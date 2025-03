Tã trẻ em gia công Trung Quốc gắn mác Hàn, Nhật đánh lừa mẹ bỉm Việt về nguồn gốc, xuất xứ

"Công nghệ Hàn Quốc" kết hợp "Tập đoàn ma"?

Theo ghi nhận, trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại bỉm với bao bì bắt mắt, được quảng cáo là "bỉm Hàn, Nhật" với mức giá rẻ hơn hoặc thậm chí cao hơn hẳn so với các thương hiệu được sản xuất trong nước. Nhiều bà mẹ đã tin tưởng vào những lời quảng cáo và mua về sử dụng. Tuy nhiên, thực sự nguồn gốc xuất xứ của những loại bỉm này ra sao?

Hãy nhìn vào trường hợp của bỉm Gooby. Loại bỉm này sử dụng bao bì toàn tiếng Hàn Quốc, được đánh mã vạch 880 thể hiện xuất xứ sản xuất tại Hàn Quốc. Sản phẩm được quảng cáo hoa mỹ là "tã trẻ em được mẹ Hàn tin tưởng", "sản xuất theo công nghệ Hàn bởi Tập đoàn VK Trading Hàn Quốc" rầm rộ trên trên mạng.

Song thực tế, đây là tã trẻ em được sản xuất tại Trung Quốc, với chủ sở hữu thực sự đứng sau chính là "Nhà phân phối độc quyền của bỉm này tại Việt Nam", Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Green Stars có địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội. Điều đáng nói, công ty này cũng " thường quên mất" gắn tem phụ bằng tiếng Việt trên bao bì sản phẩm, không ghi công ty nào sản xuất, hay xuất xứ ở đâu, dẫn đến người tiêu dùng ngộ nhận về xuất xứ.

Tã trẻ em Trung Quốc với bao bì tiếng Hàn, mã vạch 880 xuất xứ Hàn Quốc và không tem phụ tiếng Việt nhằm đánh lừa mẹ bỉm về xuất xứ

Đặc biệt, khi thử tìm dòng chữ "Tã bỉm trẻ em Gooby tại Hàn Quốc" và "Tập đoàn VK trading Hàn Quốc" bằng tiếng Anh trên công cụ tìm kiếm Google và cổng thông tin chính thức của Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc DART, thì lại không thể tìm thấy bất kỳ trang website, hình ảnh, thông tin nào về loại bỉm này và "Tập đoàn VK Trading" này tại Hàn Quốc ngoài các trang bán hàng của Việt Nam.

Tã trẻ em Trung Quốc được quảng cáo trên mạng là bỉm của Nhật Bản

Hành vi mập mờ về nguồn gốc xuất xứ còn thường được "giấu nhẹm" bằng cách viết tắt "Made in PRC" khiến người tiêu dùng dễ dàng bị đánh lừa. Bỉm Hako được quảng cáo trên mạng là bỉm của Nhật Bản. Nhưng trên vỏ bao bì, phần xuất xứ nhà nhập khẩu lại chỉ in duy nhất dòng chữ "Made in P.R.C", khiến hầu hết người tiêu dùng không biết là ở đâu.

Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 3 chữ cái PRC là ký hiệu viết tắt của cụm từ "People's Republic Of China" tức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Như vậy, cụm từ "Made in PRC" có ý nghĩa là các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Việc mập mờ về nguồn gốc xuất xứ không chỉ vi phạm Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa mà còn là hành vi gian lận thương mại, đánh tráo khái niệm, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty Luật Thiên Thanh, nhận định: "Họ đưa ra nhãn mác như thế này là chưa đảm bảo theo quy định Việt Nam. Cơ quan chức năng có quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc buộc phải đầy đủ nhãn mác hoặc tiêu hủy, tùy từng hàng khác nhau. Đối với nhiều quốc gia khác thì có thể coi là hành vi gian lận thương mại khi cố gắng đánh tráo xuất xứ, khái niệm".

Ngoài các sản phẩm bỉm quảng cáo là bỉm Nhật, bỉm Hàn nhưng lại mập mờ về xuất xứ, hiện nay trên các trang mạng xã hội còn bán các sản phẩm quảng cáo là "bỉm nội địa Trung cao cấp". Tuy nhiên, sản phẩm khi nhận về thì lại không hề có tem mác, nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe trẻ em

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, việc sử dụng tã, bỉm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Viện Da liễu Trung ương, cảnh báo: "Trong bỉm có những chất hóa học hay chất tẩy trắng công nghiệp hoặc mực in không đảm bảo sức khỏe có dễ dẫn đến ngộ độc khác, ngoài việc viêm da dị ứng thì có thể nhiễm độc mực in, có thể ảnh hưởng sức khỏe sau này của trẻ, bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng".

Theo một nghiên cứu của Viện Da liễu Hà Nội, cứ 1.000 bệnh nhân đến khám thì có 2 trẻ em bị dị ứng với bỉm, chủ yếu do sử dụng sản phẩm kém chất lượng và không đúng cách.

Việc lựa chọn bỉm cho trẻ em là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con bạn. Chính vì vậy, bậc phụ huynh khi lựa chọn bỉm cho con nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ các thương hiệu uy tín đã được kiểm chứng về chất lượng và độ an toàn. Không nên ham rẻ, ham săn quà khuyến mãi mà mua các loại bỉm không rõ nguồn gốc, vì có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ khi trưởng thành.

Hãy là người tiêu dùng thông thái, cẩn trọng trước những chiêu trò quảng cáo và ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.