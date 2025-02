Tại sao lại cần nước "lành" - Khi những thứ vô hình, vô tình ảnh hưởng đến sức khoẻ gia đình Việt

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nguy cơ dịch bệnh gia tăng, ý thức của người Việt về sức khỏe, đặc biệt là an toàn nguồn nước, ngày càng được chú trọng.

Nước ngỡ sạch, nhưng liệu có thực sự "lành"?

Hiện có khoảng 60% dân số Việt Nam đang sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt.

Ở Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 165.000 ca mắc ung thư, trong đó 115.000 người tử vong, mà nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn. Thực trạng này càng đáng báo động hơn khi báo cáo mới nhất năm 2024 của Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường cho biết, hơn 17 triệu người vẫn sử dụng nước không đạt chuẩn, dẫn đến 250.000 ca nhập viện mỗi năm do các bệnh tiêu hóa.

Trẻ em, với hệ miễn dịch còn non yếu, là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tỷ lệ nhiễm giun sán lên tới 44%, suy dinh dưỡng chiếm 27%, chưa kể đến các bệnh đường ruột khác do nước bẩn gây ra.

Các kim loại nặng trong nước làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người.

Sử dụng nước nhiễm kim loại nặng trong thời gian dài có thể dẫn đến tích tụ độc tố trong cơ thể, gây ung thư hoặc các bệnh mãn tính. Vi khuẩn và virus trong nước cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Mặc dù nguồn nước tại các khu chung cư thường xuyên được kiểm tra bởi cơ quan chuyên trách, nhưng vẫn tiềm tàng nhiều tác nhân gây hại vô hình như vi khuẩn, kim loại nặng hay tạp chất khó nhận biết. Vậy liệu bạn vẫn chủ quan về nguồn nước sạch đang thầm ảnh hưởng đến sức khoẻ gia đình hay nên chủ động bảo vệ nguồn nước từ hôm nay?

Giải pháp "nước lành" bảo vệ gia đình với công nghệ hiện đại

Trước nhiều nguy cơ tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến nguồn nước, ngày càng có nhiều giải pháp xử lý nguồn nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Trong đó, hệ thống lọc nước RO (Reverse Osmosis) là một trong những lựa chọn phổ biến nhất hiện nay. Công nghệ RO nổi bật với khả năng loại bỏ hoàn toàn tạp chất, vi khuẩn và kim loại nặng, mang lại nguồn nước sạch tinh khiết. Không chỉ vậy, nước sau khi xử lý vừa đảm bảo độ tinh khiết vừa giúp cân bằng cơ thể, hỗ trợ duy trì sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

Máy lọc nước Sanaky Hydrogen Kiềm với thiết kế sang trọng phù hợp với mọi không gian.

Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, Sanaky nổi bật với việc ứng dụng công nghệ lọc RO tiên tiến, không chỉ đảm bảo nguồn nước tinh khiết mà còn hướng đến việc nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho từng gia đình.

Sanaky sử dụng công nghệ lọc RO tiên tiến kết hợp hệ thống 10 lõi lọc cao cấp, giúp loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, 2 lõi lọc nâng cấp Hydrogen Plus và Alkaline Plus duy trì nước kiềm ổn định với chỉ số pH 8.0-9.5, đồng thời bổ sung gấp đôi hàm lượng Hydrogen so với lõi lọc thông thường.

Máy được tích hợp 4 chức năng tiện dụng: Nóng - Lạnh - Nước RO - Nước Hydrogen Kiềm, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình. Sản phẩm còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội, giữ lại các khoáng chất có lợi sẵn có trong nguồn nước mang lại cho người dùng cảm giác được thanh lọc và tốt cho sức khoẻ.

10 lõi lọc cao cấp lọc sạch khuẩn - bổ sung khoáng chất.

Đặc biệt, sử dụng nước trong máy lọc có thể hỗ trợ giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, máy được thiết kế nhỏ gọn với mặt kính cường lực bền bỉ, dễ dàng vệ sinh và phù hợp với mọi không gian gia đình. Sản phẩm còn có hai phiên bản Slim và Tiêu chuẩn, mang lại sự linh hoạt và hài hòa cho mọi nhu cầu sử dụng.

Sanaky tự hào là thương hiệu sản xuất và cung cấp sản phẩm điện lạnh và điện gia dụng được hàng triệu gia đình Việt tin dùng trong suốt 30 năm qua. Với sứ mệnh mang lại nguồn nước lành mạnh, an toàn, hiệu quả cho người Việt, Sanaky không ngừng đổi mới để cung cấp những giải pháp công nghệ vượt trội, nâng cao chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng.

Hãy để máy lọc nước Sanaky Hydrogen Kiềm mang đến nguồn nước không chỉ sạch mà còn thực sự "lành" cho gia đình bạn. Vì nước trong chưa chắc đã an toàn, bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ những lựa chọn thông minh. Cùng khám phá 30 năm đồng hành của Sanaky với người Việt và chọn ngay giải pháp cho sức khỏe của bạn!

SANAKY - 30 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI VIỆT

Website: https://sanaky.com.vn/

Hotline CSKH: 1900 6905 - 18006094

Liên Hệ Mua Hàng: 0944 238 486