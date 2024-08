Tai nạn dồn dập làm 5 người chết: Bình Dương "truy" trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan

Ngày 12/8, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến vào giữa tuần này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì cuộc họp để nghe các đơn vị liên quan báo cáo nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Dĩ An và huyện Phú Giáo .

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin về 2 vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm 5 người tử vong , 1 người bị thương.

Cụ thể, chiều 9/8, tại ngã ba đường ĐH.509 và đường ĐH.512 (tổ 4, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy.

Thời điểm trên, anh Nh. điều khiển xe máy biển số 93H1-1198 chở vợ và con trai đi từ đường ĐH.507 về đường ĐH.512. Khi đến ngã ba đường ĐH.509 và đường ĐH.512 thì va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 61H-075.34 do ông Thạch Út điều khiển đi từ đường ĐH.512 ra đường ĐH.507.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình tử vong

Vụ tai nạn đã làm anh Nh. và con trai tử vong tại chỗ. Chị M. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cũng không qua khỏi.

Liên quan đến vụ tai nạn này, Công an huyện Phú Giáo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe tải Thạch Út (SN 1990, ngụ Bình Dương) để điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, xe tải lưu thông không đúng phần đường quy định dẫn tới va chạm với xe máy.

Vụ thứ hai xảy ra vào chiều 10/8. Ông T.X.B. (49 tuổi, ngụ TPHCM, tài xế xe ôm công nghệ ) điều khiển xe máy chở chị V.T.S. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai 6 tuổi của chị S. lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi Quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai mẹ con tử vong

Khi lưu thông đến giao lộ giao nhau với đường Châu Thới (thuộc phường Bình An, TP Dĩ An) thì xe máy va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chạy cùng chiều. Cú va chạm làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Hai mẹ con chị S. bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tài xế xe ôm may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Cơ quan chức năng xác định tài xế Rôn điều khiển xe tải chạy lấn làn xe hai bánh nên va chạm với xe máy gây ra tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn này, Công an TP Dĩ An đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Rôn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.