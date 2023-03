Dứa là loại trái cây quen thuộc, có vị chua và ngọt. Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ. Dưới đây là những tác dụng của dứa đối với phụ nữ.

Tác dụng của dứa đối với phụ nữ

Dứa chống loãng xương

Loãng xương là căn bệnh gây ra bởi mật độ xương yếu và sự suy giảm mật độ khối xương. Là một tình trạng không thể đảo ngược làm tăng nguy cơ gãy xương, khiến cơ thể suy nhược và thậm chí cần phẫu thuật để cải thiện. Trong khi ai cũng có thể mắc chứng loãng xương, tỷ lệ mắc căn bệnh này lại cao đột biến, gấp 4 lần ở nữ giới thay vì nam giới.

Một chất dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe xương chính là vitamin C, được chứng minh là có tác dụng kích thích sản xuất tế bào tạo xương, bảo vệ tế bào xương khỏi bị hư hại. Trên thực tế, việc bổ sung một lượng vitamin C đầy đủ cho cơ thể có thể giúp cải thiện mật độ khối xương cao hơn và giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương.

Một đánh giá dựa trên 13 nghiên cứu cho thấy những người ăn thực phẩm giàu vitamin C thường có nguy cơ mắc bệnh loãng xương thấp hơn đáng kể và tỷ lệ gãy xương hông thấp hơn 34% so với những người có chế độ ăn ít Vitamin C.

Đối với nước ép dứa, một khẩu phần một cốc 165-gram cung cấp 88% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV) cho vitamin C. Đồng thời cũng cung cấp 5% DV Magiê, một dưỡng chất quan trọng không kém để duy trì xương chắc khỏe. Do đó, kết hợp dứa vào chế độ ăn uống của bạn có thể có lợi cho sức khỏe của xương và giúp ngăn ngừa loãng xương.

Làm đẹp da

Nước ép dứa rất nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, có thể điều trị mụn trứng cá, tổn thương do ánh nắng mặt trời và làn da không đều màu.

Ngăn ngừa mụn nhọt

Tất cả những gì bạn cần làm là thoa một ít nước dứa lên mặt và để khô trong 5 phút. Sau đó, rửa sạch lại với một ít nước và điều này sẽ giúp loại bỏ các độc tố trên da mặt của bạn.

Tóc dày

Dứa có đặc tính làm dày tóc sẽ giúp tóc chắc khỏe, tránh rụng tóc. Các enzym có trong trái cây này có các chất dinh dưỡng quan trọng có thể làm giàu các nang tóc của bạn. Điều này sẽ cải thiện độ dày và độ đàn hồi của tóc.

Ngừa một số loại ung thư

Nước ép dứa có tác dụng gì? Tác dụng của nước ép dứa có thể giúp phòng ngừa ung thư tiềm tàng do chứa bromeblain. Một số nghiên cứu cho thấy, bromelain ngăn ngừa sự hình thành khối u, giảm kích thước của khối u hoặc thậm chí làm chết các tế bào ung thư.

Giảm khả năng ung thư vú

Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, chiếm khoảng 25% trong tổng số các chẩn đoán ung thư ở nữ giới. Một số nghiên cứu cho thấy, dứa chứa một lượng nhỏ bromelain, một loại enzyme được cho là có tác dụng chống ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Tuy nhiên, đây hầu hết là các nghiên cứu trong ống nghiệm, sử dụng lượng bromelain mức độ đậm đặc hơn nhiều so với những gì cơ thể có thể hấp thụ khi uống một ly nước ép dứa. Điều này cho thấy y tế cần nhiều những nghiên cứu hơn để chứng minh được tác dụng thực sự của bromelain có trong dứa.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù dứa được coi là an toàn cho hầu hết phụ nữ nhưng do tính axit cao của nó, ăn dứa có thể gây ra sự gia tăng các triệu chứng ợ nóng hoặc trào ngược ở những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều đồ uống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và béo phì. Do đó, thường xuyên uống nước ép dứa ngọt có thể gây hại cho sức khỏe. Cách tốt nhất để sử dụng dứa là ăn tươi hoặc ép nước nguyên chất, không thêm đường từ bên ngoài.

Trên đây là những tác dụng của dứa đối với phụ nữ. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.