Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi đi du lịch 10 ngày. Vừa về đến nhà, mẹ lập tức mở tủ lạnh định lấy sườn ra nấu canh thì bố vội ngăn lại: “Khoan đã! Xem cái cốc nước đá và đồng xu trong ngăn đá đã!”.

Tôi tò mò chạy lại xem trong ngăn đá có một cốc giấy, bên trong là nước đã đông cứng và giữa khối băng có một đồng xu nằm im lìm. Nghe thì tưởng vớ vẩn, nhưng cách đặt một đồng xu trong tủ lạnh lại là mẹo cực kỳ hữu ích, thậm chí có thể cứu mạng người trong tình huống khẩn cấp.

Vì sao đi xa nên đặt đồng xu trong tủ lạnh?

Mấu chốt là xác định xem tủ lạnh có bị mất điện khi bạn vắng nhà hay không.

Thông thường, tủ lạnh trong các gia đình gần như không bao giờ bị ngắt điện. Nhưng nếu bạn đi xa hàng tuần, không ai ở nhà, bạn sẽ không biết được trong lúc đó có mất điện hay không.

Nếu chẳng may tủ lạnh bị mất điện trong nhiều giờ, toàn bộ thực phẩm bên trong có thể đã rã đông và ôi thiu. Khi điện được cấp lại, chúng sẽ đông cứng trở lại. Đến khi bạn về, trông mọi thứ vẫn “lạnh cứng” như cũ, nhưng thực tế chúng đã bị nhiễm khuẩn nặng. Ăn vào có thể gây đau bụng, ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cách làm cực đơn giản, ai cũng có thể làm được

- Lấy một cốc giấy dùng một lần, đổ nửa cốc nước (đừng đầy quá, vì nước sẽ nở khi đông).

- Cho cốc vào ngăn đá, đợi đến khi nước đông cứng hoàn toàn.

- Đặt một đồng xu lên trên mặt khối băng.

Khi đi xa về, chỉ cần quan sát vị trí đồng xu, bạn sẽ biết tủ lạnh có bị mất điện hay không, và mất bao lâu:

- Đồng xu vẫn nằm trên mặt băng: Tủ lạnh hoạt động bình thường, thực phẩm vẫn an toàn.

- Đồng xu chìm xuống giữa: Từng mất điện khoảng 6-8 tiếng, nên kiểm tra kỹ thịt cá xem có mùi lạ hoặc bị dính tay không.

- Đồng xu chìm hẳn xuống đáy cốc: Mất điện trên 12 tiếng, băng đã tan hoàn toàn. Tốt nhất bỏ hết thực phẩm, đừng tiếc!

Một đồng xu nhỏ, nhưng có thể giúp bạn tránh ăn phải thực phẩm hỏng mà không hề hay biết, nhất là các loại thịt và hải sản, vì sau khi tan đá, vi khuẩn sinh sôi cực nhanh, dù cấp đông lại cũng không tiêu diệt được.

Bố tôi kể, ông học mẹo này từ một người bạn cũ. Trước đây, có người đi du lịch về ăn đồ trong ngăn đá, sau đó phải nhập viện 3 ngày vì ngộ độc. “Đồng xu nhỏ thôi, nhưng lại đáng giá hơn cả thuốc bổ”, bố nói.

Bí mật khác: Đồng xu còn giúp khử mùi tủ lạnh

Tủ lạnh lâu ngày thường có mùi hôi, dù lau chùi cũng không hết. Nhiều người không biết rằng đồng xu 500 đồng bằng kim loại đồng - niken có thể hấp thụ mùi hôi rất hiệu quả.

Trong hợp kim đồng có chứa ion đồng, chất này giúp trung hòa và hút bớt mùi khó chịu trong tủ. Nếu muốn hiệu quả hơn, bạn có thể đặt vài đồng xu 500 đồng ở các ngăn khác nhau, chỉ sau vài ngày sẽ thấy mùi giảm rõ rệt.

Trước khi đi xa, đừng quên làm thêm 3 việc này

- Dọn sạch thực phẩm dễ hỏng: Trước khi rời nhà, hãy dùng hết thức ăn thừa, trái cây cắt sẵn, đồ ăn nấu sẵn. Những thứ này dù không mất điện vẫn dễ ôi thiu.

- Kiểm tra nhiệt độ và cửa tủ lạnh: Ngăn đông nên đặt dưới -18 độ C, ngăn mát khoảng 4 độ C. Nếu đi lâu hơn một tuần, hãy chỉnh ngăn đông thấp hơn chút để tăng thời gian bảo quản. Khi đóng cửa, nhớ kiểm tra kỹ viền cao su, nếu không khít, hơi lạnh sẽ thoát ra, khiến thực phẩm nhanh hỏng.

- Đặt đồng xu đúng chỗ: Đặt cốc nước đá có đồng xu ở giữa ngăn đông, không đặt vào góc hay ngăn mát vì nhiệt độ ở đó không ổn định, dễ sai lệch khi quan sát kết quả.

Nguồn và ảnh: QQ