Mới đây, một tai nạn ô tô thảm khốc gần Pattaya (Thái Lan) đã cướp đi sinh mạng của ba người, bao gồm một nữ sinh viên điều dưỡng Thái Lan 22 tuổi, người đã dừng lại để hỗ trợ tại hiện trường.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương được thông báo về một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 chiếc ô tô trên Đường cao tốc Bangkok–Ban Chang hướng về Pattaya, vào khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 10.

Các hình ảnh về vụ tai nạn cho thấy một vài chiếc xe bị hư hỏng nặng và móp méo, với một chiếc bị vỡ thành nhiều mảnh.

Năm người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, và ba người được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Hai trong số những người thiệt mạng là một tài xế người Thái và một khách du lịch Hàn Quốc, họ ở trong cùng một chiếc xe. Người tài xế đã đón người bạn Hàn Quốc của mình tại sân bay để đi nghỉ mát, và đang trên đường đến Pattaya thì va chạm với các xe khác.

Nạn nhân thứ ba là Jirawadee Tonthongdaeng, một nữ sinh viên điều dưỡng trẻ, người không liên quan đến vụ va chạm ban đầu, nhưng đã dừng lại để cung cấp sự giúp đỡ.

Tonthongdaeng và chồng cô, Wanchaloem Anchunee, đang trên đường đi du lịch để mừng sinh nhật của Tonthongdaeng, theo The Thaiger.

Trên đường cao tốc, họ gặp một vụ va chạm liên hoàn giữa bốn chiếc ô tô và đã dừng xe lại để giúp đỡ. Tonthongdaeng đã gọi cứu hộ và bước ra đường để điều hướng giao thông tránh xa khu vực tai nạn. Một chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao đã không kịp nhìn thấy cô và đâm trúng.

Thi thể cô đã được đưa về tỉnh nhà Sisaket để lo tang lễ.

Tonthongdaeng và Anchunee.

Anchunee, chồng cô, là một tình nguyện viên cứu hộ thuộc đội Sawang Rescue Saraburi, cũng bị thương nặng do chiếc xe đó gây ra và được đưa đến Bệnh viện Chon Buri trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đường cao tốc sẽ điều tra vụ tai nạn và phỏng vấn những người bị thương sau khi họ ổn định, theo The Pattaya News.

Nguồn: Mothership