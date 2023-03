Tà giáo JMS biến thái nhất Hàn Quốc, thủ lĩnh chuyên 'săn mồi' khiến phụ nữ kinh hoàng

Trong số 4 tà giáo được loạt phim In the name of God: A holy betrayal vạch trần, nổi bật nhất có lẽ là cái tên JMS (Jesus Morning Star) của tên giáo chủ Jeong Myeong-seok.

Jeong Myeong-seok bị lên án vì sử dụng quyền lực tôn giáo để thao túng các thành viên của giáo phái này, đặc biệt là các nữ tín đồ trẻ tuổi của ông ta, để nuôi dưỡng các hành vi tội phạm bệnh hoạn của mình.

Nhà sản xuất phim cũng đã thuyết phục được một số cựu thành viên tà giáo này bước ra ánh sáng và vạch trần Jeong Myeong-seok cùng bè lũ trong dị giáo của ông ta.

Từng bước trở thành "đấng cứu thế" bệnh hoạn

Theo bộ phim, Jeong Myeong-seok sinh năm 1945 và chỉ tốt nghiệp tiểu học. Trước khi thành lập JMS vào thập niên 80, ông ta đã gia nhập một giáo phái khác có tên Unification Church. Tà giáo của JMS lợi dụng Kinh thánh của Kitô giáo để tạo ra một “nhãn hiệu” riêng cho mình. Jeong tự nhận mình là chúa Jesus tái thế và coi bản thân là đấng cứu thế (Messiah). Do xu hướng dị giáo của mình, Jeong và giáo phái của ông ta từng bị khai trừ khỏi phong trào Giám lý thuộc Kitô giáo.

Với chỉ vài thành viên và cơ sở đầu tiên là một căn phòng nhỏ từ những năm 70, Jeong chọn đối tượng tín đồ là các sinh viên trẻ, học giỏi tại Seoul và dùng chiêu trò tôn giáo để tuyển mộ họ vào các buổi đọc kinh rồi lớn mạnh dần với giáo phái hàng nghìn người.

Một điều thú vị là mặc dù chỉ tốt nghiệp tiểu học, Jeong lại rất tự tin vào năng lực của mình và tìm ra những phương pháp, tư duy khác biệt để giảng giải về giáo lý trong Kinh thánh. Theo các cựu tín đồ, ông ta đặc biệt thu hút bởi có phương pháp giảng dạy có vẻ rất khoa học và logic, sử dụng toán học, sinh học và lịch sử khiến ngay cả những người có học thức và thông minh cũng bị cuốn theo.

Kiến thức rởm và tài thao túng của Jeong dễ dàng thu hút những sinh viên trẻ - tầng lớp đang có nhiều nhiệt huyết với các vấn đề sục sôi của xã hội và chính giới Hàn Quốc lúc đó.

Sau khi đã sử dụng các phương pháp ngụy khoa học mê hoặc tín đồ, Jeong tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu họ rằng mình là chúa tái thế và chỉ có thông qua ông ta và gặp gỡ được ông ta, tín đồ mới có thể chắc suất lên thiên đường.

Những chiêu trò tạo dựng niềm tin của JMS còn bao gồm việc đưa ra những lời dự đoán như tiên tri để chứng minh “tài phép” của mình. Một ví dụ là khi ông ta cầu cho tuyết rơi, và sau khi lời cầu nguyện kết thúc, ngoài trời thực sự có tuyết rơi.

Không rõ ông ta đã xem dự báo thời tiết hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng trong bối cảnh tâm lý đó, các tín đồ là nạn nhân trở nên hoàn toàn bị mê hoặc. Chưa kể, Jeong còn có thể dự đoán chính xác người sẽ lên nắm cương vị Tổng thống Hàn Quốc vào những năm 80.

Vấn đề ở chỗ hành vi tạo dựng giáo phái của Jeong không phải là để chữa lành cho các tín đồ hay giúp họ có cuộc sống tốt hơn, mà để thỏa mãn ham muốn thú tính của mình. Ông ta tự nhận mình là đấng cứu thế và một phiên bản hoàn hảo của Adam - người đàn ông đầu tiên. Bằng cách đó, Jeong thuyết phục các tín đồ nữ xinh đẹp, trẻ trung rằng bằng việc có các quan hệ người lớn với ông ta, họ sẽ được thanh tẩy, gột bỏ mọi tội lỗi.

Để tạo ra vỏ bọc vô tội, thần thánh cho loại quan hệ bất chính này, JMS thao túng tín đồ rằng họ sẽ có những buổi gặp 1-1 với “đấng cứu thế” để được ban phước hoặc “khám tổng quát” vì Jeong là một y sĩ toàn tài đã nghiên cứu về cơ thể con người suốt hàng chục năm. Cuối cùng, các tín đồ nữ tự nguyện “hiến dâng” mà không hề biết rằng mình đang bị thao túng.

Jeong luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, học thức để thu hút niềm tin của tín đồ.

Theo một cựu tín đồ, JMS đã xây dựng được cơ sở 200-250 nhà thờ và 30.000 tín đồ (đa phần là sinh viên) vào những năm 80. Vì sinh viên không có tiền, nên họ phải đi bán đủ thứ từ lạc, thiệp chúc Tết, máy lọc nước cho nhà thờ, không khác gì lao động khổ sai. Tất cả để phục vụ thói ăn chơi, mua xế sang, tổ chức tiệc thác loạn với gái trẻ của giáo chủ Jeong.

Theo phim tài liệu, Jeong thường xuyên bắt các tín đồ nữ trẻ ăn mặc gợi cảm để “theo hầu”, tổ chức các bữa tiệc thác loạn chỉ có mình ông ta là đàn ông để “ban phước” và yêu cầu các tín đồ chụp ảnh như người mẫu chỉ để riêng cho ông ta “thưởng thức”.

Điều kinh khủng hơn là sau khi bị tẩy não, các tín đồ tiếp tục trở thành cánh tay nối dài, vòi bạch tuộc của Jeong để thu hút thêm các cô gái trẻ đẹp tham gia vào giáo phái biến thái này. Qua nhiều năm, giáo phái của ông ta ngày càng lớn mạnh và không chỉ hoạt động ở riêng Hàn Quốc nữa mà đã lan ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hồng Kông (Trung Quốc), Australia, Nhật Bản…

Mục tiêu của Jeong khi “xuất khẩu” tà giáo ra quốc tế là được ở cạnh 10.000 người phụ nữ. Tới năm 1999, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về mục tiêu thật sự của lão ta. Hàng trăm cựu tín đồ đã cùng lên tiếng tố cáo hành vi biến thái của Jeong cho cảnh sát, truyền thông. Các nhân chứng sau đó bị tiếp cận bởi thành viên giáo phái và đe dọa hoặc tấn công bằng bạo lực.

Trong khi cảnh sát bắt đầu nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, Jeong đã kịp đào thoát khỏi Hàn Quốc và tiếp tục dựa vào sự hỗ trợ của chi nhánh giáo phái tại nước ngoài. Từ đó, ông ta dùng internet để lan truyền các bài giảng gây mê muội của mình cho giáo đồ toàn thế giới, trong khi tận hưởng lối sống xa hoa, trụy lạc của mình.

Tới năm 2006, Jeong chính thức bị bắt tại Trung Quốc và dẫn độ về quê nhà. Trước các điều tra viên, ông ta tỏ ra là một người bất ổn về tâm lý, cầu xin được tha bổng. Năm 2009, sau thời gian dài điều tra, Jeong bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục với mức án 10 năm tù.

Ra tù vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí vươn vòi bạch tuộc ra khắp thế giới khiến nạn nhân uất nghẹn

Những tưởng đó là kết thúc của Jeong và JMS nhưng không. Trong suốt thời gian này, Jeong vẫn đều đặn nhận được ảnh các cô gái trẻ đẹp từ tín đồ gửi đến và sắp xếp gặp mặt ông ta trong tù để hứa hẹn về một ngày “tái xuất”. Tới năm 2018 tức sau khi gần mãn hạn tù, đã có 70 quốc gia ghi nhận sự xuất hiện các chi nhánh của JMS.

Sau khi ra tù vào năm 2018, Jeong phải đeo một chiếc vòng chân theo dõi dành cho tội phạm tình dục. Không hề nao núng, tên giáo chủ lươn lẹo này lập luận rằng chiếc vòng chân giống như một cây đinh đóng vào thánh giá mà Jesus từng phải chịu để khiến tín đồ càng thêm tin rằng “đấng cứu thế” của họ chỉ đang bị thử thách.

Trong số các nạn nhân là phụ nữ của Jeong đã lên tiếng, nổi bật nhất là Maple Yip, một cô gái lớn lên ở Hồng Kông (Trung Quốc) và sau này chuyển đến Hàn Quốc. Theo kể lại, Maple từng là tín đồ nhiệt thành của JMS và đã bị hắn cưỡng dâm 17 lần trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021 và sau mỗi lần, Jeong đều nói với cô rằng “Em đã được cứu rỗi”.

Trong thời gian Jeong ở tù, Maple cũng đã gặp mặt hắn ta. Cô tiết lộ rằng cô và các tín đồ nữ khác rất vui khi nghe yêu cầu gặp mặt của thủ lĩnh giáo phái, tin rằng các chuyến thăm tù của họ là cơ hội để gặp “đấng cứu thế”. "Tôi đã rơi nước mắt. Đó là cơ hội mà số phận đã trao cho tôi”, cô nói.

Hơn nữa, Jeong còn nhờ thân hữu thuê một căn hộ gần nhà tù, Maple đã đến thăm 2 hoặc 3 lần. Sân thượng nhỏ của căn hộ có tầm nhìn ra nhà tù và Jeong sẽ ra ngoài tập thể dục hàng ngày vào lúc 1 giờ chiều. Khi Maple hoặc các tín đồ nữ khác ra hiệu trên sân thượng, giáo chủ sẽ biết rằng họ đang ở đó. Bộ phim tài liệu cũng chiếu cảnh một nữ tín đồ khỏa thân dưới vòi hoa sen bày tỏ tình yêu của mình với thủ lĩnh giáo phái. Một nạn nhân tiết lộ rằng gã biến thái thậm chí đã cố gắng quan hệ tình dục với 50 tín đồ nữ trong một đêm, coi họ như nô lệ tình dục.

Bộ phim tài liệu cũng tiết lộ rằng Maple, vốn có tài năng ca hát bẩm sinh, đã được chọn để biểu diễn trong các buổi biểu diễn quy mô lớn. Tuy nhiên, một số màn trình diễn kéo dài quá lâu khiến cô kiệt sức. Cô yêu cầu không hát nữa và sau đó được bổ nhiệm làm người dẫn chương trình bởi thủ lĩnh giáo phái. Trong 10 năm tham gia giáo phái, Maple cũng làm người mẫu, thuyết giáo và thậm chí còn phục vụ với tư cách là mục sư.

Maple cũng đề cập đến một nạn nhân đến từ Úc. Cô biết rằng nạn nhân sẽ rơi vào bẫy của Jeong nhưng vẫn nói với cô ấy: “Không sao đâu, đó không phải chuyện lớn”. Điều này đã biến Maple từ nạn nhân trở thành đồng phạm, và đến tận hôm nay cô vẫn còn rất đau đớn về điều đó. Cô đã bị tẩy não đến mức tin rằng bị hắn ta xâm phạm là chuyện bình thường. Tất nhiên, Maple không phải người đầu tiên ở hoàn cảnh như vậy.

Khi nhận thức được chuyện xảy ra với mình, Maple đã ghi âm lại đoạn trò chuyện và quan hệ đầy ám ảnh của cô với Jeong làm bằng chứng đưa ra ánh sáng trong phần đầu phim tài liệu.

Ngoài Maple, Jeong Myeong-seok bị buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ Úc 30 tuổi 5 lần trong vòng 5 tháng kể từ tháng 7/2018. Hai nạn nhân sẽ được thẩm vấn vào cuối tháng 3 này. Jeong bị bắt vào ngày 4/10/2022 vì nghi ngờ cưỡng hiếp và quấy rối tình dục và sẽ bị giam giữ cho đến ngày 28/4.

Một thẩm phán đã tuyên bố rằng thủ tục xét xử sẽ được đẩy nhanh trừ khi có diễn biến khác. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 21/3/2023.

Sự thật còn kinh khủng gấp 10 lần trên phim

Trong buổi họp báo vào hôm 10/3 vừa qua, đạo diễn Jo Sung-hyun cũng tiết lộ thêm nhiều chi tiết gây sốc về JMS. “Tôi nhận ra rằng nhiều khán giả cảm thấy khó chịu với những câu chuyện của Giáo sư Kim Do-hyeong trong loạt phim này, nhưng chúng chỉ chiếm một phần mười trải nghiệm của ông ấy trong 30 năm qua”, đạo diễn Jo cho biết

Giáo sư Kim là một học giả của Đại học Dankook và là nhà hoạt động chống JMS lâu năm.

“Còn nhiều chuyện chưa kể mà tôi không tiện kể hết. Loạt phim được phát hành đã đủ kinh hoàng và đáng lo ngại đối với một số người xem. Rất khó để kiềm chế bản thân không vượt qua ranh giới”, đạo diễn nói.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình KBS, giáo sư Kim nói rằng có nhiều người vẫn đang cố gắng bảo vệ lãnh đạo của JMS. Tới ngày nay, các trang web của JMS vẫn đang hoạt động sôi nổi và tự hào giới thiệu giáo chủ là một người đi theo con đường và tình yêu của Chúa, từng đọc Kinh thánh 2.000 lần và có thời gian tu tập dài lâu.

Giáo sư Kim cho biết: “Một số (thành viên JMS) cũng làm việc tại đài truyền hình công cộng KBS này. Một giám đốc đài truyền hình KBS và một thông dịch viên cũng là tín đồ của Jeong”.

Khi cáo buộc của giáo sư Kim ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, KBS đã thông báo rằng họ sẽ điều tra vấn đề này và thực hiện các biện pháp tiếp theo cần thiết.

Khi được hỏi tại sao đạo diễn quyết định phô bày những cảnh phản cảm và bản ghi âm giọng nói mà không làm mờ các bộ phận cơ thể hoặc tiếng bíp kiểm duyệt, đạo diễn Jo nhấn mạnh rằng ông muốn trình bày toàn bộ sự thật chưa được chỉnh sửa.

Đoạn phim được đề cập có một số thành viên nữ trẻ của JMS khỏa thân, chỉ về phía máy quay trong bồn tắm để kêu gọi lãnh đạo JMS tham gia cùng họ. Chỉ có khuôn mặt của họ là mờ.

“Đoạn phim trước đây đã được một số đài truyền hình chiếu, nhưng JMS của Jeong đã tẩy não những người theo dõi họ, nói rằng những phụ nữ trong video là gái mại dâm được trả tiền và các clip đã bị chỉnh sửa”, ông Jo nói.

Đạo diễn nói thêm rằng mặc dù sau đó người ta xác nhận rằng những người phụ nữ trong clip thực sự là thành viên JMS, nhưng nhóm tà giáo này khẳng định những người phụ nữ đó thực sự mặc bikini và đoạn phim đã được chỉnh sửa để khiến họ trông khỏa thân.

Ông Jo nói: “Nếu chúng tôi không chiếu những đoạn clip hoặc bản ghi âm giọng nói này, tôi cảm thấy rằng những người tin theo JMS sẽ nghĩ ra cái cớ khác để tranh luận về sự thật và quay lưng lại với nó”.

Trong khi cảm ơn những khán giả đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với loạt phim tài liệu, đạo diễn cho biết ông mong muốn nhiều người vẫn còn theo các giáo phái này xem bộ phim.

“Tôi đã đọc một số bài đăng trực tuyến nói rằng một số người đã rút khỏi nhóm sau khi xem chương trình. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi chắc chắn rất quan tâm đến việc nghiên cứu thêm về những vấn đề này”, ông Jo nói.

Đạo diễn nhấn mạnh rằng những người đứng đầu giáo phái phải chịu trách nhiệm chứ không phải những người theo họ, đồng thời nói thêm rằng những người xuất hiện trong loạt phim nên được hoan nghênh vì lòng dũng cảm của họ.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng Netflix đang tăng cường nỗ lực tăng cường an ninh cho ông Jo khi ông liên tục bị đe dọa bởi các giáo phái.