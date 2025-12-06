Sau va chạm, ô tô bán tải chở 4 người lao từ đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuống suối

Lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 12+800 trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế.

Chiếc xe bán tải rơi xuống suối.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ ngày 6-12, một chiếc xe tải di chuyển theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 12+800 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, ô tô này lao vào xe bán tải đi cùng chiều tại khu vực cầu Phú Mậu.

Chiếc xe bán tải méo mó sau va chạm

Vụ va chạm làm chiếc ô tô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở độ cao ít nhất 5 m. Vào thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô bán tải có 4 người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng, lan can thành cầu gãy một đoạn.

Chiếc xe bán tải văng xuống suối.