Sau va chạm, ô tô bán tải chở 4 người lao từ đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuống suối
Một xe tải khi di chuyển trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã tông vào chiếc ô tô bán tải chở 4 người.
Lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 12+800 trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế.
Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ ngày 6-12, một chiếc xe tải di chuyển theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 12+800 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, ô tô này lao vào xe bán tải đi cùng chiều tại khu vực cầu Phú Mậu.
Vụ va chạm làm chiếc ô tô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở độ cao ít nhất 5 m. Vào thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô bán tải có 4 người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng, lan can thành cầu gãy một đoạn.