Tài khoản hot nhất MXH 24h giờ qua gọi tên Jonathan Galindo: Là "chúa tể hắc ám" ở nhiều nước nhưng thành tấu hài với dân mạng Việt Nam

Tài khoản với gương mặt lạ gieo rắc nỗi sợ hãi tới nhiều người

Suốt 24h, trên khắp các group, fanpage xôn xao câu chuyện liên quan tới tài khoản mang tên Jonathan Galindo. Nếu bạn vẫn còn là "người tối cổ", chưa kịp cập nhật thì xin tóm tắt lại như sau.

Một tài khoản mang tên Jonathan Galindo (thường nhắm tới các MXH nhiều người trẻ sử dụng như Discord, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter...) sẽ đi gửi lời mời kết bạn với mọi người.

Tài khoản MXH với avatar là người đàn ông mang gương mặt như chú chó và mỉm cười.

Sau đó, tài khoản này sẽ gửi thêm 1 tin nhắn có chứa đường link mà khi nhấp vào, bạn sẽ làm lộ địa chỉ IP của thiết bị mình sử dụng. Và thông qua đó, tài khoản Jonathan Galindo sẽ tìm được thông tin và địa chỉ thật của bạn. Và hắn đưa cho bạn 2 lựa chọn buộc phải thực hiện:

- Thực hiện thử thách Cá Voi Xanh,

- Hoặc nó sẽ ám sát cả gia đình bạn.

Thử thách Cá Voi Xanh (Blue Whale Challenge) cũng là một trào lưu từng xôn xao cộng đồng vào khoảng năm 2018. Trò chơi này bắt nguồn từ Nga, sau đó lan rộng sang nhiều quốc gia. Nó yêu cầu người chơi phải thực hiện hàng loạt thử thách vào lúc 4h sáng trong 50 ngày liên tiếp. Mức độ của trò chơi này có cả nhẹ nhàng, bình thường cho tới nguy hiểm như xem phim Cá voi xanh; xem phim kinh dị; vẽ hình cá voi xanh (bằng bút bi) lên cơ thể; sử dụng dao, lưỡi lam hoặc kim khâu để tạo hình dáng cá voi lên cánh tay hoặc chân... Mức độ cao nhất của thử thách này chính là tự sát. Tương tự trò chơi này, thử thách Momo cũng từng khiến nhiều người xôn xao vào dịp năm 2019. Không ít người đã bị cuốn vào những thử thách này. Bắt đầu từ những điều đơn giản như nói với bố mẹ, bạn bè câu gì đó, cho đến việc tung tin đồn, tự hại bản thân, và tự sát. Khoảng mười thiếu niên trẻ đã thực hiện thử thách này và qua đời, bao gồm một cậu bé 13 tuổi ở Belgium.

Cư dân mạng từng chứng kiến không ít những lời đồn đại hay truyền thuyết hơi hướng kinh dị kiểu vậy. Và thực tế rất nhiều người vì tò mò hoặc sợ hãi mà làm theo. Truyền thông Mexico cho biết, tài khoản này xuất hiện như một trào lưu và khiến nhiều người sợ hãi.

Thử thách Cá voi xanh có nhiều cấp độ, trong đó cấp độ cao nhất là yêu cầu người chơi tự sát.

Thử thách Momo cũng từng gây rúng động MXH hồi năm 2019, có một cậu bé đã qua đời vì thử thách này.

Thực hư về những tin đồn rùng rợn

Ngày 3/7, một tài khoản Twitter có tên Dusky Sam đăng tải dòng trạng thái và thừa nhận avatar người đàn ông mặt chó mỉm cười đang lan truyền khắp nơi là một sản phẩm của mình. Và hình ảnh này có từ những năm 2012-2013.

(Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, anh chàng này cho hay: "Chào mọi người. Tài khoản Jonathan Galindo dường như đã khiến nhiều người trẻ sợ hãi. Bức ảnh và video thực chất là của tôi, từ năm 2012-2013. Nó chỉ mang tính giải trí, không phải như một số kẻ gần đây sử dụng để dọa dẫm hay bắt nạt mọi người."

Người này cũng đưa ra cảnh báo thêm rằng, nếu bạn có nhận được 1 tin nhắn lạ từ ai đó yêu cầu tham gia trò chơi, hãy từ chối. "Đừng để họ đi vào cuộc sống của bạn" - Dusky Sam viết.

Một số tác phẩm khác tương tự của Dusky Sam.

Có vẻ như nghệ sĩ Dusky Sam là chủ nhân của những bức ảnh người đàn ông hóa trang mặt chó trên kia. Và hiện tại, rất nhiều tài khoản mạo danh với tên Jonathan Galindo với avatar giống nhau như đúc đã mọc lên.

Trở thành nhân vật "chúa tể rạp xiếc" tại Việt Nam

Dân mạng đang ví von tài khoản bí ẩn Jonathan Galindo giống như chúa tể hắc ám ở nhiều nước (đặc biệt Mexico), nhưng khi về tới Việt Nam lại chẳng khác gì chúa tể... rạp xiếc với những pha tấu hài cực mạnh.

Không hề tỏ ra sợ hãi, rất nhiều người dùng facebook chủ động tìm tài khoản Jonathan Galindo và kết bạn, nhắn tin. Nội dung thì đủ cả, khi thì đòi xem móng, lúc đòi tư vấn sửa mũi, sửa mắt, bạn trẻ khác thì mạnh dạn đe dọa ngược lại tài khoản bí ẩn "stand TWICE or die" (ủng hộ TWICE hay là chết)...

Một trong những đoạn hội thoại hài hước của cư dân mạng Việt Nam nhắn cho Jonathan Galindo.

Đọc những tin nhắn này thì đúng là chẳng còn chút xíu xiu nào sợ hãi chỉ thấy cười lăn cười lóc. Thậm chí, một số còn thể hiện sự bức xúc vì Jonathan Galindo trả lời chậm, check inbox như con rùa...

Tuy nhiên, dù cho tài khoản bí ẩn Jonathan Galindo có được lập ra với mục đích xấu hay không thì mọi người cũng nên cảnh giác khi sử dụng MXH. Tuyệt đối không click vào những link lạ, hạn chế kết bạn với những người không quen biết để tránh tình huống xấu xảy ra.