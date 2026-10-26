Tai mọc kín đốm đen như “trứng kiến”, bác sĩ cũng nổi da gà: Thủ phạm là vật dụng quen thuộc nhiều người dùng mỗi ngày

Một nữ nhân viên phục vụ 20 tuổi bị ngứa tai dữ dội, cảm giác như có kiến bò bên trong. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ống tai phủ kín những đốm đen nâu bất thường. Đáng chú ý, 3 nhân viên cùng một nhà hàng lần lượt mắc bệnh, nguyên nhân được cho là liên quan đến việc dùng chung tai nghe có micro.

Tai ngứa dữ dội, ống tai phủ kín những đốm đen bất thường

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), một nữ nhân viên phục vụ 20 tuổi tại nhà hàng phong cách Mỹ ở Đài Trung phải đến khám chuyên khoa tai mũi họng vì tai phải ngứa dữ dội. Cô mô tả cảm giác bên trong tai như có rất nhiều con kiến đang bò, thậm chí nghi ngờ côn trùng đã chui vào tai và đẻ trứng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nội soi tai của bác sĩ Ngô Chiêu Khoan, giám đốc một phòng khám tai mũi họng, cho thấy nguyên nhân không phải côn trùng. Ống tai của bệnh nhân bị đỏ, sưng, sung huyết, liên tục tiết dịch và xuất hiện dày đặc những đốm màu đen nâu, trông giống như những cụm trứng kiến.

Sau khi lấy mẫu kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nấm ống tai, với sự hiện diện của nấm mốc đen và nấm Candida. Tình trạng này còn được gọi là otomycosis, tức nhiễm nấm ở ống tai ngoài.

Dùng chung tai nghe, 3 nhân viên lần lượt nhiễm nấm tai

Điều khiến bác sĩ chú ý là chỉ trong vài ngày sau đó, thêm 2 bệnh nhân trẻ tuổi đến khám với các triệu chứng gần như giống hệt người đầu tiên. Cả hai đều bị nhiễm nấm nghiêm trọng ở tai phải, với những đốm nấm đen xuất hiện dày đặc trong ống tai.

Khi tìm hiểu kỹ hơn về công việc và thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện cả 3 người đều là nhân viên phục vụ tại cùng một nhà hàng. Đặc thù công việc yêu cầu họ không chỉ phục vụ khách mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động tương tác, nhảy múa, khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi.

Đáng chú ý, các nhân viên sử dụng chung một bộ tai nghe có micro trong ca làm việc. Mồ hôi, dầu trên da và nhiệt độ cơ thể, kết hợp với môi trường bí bách khi thiết bị áp sát tai, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển nếu tai nghe không được vệ sinh đúng cách.

Bác sĩ nghi ngờ việc dùng chung thiết bị này có liên quan đến tình trạng nhiễm nấm ở cả 3 nhân viên. Tuy nhiên, thông tin được đăng tải chưa cho thấy có kết quả xét nghiệm xác nhận cùng một chủng nấm hoặc chứng minh trực tiếp đường lây truyền giữa các trường hợp.

Sau khi xác định tình trạng bệnh, ê-kíp y tế tiến hành làm sạch vùng tai bị nhiễm nấm bằng dụng cụ chuyên dụng, đồng thời kết hợp thuốc kháng nấm đường uống và thuốc nhỏ tai theo chỉ định.

Thói quen ngoáy tai bằng tăm bông có thể khiến tình trạng nặng hơn

Khai thác thêm tiền sử, bác sĩ nhận thấy nữ bệnh nhân có thói quen dùng tăm bông ngoáy tai mỗi khi cảm thấy ngứa. Việc chà xát hoặc đưa tăm bông vào quá sâu có thể làm trầy xước lớp da mỏng trong ống tai, gây viêm và tạo điều kiện để nấm phát triển.

Bên cạnh đó, việc đeo tai nghe trong thời gian dài có thể khiến ống tai trở nên nóng, bí và giữ ẩm, đặc biệt khi người dùng đổ nhiều mồ hôi. Khi kết hợp với những tổn thương do ngoáy tai, nguy cơ viêm ống tai ngoài có thể tăng lên.

Theo các chuyên gia, ráy tai vốn có vai trò bảo vệ tự nhiên. Lớp ráy này giúp duy trì môi trường có tính axit nhẹ, hạn chế sự phát triển của một số vi sinh vật và góp phần bảo vệ da ống tai. Vì vậy, không cần cố gắng loại bỏ hoàn toàn ráy tai để giữ vệ sinh.

Độ khô hay ướt của ráy tai chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền, không đồng nghĩa người có ráy tai ướt sẽ dễ bị nấm tai hơn. Điều quan trọng là tránh để ống tai ẩm ướt kéo dài, hạn chế làm tổn thương da tai và vệ sinh đúng cách các thiết bị tiếp xúc trực tiếp với tai.

4 lưu ý giúp phòng ngừa nấm tai

Để giảm nguy cơ viêm và nhiễm nấm ống tai, mọi người nên lưu ý:

Không dùng chung tai nghe, nút tai: Đây là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da, mồ hôi và ráy tai. Nếu bắt buộc phải dùng chung thiết bị tại nơi làm việc, cần vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng đầu bọc riêng và bảo đảm thiết bị khô hoàn toàn trước khi dùng lại.

Không ngoáy tai tùy tiện: Tránh dùng tăm bông hoặc dụng cụ lấy ráy tai đưa sâu vào ống tai, đặc biệt khi tai đang ngứa, đau hoặc chảy dịch. Giữ tai khô thoáng: Sau khi đổ nhiều mồ hôi hoặc tiếp xúc với nước, nên lau khô vùng tai bên ngoài. Hạn chế đeo tai nghe liên tục trong thời gian dài, nhất là khi tai đang ẩm hoặc kích ứng.

Đi khám khi có dấu hiệu bất thường: Nếu tai ngứa kéo dài, đau, chảy dịch, có cảm giác đầy tai hoặc nghe kém, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Không tự ý nhỏ thuốc hoặc dùng thuốc kháng nấm khi chưa xác định nguyên nhân.

Nấm tai thường có thể điều trị khi được phát hiện và xử trí đúng cách. Tuy nhiên, việc tự ngoáy tai, sử dụng thuốc không phù hợp hoặc tiếp tục đeo thiết bị gây bí ẩm có thể khiến tình trạng viêm kéo dài và tăng nguy cơ biến chứng.

Lời khuyên quan trọng nhất là không xem nhẹ tình trạng ngứa tai kéo dài. Thay vì cố gắng ngoáy thật sạch, hãy để bác sĩ chuyên khoa xác định nguyên nhân và làm sạch ống tai khi cần thiết.

(Nguồn: Health 2.0)