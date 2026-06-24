57 tuổi tái hôn với chồng 61 tuổi, nửa năm người phụ nữ gầy rộc, xách vali quay về nhà

Tôi là Hồng, năm nay 57 tuổi. Nếu ai hỏi điều gì khiến tôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời, có lẽ đó là hai cuộc hôn nhân đều không có được cái kết trọn vẹn như mong muốn.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ khi còn khá trẻ. Sau ngày ly hôn, tôi một mình nuôi hai con khôn lớn. Những năm tháng ấy không hề dễ dàng. Ban ngày đi làm, tối về lại tất bật lo cơm nước, học hành cho các con. Có những lúc mệt mỏi đến muốn buông xuôi, nhưng nhìn hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi lại tự nhủ phải cố gắng.

Rồi thời gian cũng trôi qua. Con trai lớn của tôi lập gia đình, sinh cho tôi hai đứa cháu nội kháu khỉnh, một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi. Con gái út cũng học xong đại học, có công việc ổn định. Nhìn các con trưởng thành, tôi thấy mọi hy sinh của mình đều xứng đáng.

15 năm ở vậy, tôi gần như quen với cuộc sống một mình. Thế nhưng càng lớn tuổi, tôi càng cảm nhận rõ sự cô đơn. Những lúc đau ốm, những buổi tối chỉ có một mình trong căn nhà vắng, tôi cũng mong có người bầu bạn, sẻ chia.

Khi tham gia sinh hoạt hội hưu trí, tôi quen ông Nghĩa. Ông cũng có hoàn cảnh giống tôi, từng ly hôn và sống một mình nhiều năm. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống nên dễ đồng cảm.

Khi ông ngỏ ý muốn tiến xa hơn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là ý kiến của các con. Nhưng thật may mắn, cả hai đều ủng hộ. Con trai tôi bảo: "Mẹ đã hy sinh cho chúng con cả đời rồi, giờ mẹ hãy sống cho mình." Con gái út cũng động viên mẹ tìm hạnh phúc riêng.

Sự đồng thuận của các con khiến tôi rất xúc động. Hai bên gia đình tổ chức một buổi lễ nhỏ, chỉ khoảng vài mâm cỗ để mời người thân và bạn bè thân thiết. Ở tuổi U60, tôi từng nghĩ mình sẽ không còn mặc áo dài cô dâu thêm lần nào nữa. Hôm ấy, tôi thực sự tin rằng mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều năm lẻ bóng.

Sau đám cưới, tôi chuyển sang sống cùng ông Nghĩa. Những ngày đầu mọi thứ khá thuận lợi. Tôi chăm lo nhà cửa, cơm nước. Ông cũng quan tâm, hỏi han tôi. Nhưng rồi những mâu thuẫn nhỏ dần xuất hiện.

Nguyên nhân lại đến từ điều mà tôi yêu thương nhất, đó là hai đứa cháu nội. Từ nhỏ, các cháu đã rất quấn bà. Trước đây, gần như tuần nào chúng cũng sang nhà tôi chơi. Sau khi tôi đi bước nữa, hai đứa vẫn giữ thói quen ấy. Có hôm tan học là đòi bố mẹ đưa sang thăm bà. Nhìn các cháu chạy ùa vào ôm mình, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Ảnh minh họa

Thế nhưng ông Nghĩa lại không thích điều đó. Ban đầu ông chỉ tỏ ra lạnh nhạt. Dần dần, mỗi lần các cháu sang chơi, ông lại khó chịu ra mặt. Có lúc ông vào phòng riêng ngồi, có lúc buông vài câu khiến tôi chạnh lòng. Tôi nhiều lần lựa lời góp ý, mong ông thông cảm vì trẻ con nhớ bà là chuyện bình thường. Nhưng mọi thứ không thay đổi.

Điều khiến tôi buồn nhất là các cháu cũng cảm nhận được sự không thoải mái ấy. Có lần đứa cháu lớn hỏi tôi: "Bà ơi, ông không thích chúng cháu hả?". Nghe câu hỏi ngây thơ đó, tôi chỉ biết quay đi để giấu nước mắt.

Tôi hiểu rằng hôn nhân cần sự nhường nhịn. Nhưng tôi cũng hiểu mình không thể vì một cuộc hôn nhân mà đánh đổi tình cảm với các cháu. Ở tuổi này, niềm vui lớn nhất của tôi chính là được nhìn con cháu quây quần bên cạnh.

Tôi không nhớ mình đã mất ngủ bao nhiêu đêm, suy nghĩ nhiều đến thế nào, chỉ biết sau khi tái hôn, tôi cứ thế gầy rộc đi, sút 5-6kg. Cuối cùng, tôi quyết định dừng lại. Chỉ sau 6 tháng chung sống, tôi thu dọn đồ đạc trở về nhà và làm thủ tục ly hôn lần thứ hai trong đời.

Tôi xấu hổ, hụt hẫng và thất vọng về bản thân. Nhưng may mắn thay, các con không trách móc. Chúng chỉ ôm tôi và nói rằng miễn mẹ thấy thanh thản là được.

Đến bây giờ, khi nhìn lại, tôi không còn oán trách ai. Có lẽ chúng tôi chỉ không phù hợp để đi cùng nhau. Cuộc hôn nhân thứ hai tuy ngắn ngủi nhưng cũng cho tôi một bài học: Không phải cứ tìm được người đồng cảnh ngộ là có thể sống hòa hợp suốt quãng đời còn lại.

Hiện tại, tôi chọn bằng lòng với cuộc sống của mình. Mỗi ngày đưa đón cháu đi học, chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi từng đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác, nhưng cuối cùng nhận ra hạnh phúc vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình, trong tiếng cười của các con và những cái ôm ríu rít của các cháu.

Tâm sự của độc giả!