Tai nạn ở Lạng Sơn khiến bé trai tử vong: Tài xế đã còi để cảnh báo nhưng cháu bé cúi xuống nhặt kẹo

Liên quan đến vụ tai nạn, báo Giao thông thông tin lúc 18h38 ngày 24/3, tại ngõ 97, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con và người đi bộ khiến một người tử vong.

Cụ thể trong lúc xe ô tô con do ông L.V.T. (SN 1986, Lạng Sơn) điều khiển, đi từ dưới đường Trần Quang Khải vào ngõ 97, khi tới đoạn cua rẽ trái trong ngõ (trước cửa số nhà 80/ngõ 97 Trần Quang Khải) va chạm với cháu N.G.K. (SN 2016, trú tại số 72/ngõ 97, đường Trần Quang Khải) đang chơi cùng các bạn trong ngõ. Hậu quả khiến cháu K. tử vong tại bệnh viện.

Clip: Vụ tai nạn giao thông tại Lạng Sơn khiến bé trai tử vong (Nguồn: MXH)

Thông tin từ Công an TP Lạng Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc các cháu đang chơi trong ngõ, xe taxi đến chỗ cua đã bấm còi, mấy cháu dạt ra nhưng cháu K. bị rơi kẹo nên cúi xuống nhặt.



Nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn ngõ nhỏ, cua cấp, dốc lên tương đối cao nên dù xe ô tô được trang bị camera 360 nhưng tài xế không phát hiện ra nạn nhân. Theo hãng taxi, camera này chỉ phục vụ quan sát và lưu giữ hình ảnh.

Lái xe đã đến công an trình diện ngay sau khi xảy ra tai nạn (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Cũng theo báo Lạng Sơn, sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã đến Công an thành phố Lạng Sơn trình diện. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.