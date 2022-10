Tại sao người Inca cổ đại có tập tục hiến tế tim trẻ em?

76 bộ hài cốt trẻ em vừa được tìm thấy ở Peru

Gabriel Prieto, phó giáo sư nhân chủng học tại Đại học Florida, Mỹ, người chỉ đạo cuộc khai quật tại Pampa La Cruz, địa điểm gần Huanchaco, nơi tìm thấy hài cốt cho biết, những bộ xương cho thấy bằng chứng trái tim của những đứa trẻ đã được lấy ra.

Prieto cho biết, tất cả 76 bộ xương đều có một vết cắt ngang qua xương ức, điều này cho thấy rằng những trái tim bị rạch lấy ra.

Các cuộc khai quật đã được tiến hành tại Pampa La Cruz (Peru) trong vài năm qua. Cho đến nay, 323 nạn nhân vụ hiến tế trẻ em đã được tìm thấy tại địa điểm này, và 137 trẻ em khác và 3 nạn nhân vụ hiến tế người lớn được tìm thấy tại một địa điểm gần đó là Las Llamas. Những bộ hài cốt này cũng cho thấy trái tim của những đứa trẻ đã được lấy ra.

Theo Prieto, dựa trên những phát hiện khảo cổ được tìm thấy cho đến nay, có khả năng còn nhiều đồ hiến tế trẻ em đang chờ được phát hiện gần Huanchaco. Prieto cho biết việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cần được thực hiện trên 76 bộ xương mới được phát hiện, nhưng những nạn nhân được tìm thấy trước đây tại Pampa La Cruz có niên đại từ năm 1.100 đến 1.200 sau Công nguyên. Vào khoảng thời gian này, người Chimu, nổi tiếng với đồ kim loại tốt và thành phố Chan Chan, đã phát triển mạnh mẽ trong khu vực.

Tại sao trẻ em bị hiến tế ?

Xác ướp thiếu nữ Inca được cho là vật hiến tế được trưng bày tại Argentina.

Eeckhout, giáo sư về nghệ thuật và khảo cổ thời tiền Colombia tại Đại học University of Bruxelles ở Bỉ, cho biết lý do các cuộc hiến tế trẻ em được thực hiện rất khó nói, bởi lẽ chữ viết không được sử dụng ở Peru vào thời điểm này và do đó không có tài liệu viết chi tiết về cái chết của những đứa trẻ. Các vấn đề về khí hậu hoặc thay đổi môi trường có thể làm gián đoạn nông nghiệp trong khu vực có thể đóng một vai trò trong sự hiến tế trẻ em.

Nhà nhân chủng học hàng đầu Kim MacQuarrie giải thích, khi cố gắng ngăn chặn thảm họa trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nền văn hóa Inca đã cho thấy mặt tối của nó.

Để đối phó với những hiện tượng tự nhiên như vậy, người Inca đã nhờ đến tôn giáo. Trong thế giới Inca, sấm sét, động đất, núi lửa phun, mưa, thời tiết và khả năng sinh sản được điều khiển bởi các vị thần. Để tồn tại trong một thế giới không thể đoán trước, người Inca đã tìm cách hình thành mối quan hệ tương hỗ với các vị thần của họ, cũng giống như họ hình thành mối quan hệ tương hỗ với nhau hoặc với các bộ tộc khác.

Vị thần chính của người Inca là thần Mặt trời, hay còn gọi là Inti, thần đã làm cho nông nghiệp trở nên khả thi. Bản thân người cai trị Inca được coi là con trai của thần mặt trời, do đó các hoàng đế Inca được tôn thờ và coi là thần thánh, là nơi cư ngụ của một nhà nước thần quyền rộng lớn. Để tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các vị thần của họ, người Inca đã dâng họ nhiều lễ vật khác nhau. Những thứ này bao gồm từ những lời cầu nguyện đơn giản, thức ăn, lá coca và vải dệt cho đến động vật, máu và cuối cùng là con người.

Trong những thời điểm đặc biệt không chắc chắn, chẳng hạn như khi một vị hoàng đế băng hà, hoặc khi núi lửa phun trào hoặc động đất nghiêm trọng hoặc nạn đói xảy ra, các linh mục đã hy sinh những chiến binh bị bắt hoặc được nuôi dạy đặc biệt, những đứa trẻ được hình thành hoàn hảo cho các vị thần. Người Inca tin vào một thế giới bên kia và những đứa trẻ mà họ hy sinh sẽ sống trong một thế giới tốt đẹp hơn và được cung cấp dồi dào hơn.

Người Inca đã cố gắng hết sức để xác minh điều mà vào thời điểm đó họ không thể hiểu được: những thảm họa thiên nhiên dữ dội, trong một số trường hợp, đã kết liễu các nền văn hóa đi trước họ. Để ghi nhận công lao của mình, người Inca đã cố gắng hết sức để đảm bảo sự tồn vong của người dân và đế chế của họ bằng cách sử dụng mọi phương tiện theo ý họ, bao gồm cả để giành quyền kiểm soát.

Catherine Gaither, một nhà khảo cổ sinh học độc lập cũng cho rằng: “Tôi nghĩ rằng lý do của những sự hy sinh có thể liên quan đến một cách nào đó phản ứng văn hóa thời tiền sử đối với những thay đổi môi trường như các núi lửa phun trào ở vành đai Thái Bình Dương.

Nhóm nghiên cứu đang yêu cầu Bộ Văn hóa Peru cho phép vận chuyển một số mẫu mới khai quật này ra nước ngoài để kiểm tra nhằm xác định niên đại chính xác hơn.

Theo Live Science, The Guardian