Vụ tai nạn làm 8 người chết ở Quảng Nam: Xe khách chở vượt số người quy định, chạy quá tốc độ

Xe khách biến dạng sau tai nạn.

Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết , 13 người bị thương, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra.

Theo công an, xe khách 16 chỗ chở 21 người, vượt quá số người quy định . Trong khi xe chỉ được chở 19 người bao gồm lái xe và phụ xe. Ngoài ra, tốc độ khi xảy ra va chạm 69 km/h trong khi đoạn đường này chỉ cho phép chạy 60 km/h. Thời điểm xảy ra tai nạn xe container đi qua gần hết ngã 4, tốc độ thấp. Công an cũng đang lấy lời khai tài xế và những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến hiện trường vụ tai nạn.

Trưa cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tới hiện trường, làm việc với các đơn vị liên quan về vụ tai nạn. Ông Hùng cùng đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn.

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn giữa xe khách và xe container xảy ra lúc 4h sáng nay. Lãnh đạo địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường , khắc phục hậu quả.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 8 người tử vong.

Đến thời điểm hiện tại đã có 8 người chết, 13 nạn nhân bị thương điều trị tại các khoa của bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Đại diện Công an huyện Núi Thành cho biết, lúc 4h sáng nhận tin và có mặt tại hiện trường. 6 người tử vong tại hiện trường, 15 người bị thương. 8h sáng cơ bản khám nghiệm và dọn dẹp hiện trường.

Theo Trung tá Phan Chu Ký – Phó trưởng công an huyện Núi Thành, thời điểm công an có mặt ghi nhận tại hiện trường có 6 nạn nhân văng ra khỏi xe trong đó 4 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân bị mắc kẹt sau đó được đưa ra cũng đã tử vong. Tài xế có thắt dây an toàn. Lúc công an đến hiện trường, người dân đã đến trước và đưa các nạn nhân ra ngoài. Vị trí xảy ra vụ tai nạn là ngã tư giao nhau có đèn giao thông ở trạng thái đèn vàng nhấp nháy, tuy nhiên không có đèn đường. Thời tiết lúc này có sương mù hạn chế tầm nhìn.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành thụ lý vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Hoài Văn

Theo cơ quan chức năng, tuyến đường xảy ra tai nạn chưa bàn giao khai thác giao thông, thiếu biển báo chỉ dẫn. Tuyến đường cấm xe tải xe khách, hạn chế tốc độ 60km/h.

Trên cơ sở dữ liệu Cục đường Bộ Việt Nam, xe khách chạy 69km/h, trước đó 10 giây là 73km/h. Đối với xe đầu kéo 33km/h, trước đó 10 giây là 48km/h.

Ông Khuất Việt Hùng nhìn nhận vụ tai nạn rất nghiêm trọng, số nạn nhân lớn. Ông Hùng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả tại địa phương, vụ việc nghiêm trọng, số nạn nhân bị thương rất nhiều tuy nhiên sau 4 tiếng địa phương đã hoàn thành toàn bộ công việc, khám nghiệm hiện trường , bảo vệ an toàn.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân, làm việc với ngành chức năng yêu cầu làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan từ quản lý nhà nước, quản lý quá trình khai thác kết cấu hạ tầng của 2 tuyến đường.

“Vụ việc rất lớn, số nạn nhân rất nhiều. Do đó, cần sự vào cuộc khẩn trương quyết liệt, xem xét làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. Cần làm nghiêm, khẩn trương và công khai”, ông Hùng nói.