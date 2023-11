Những ngày vừa qua, mạng xã hội "được một phen" xôn xao vì một cô vợ trẻ trung, xinh xắn đã thẳng tay giáng một cú tát cho chồng giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Nguyên nhân đương nhiên không có gì mới: Chồng cô đã ngoại tình với đồng nghiệp.

Điều khiến người ngoài cuộc cảm thấy xót xa chính là người phụ nữ bị phản bội trong câu chuyện này vừa mới sinh con được 4 tháng và nếu đặt lên bàn cân, cô ấy hoàn toàn chẳng kém cạnh gì nhân vật là kẻ thứ 3 về mặt nhăn sắc.

"Tại sao đàn ông lại ngoại tình với người phụ nữ kém sắc hơn vợ?" là nỗi băn khoăn của không ít người, không chỉ trong câu chuyện đáng tiếc mới xảy ra.

Xét dưới góc độ tâm lý học, Ramani Durvasula - Giáo sư, nhà tâm lý học tại Đại học bang California (Los Angeles, Mỹ) đã khẳng định: "Không phải tự nhiên mà đàn ông lại ngoại tình và việc họ ngoại tình với một người phụ nữ có nhan sắc, học vấn hoặc khả năng tài chính kém hơn hẳn so với vợ cũng vậy".

Tranh minh họa

Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm kiếm những cảm xúc không thể tìm được ở người vợ của mình là điều mà Ramani Durvasula khẳng định.

"Với mỗi người, thứ cảm xúc mà họ khát khao tìm kiếm có thể sẽ khác nhau nhưng đó luôn là lý do, là gốc rễ vấn đề trong mỗi cuộc ngoại tình. Điều này cũng lý giải cho việc có những người đàn ông chọn ngoại tình với người phụ nữ "kém" hơn hẳn nếu so với vợ. Lý do rất đơn giản: Cô ấy cho anh ta những xúc cảm mà vợ anh ta không thể" - Ramani Durvasula nhấn mạnh.

Sau đó, vị Giáo sư - Nhà tâm lý học này đã kể câu chuyện của một cặp vợ chồng từng tìm đến cô để hồi phục cuộc hôn nhân đã rạn nứt khi người chồng ngoại tình.

Ramani Durvasula cho biết cặp vợ chồng đầu tiên đã tìm đến cô sau khi người chồng ngoại tình với lý do "cảm thấy tổn thương lòng tự trọng vì cảm giác vợ giỏi hơn mình".

"Mỗi tháng, thu nhập của người vợ gấp 5 lần thu nhập của người chồng. Cô ấy hoàn toàn có thể nuôi cả gia đình mà không cần sự góp sức về mặt tài chính của người chồng. Đương nhiên, chuyện anh ấy kiếm tiền không giỏi bằng vợ chỉ là một phần của những lý do khiến người đàn ông này ngoại tình.

Tranh minh họa

Sau khoảng 2 tuần trị liệu, tôi còn nhận ra một lý do khác khiến anh chồng này ngoại tình - một lý do mà chính anh ấy và cả người vợ cũng không nhận ra: Người vợ có xu hướng kiểm soát mọi thứ trong cuộc hôn nhân của 2 người, từ những việc nhỏ nhất như cuối tuần gia đình đi chơi ở đâu cho tới cả những quyết định lớn như đầu tư chứng khoán, bất động sản.

Người chồng dường như không có tiếng nói trong gia đình và anh ấy đã ngoại tình chỉ vì tình nhân cho anh ấy cảm giác được tôn trọng" - Ramani Durvasula chia sẻ.

Chúng ta vẫn thường nhìn nhận chuyện ngoại tình của người khác với tư duy "đặt lên bàn cân" những yếu tố dễ thấy nhất: Nhan sắc, học vấn, khả năng tài chính. Nhưng theo quan điểm của Ramani Durvasula, đó chưa bao giờ là điều cốt lõi mà một người đàn ông muốn ngoại tình thực sự quan tâm.

"Vẻ bề ngoài của một người phụ nữ đương nhiên vẫn luôn là yếu tố nằm trong danh sách quan tâm của đàn ông. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất khiến một người đàn ông ngoại tình. Từ kinh nghiệm trị liệu cho nhiều cặp vợ chồng và kiến thức của tôi, nếu chẳng may một trong hai người ngoại tình, câu hỏi mà người còn lại nên đặt ra chính là: Anh/em có khao khát gì mà em/anh chưa biết và chưa thể đáp ứng được hay không?" - Ramani Durvasula đưa ra lời khuyên.

Sau đó, vị Giáo sư - Nhà tâm lý học này cũng khẳng định rằng việc tập trung khai thác chi tiết cuộc ngoại tình hay những thông tin về "người thứ 3" là hoàn toàn vô ích trong trường hợp cả hai vẫn còn muốn hàn gắn mối quan hệ.