Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới lần đầu tiên được trưng bày tại trường UNIS Hà Nội

Ngày 7/10 vừa qua, tác phẩm sắp đặt "Gaia" nổi tiếng thế giới của nghệ sĩ người Anh Luke Jerram đã được ra mắt tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Gaia đến với Đông Nam Á.

Mô phỏng hình ảnh Trái Đất với đường kính 7 mét và được chiếu sáng bằng dữ liệu bề mặt thật từ NASA, "Gaia" mang đến một trải nghiệm thị giác mạnh mẽ, nhắc con người về vẻ đẹp và cả sự mong manh của hành tinh xanh.

Tác phẩm Gaia

Tác phẩm được trưng bày trong Trung tâm Thể thao mới của UNIS Hà Nội, với sự đồng hành của LPBank thông qua Quỹ UNIS - LPBank Endowment. Sau khi ra mắt, "Gaia" sẽ được mở cửa miễn phí cho công chúng tại Tượng Đôi Rồng (Hồ Tây) từ ngày 29/10 đến 1/11, tạo cơ hội để người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm nghệ thuật gắn liền với thông điệp bền vững.

" Giáo dục không chỉ dạy, mà phải truyền cảm hứng hành động "

Theo Tiến sĩ Elizabeth Gale, Giám đốc UNIS Hà Nội, Gaia là ví dụ điển hình cho cách mà giáo dục có thể kết nối trực tiếp với những vấn đề toàn cầu: "Chúng ta cần vượt ra khỏi việc chỉ dạy cho người trẻ nhận biết vấn đề, mà phải trao cho họ năng lực để hành động. Khi học sinh được trao quyền tham gia dẫn dắt trải nghiệm Gaia, các em không chỉ học mà còn trở thành người khơi nguồn thay đổi".

Bà Gale nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và bất bình đẳng ngày càng rõ rệt, giáo dục cần nuôi dưỡng sự đồng cảm song hành cùng năng lực chủ động. Một báo cáo khoa học có thể cho ta biết cái gì và như thế nào, nhưng một tác phẩm như Gaia khơi gợi câu hỏi vì sao. Chính cảm xúc đó mới là tia lửa cho hành động tập thể.

Một số hình ảnh tại sự kiện

Khi nghệ thuật trở thành bài học sống động về phát triển bền vững

"Gaia" nằm trong chuỗi hoạt động Trải nghiệm SDG - không gian tương tác mô phỏng cách UNIS Hà Nội lồng ghép Các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc vào chương trình học. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc và 80 năm Quốc khánh Việt Nam, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kết nối giữa cấp độ toàn cầu và địa phương.

Bằng cách kết nối những thách thức toàn cầu với hành động cụ thể tại Việt Nam, sự kiện nhấn mạnh các giá trị bền vững đối với thế hệ trẻ - củng cố cam kết của quốc gia hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, các hoạt động tương tác tại Trải nghiệm SDG phản ánh cách giáo dục và nghệ thuật có thể song hành trong công cuộc tìm kiếm giải pháp về khí hậu và trao quyền cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị UNIS Hà Nội, cho rằng: "Trẻ em hôm nay chính là những người định hình tương lai. Giáo dục là chìa khóa để các em trở thành những người kiến tạo thay đổi mà thế giới cần".

Cùng góc nhìn ấy, bà Tara O’Connell, Trưởng ban Giáo dục UNICEF Việt Nam, chia sẻ: "Việc Gaia đến với Việt Nam trong năm kỷ niệm đặc biệt này cho thấy sức mạnh của hợp tác toàn cầu trong giáo dục. Chính phủ Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, coi đó là nền tảng để xây dựng thế hệ trẻ sáng tạo và có trách nhiệm với hành tinh".

Trải nghiệm SDG tại sự kiện

Từ lớp học đến cộng đồng: Học sinh nói về " Gaia "

Điều đặc biệt của Gaia tại UNIS Hà Nội là học sinh không chỉ là người xem, mà chính là người dẫn dắt, giới thiệu và lan tỏa thông điệp của tác phẩm.

Julian Danailov-Benguernane, học sinh lớp 9, chia sẻ: "Học về các Mục tiêu Phát triển Bền vững giúp chúng em hiểu rõ hơn về thế giới và vai trò của chính mình. Mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa".

Còn Khuê Nguyễn, học sinh lớp 12 bày tỏ: "Với chúng em, Gaia không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là cách để kể câu chuyện về hành tinh, bằng cảm xúc, bằng suy nghĩ của người trẻ".

Với UNIS Hà Nội, Gaia không chỉ là một tác phẩm để chiêm ngưỡng, mà là lời nhắc về trách nhiệm của mỗi người với Trái Đất. Từ góc nhìn giáo dục đến hành động cộng đồng, dự án cho thấy sức mạnh của nghệ thuật trong việc khơi dậy cảm xúc, kết nối con người và thúc đẩy thay đổi.

Một Trái Đất treo lơ lửng giữa không gian, khiến người xem lặng đi, như một lời nhắc rằng: mọi hành động hôm nay đều đang góp phần định hình hành tinh mà thế hệ sau sẽ kế thừa.