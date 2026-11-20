Nội dung trên được nêu tại Luật Định danh và xác thực điện tử được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2, chiều 20/11.

Quang cảnh phiên họp chiều 20/11.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật là yêu cầu bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử trực tuyến với danh tính điện tử quốc gia trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng tài khoản để giao dịch điện tử trực tuyến trong các lĩnh vực như chứng khoán, ngân hàng, viễn thông, bưu chính, thương mại điện tử, khám chữa bệnh, trung gian thanh toán, ví điện tử, tài sản số, trò chơi điện tử trực tuyến và mạng xã hội phải xác thực, liên kết tài khoản với danh tính điện tử quốc gia.

Quy định này cũng áp dụng đối với dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền và các lĩnh vực khác có rủi ro cao hoặc phát sinh nghĩa vụ pháp lý quan trọng.

Luật giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi quản lý của mình, quy định cụ thể các giao dịch điện tử trực tuyến thuộc lĩnh vực khác có rủi ro cao hoặc phát sinh nghĩa vụ pháp lý quan trọng.

Chính phủ được giao quy định việc xác thực danh tính điện tử với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử quốc gia, liên kết tài khoản giao dịch điện tử với danh tính đã được xác thực và lộ trình thực hiện.

Luật Định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ 1/7/2027.

Thiết lập cơ chế bảo vệ theo 5 cấp độ rủi ro

Cũng trong chiều 20/11, Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu.

Luật quy định dữ liệu được phân loại thành 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, căn cứ mức độ tổn hại có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, chủ quản dữ liệu có trách nhiệm tự đánh giá, xác định cấp độ rủi ro và áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng. Đối với dữ liệu cấp độ 1, cấp độ 2, chủ quản dữ liệu chủ yếu thực hiện trách nhiệm tự bảo vệ; đối với dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên, yêu cầu đánh giá tác động rủi ro và kiểm toán an ninh dữ liệu được đặt ra chặt chẽ hơn.

Dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 phải thực hiện kiểm toán và gửi báo cáo kết quả về cơ quan chuyên trách có thẩm quyền.

Luật xác định cơ quan Nhà nước thực hiện hậu kiểm là chủ yếu, chỉ tiền kiểm đối với dữ liệu, hệ thống có rủi ro cao.

Luật dành các quy định riêng về bảo vệ an ninh dữ liệu đối với công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, yêu cầu kiểm soát, phân loại, loại bỏ dữ liệu giả mạo, sai lệch, dữ liệu độc hại hoặc chứa mã độc nhằm bảo đảm tính an toàn, toàn vẹn của mô hình huấn luyện và hệ thống xử lý dữ liệu.

Đáng chú ý, Luật quy định khái niệm “đầu độc dữ liệu”, là hành vi cố ý đưa dữ liệu sai lệch, giả mạo hoặc không đúng sự thật vào cơ sở dữ liệu, tập dữ liệu huấn luyện nhằm làm sai lệch hoặc thao túng kết quả xử lý của thuật toán, mô hình trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống thông tin.

Đặc biệt, Luật nghiêm cấm việc sử dụng trái pháp luật dữ liệu chứa bí mật Nhà nước, dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo; che giấu sự cố an ninh dữ liệu hoặc cố ý xác định cấp độ rủi ro thấp hơn mức phải xác định.