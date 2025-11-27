Tái hôn với chồng Tây cao gần 2m, người phụ nữ khiến cõi mạng choáng ngợp với cuộc sống "áp lực" mỗi ngày

Trương Phương sinh năm 1987 từng được khán giả biết đến với biệt danh "nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam" vì chiều cao khiêm tốn.

Cô tham gia màn ảnh với một số phim như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... rồi dần rời showbiz để theo đuổi cuộc sống khác.

Cuộc sống sang chảnh của người phụ nữ lấy chồng lần 2

Sau nhiều thay đổi trong đời sống cá nhân, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân Trương Phương mới đây bất ngờ tái hôn với một người chồng ngoại quốc. Sau khi lấy chồng thứ 2 là người New Zealand, cô chuyển sang định cư ở nước ngoài và thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, dành thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân, kinh doanh, làm nội trợ thay vì hoạt động showbiz.

Cùng với việc công khai đám cưới và cuộc sống mới, Trương Phương cũng vấp phải không ít bình luận, đồn đoán từ cộng đồng mạng từ việc "khoe của", "ăn bám chồng Tây", đến nghi vấn về động cơ hôn nhân. Nhưng thay vì né tránh, cô chọn cách thẳng thắn lên tiếng, phản bác với phong cách mạnh mẽ và không ngại gây tranh luận.

Ly hôn có lãi, tái hôn sướng như tiên

Từng tự nhận mình là "nấm lùn", Trương Phương có một giai đoạn từng chịu nhiều áp lực danh xưng, tiêu chuẩn vẻ đẹp, body - những điều dễ khiến người khác tự ti. Nhưng sau ly hôn, bước ngoặt với người chồng ngoại quốc đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị.

Sau khi kết hôn lần 2, cuộc sống của Trương Phương được khán giả mô tả "sang chảnh, kiểu sống ở trời Tây": biệt thự, vườn rộng, mua sắm thoải mái, nhận quà kim cương, sáng mở mắt là có 1 dàn người phục vụ.

Trương Phương thường xuyên chia sẻ cuộc sống bên chồng Tây trên MXH

Cô từng chia sẻ: sau khi lấy chồng, nghề diễn không còn là ưu tiên; thay vào đó, cô dành thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho việc chăm sóc nhà cửa, thú cưng, làm vườn, làm đẹp — một lối sống mà nhiều người mơ ước.

Điều đặc biệt, chẳng phải dựa vào showbiz, không cần giữ hình ảnh diễn viên, Trương Phương vẫn tận hưởng cuộc sống đầy đủ nhờ sự lựa chọn táo bạo: chấp nhận ly hôn, mở lại trang mới với người chồng mới. Với rất nhiều người, đó là ví dụ của việc "liều ăn nhiều": dám buông bỏ quá khứ để tìm hạnh phúc thực sự.

Không hiếm những khoảnh khắc cô "flex" – từ chiếc nhẫn kim cương khủng, nhà ở biệt thự, cuộc sống thoải mái, đến cách chăm sóc bản thân, sống vui vẻ, tự do, tất cả khiến không ít người nhìn đời sống hiện tại của cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy cô đối diện với áp lực: soi mói, định kiến, nghi ngờ về động cơ hôn nhân hay cách sống. Cô chọn cách sống "trung thực" với bản thân, không ngại công khai, không trốn tránh, enjoy với thứ mình "đáng được nhận".

Quan điểm sống mạnh mẽ, dám sống thật

Không phải ai cũng đủ can đảm để sống theo cách mình muốn, nhất là với phụ nữ đã từng đổ vỡ, chịu nhiều lời dị nghị. Nhưng Trương Phương dường như chọn một lối đi riêng "đổi đời cũng là được, nhưng không đổi nhân cách".

Một trong những điểm khiến cô gây chú ý là cô không ngần ngại đáp trả những bình luận tiêu cực. Khi có người mỉa mai rằng cô "chỉ biết dựa vào chồng giàu, ăn bám", cô nói thẳng rằng: "Em nói thật, không phải tiền của ai em cũng xài bậy bạ. Em phải yêu phải tin tưởng em mới xài".

Trong một clip phản hồi việc bị mang tiếng "ăn sẵn để chồng nuôi", cô hài hước tự nhận: nếu ai muốn "nữ quyền, mạnh mẽ, tự kiếm ra tiền mới được trân trọng" thì "hãy để các chị nữ cường tài giỏi ra ngoài xông pha" vì bản thân cô chọn cách sống yên bình, nội trợ, vun vén gia đình.

Cách nói này tuy giản dị nhưng rất thật, đủ để thấy cô không sống để làm hài lòng người khác.

Cô từng tuyên bố: lấy chồng không hẳn vì tiền mà là vì tìm được người phù hợp, tìm được hạnh phúc; rằng nếu không yêu, cô không "xin tiền chồng" để sống sung túc.

Và với tư cách một phụ nữ từng không ít lần bị dè bỉu vì ngoại hình, Trương Phương dường như muốn chứng minh: vẻ đẹp, giá trị, hạnh phúc không nằm ở chiều cao hay hình ảnh hoàn hảo mà nằm ở dũng khí chọn sống thật, chọn yêu thật và chọn hạnh phúc theo cách mình muốn.

Cô cho thấy rằng người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải theo khuôn mẫu, đôi khi, bình yên, ổn định, yêu chồng, chăm gia đình, sống thoải mái, cũng là một lựa chọn đáng trân trọng.

Trương Phương không phải hình mẫu phụ nữ hướng tới. Nhưng cô bằng lựa chọn, bằng dũng khí và bằng sự thật đang sống cuộc đời mà nhiều phụ nữ mơ ước.