đủ biết vị trí của nàng dâu ấy thế nào.

Nhưng rồi, sức cùng lực kiệt, cô buông tay, buông mọi mệt mỏi, giày vò, buông thứ đã từng là của mình. "Cuộc chiến" này đã kết thúc, bấy giờ cô mới lên tiếng rõ ràng sự thật.

Cả 1 quá trình dài đằng đẵng với những gian truân, Diệp Lâm Anh nói riêng và tất cả phụ nữ bị phản bội nói chung, đừng tự mặc định chúng ta "xinh đẹp giỏi giang thế còn bị chồng bỏ". Mà chính xác phải là "tiếc cho gã đàn ông tham lam có vợ tuyệt vời thế mà không biết giữ".

Tại sao phụ nữ đẹp và giỏi vẫn có nguy cơ bị phản bội?

Nhìn lại màn cầu hôn của thiếu gia Đức Phạm, người ta cười cợt "Hóa ra tất cả giây phút mà anh dành cho em là 3 năm". Thế nhưng đừng vội kết luận đàn ông nào cũng như nhau. Có thể những mãnh liệt ban đầu đàn ông dành cho cô gái anh ta yêu là có thật nhưng trong quá trình sống chung, sự nồng nàn đó dần biến mất. Đôi khi lỗi chẳng do ai cả, có chăng chỉ là do những ham muốn của con người không chiến thắng được lý trí và trách nhiệm.

Lừa dối là bản năng, chung thủy là một sự lựa chọn. Khi bạn gặp một cô gái khiến bạn cảm thấy phù hợp hơn, bạn lừa dối. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng có thể vợ mình vào lúc đó cũng lại gặp một người đàn ông khác tốt hơn... song cô ấy chọn chung thủy?

Tâm lý phổ biến của phụ nữ là thường đi tìm lý do chính xác tại sao mình như thế mà chồng vẫn ngoại tình. Nhưng đáng tiếc, đối với một người đàn ông đã để "bản năng" trỗi dậy, cho dù vợ anh ta có là nữ thần, anh ta vẫn có rất nhiều lý do khác nhau để phản bội. Đã có lòng tham thì cần gì sự hợp lý!

Hôn nhân không phải là một giao dịch mua bán, sự cho đi và nhận lại không được đo lường bằng lợi tức bình đẳng. Bạn làm việc chăm chỉ cho gia đình này bởi vì bạn sẵn sàng cam kết cho cuộc hôn nhân của mình. Bởi vì đó là điều bạn muốn làm ngay từ đầu, nó thể hiện tình yêu.

Đúng vậy, anh ta lừa dối, anh ta rất ích kỷ, anh ta rất vô trách nhiệm. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng người đàn ông tồi này là do bạn lựa chọn từ đầu hay chưa?

Trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn sẽ là người sẵn sàng cho đi nhiều hơn. Vì thế, nếu bạn cảm thấy nỗ lực này không có giá trị gì ngoài sự mệt mỏi, bạn có thể chọn từ bỏ. Nên cái sai của phụ nữ vẫn là yêu quá nhiều, tận tâm quá mức và hi sinh quá mù quáng.

Nhưng sau tất cả, điều quan trọng là phụ nữ dũng cảm ngẩng cao đầu đối mặt. Đừng hờn trách cuộc đời cũng đừng nhìn ngó quanh rồi than "hơn nhau ở tấm chồng". Vì giờ đây bạn có thể tự tin mà tuyên bố: Tôi đã thật may mắn. Vì hạnh phúc là do bạn tự cảm nhận, giá trị của bạn do bản thân tự định mức chứ không phải hơn thua 1 người đàn ông không xứng đáng.

