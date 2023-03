3 vụ tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm gây chấn động, nhờ đặc quyền này mà nhiều người dám làm liều

Giấu chất cấm trong bụng vì tưởng là tiếp viên thì sẽ không bị kiểm tra

Ngày 4/10/2022, nữ tiếp viên hàng không tên Terese White của hãng Mesa Airlines đã bị bắt giữ vì giấu một lượng lớn fentanyl trong bụng. Fentanyl nguy hiểm không khác gì ma túy. Một kg fentanyl có khả năng giết chết 500.000 người. Được biết, đây là chất có liên quan đến cái chết của hơn 70.000 người Mỹ vào năm 2021.

Theo tài liệu ghi lại, khi người phụ nữ này bước qua máy chụp ảnh ở sân bay San Diego, các nhân viên phát hiện một khối lớn ở vùng bụng của cô nhưng chưa thể xác định đó là vật chất gì. Nữ nhân viên chống chế và nói rằng đó thực ra là một gói thủy ngân.

Sau khi được lấy mẫu và thử nghiệm, họ phát hiện cô cố tình giấu hơn 3,33 pound (1.51kg) fentanyl trong người.

Hình chỉ có tính chất minh họa

Giải thích cho hành động liều lĩnh này, Terese tưởng mình có thể tận dụng đặc quyền của tiếp viên hàng không để lách khỏi các quy trình kiểm tra an ninh chặt chẽ.



Thực tế, hành vi này suýt chút nữa đã trót lọt. Thông thường, nhờ đặc quyền của tiếp viên hàng không, Terese có thể né được các bước kiểm tra an ninh mà các hành khách phải trải qua. Đặc quyền này có tên là “chương trình dành cho thành viên thân quen” (The known crewmember program),

Theo chương trình này, nhân viên hãng bay dễ dàng vượt qua cổng an ninh bằng cách đưa một tấm thẻ ra và hành lý của họ sẽ không bị máy quét. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, vẫn sẽ có những màn kiểm tra ngẫu nhiên nếu nhân viên giám sát chương trình cảm thấy có gì đó khả nghi. Và xui xẻo cho Terese, ngày hôm đó các đặc vụ đã ngẫu nhiên lựa chọn cô để kiểm tra. Terese buộc phải đi qua máy quét như bao hành khách khác.

Sau nhiều lần bị tra hỏi, nữ tiếp viên đã thừa nhận về ý định phân phối fentanyl, dù chưa rõ sẽ phân phối cho ai và ở đâu. Hiện, cô đối diện với mức án lên tới 20 năm và sẽ bị kết án vào ngày 24/3/2023 tại tòa án liên bang ở quận Nam California.

Vận chuyển ma túy để có tiền trả viện phí cho con

Năm 2019, một tiếp viên hàng không người Malaysia có tên Zailee Zainal đã bị bắt khi giấu một lượng ma túy trong quần lót. Lượng ma túy trị giá hàng triệu đô. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô vận chuyển ma túy. Zailee đã lén vận chuyển hơn 4kg heroin trong 8 chuyến đi từ tháng 10/2018 đến tháng 1/2019. Cô kẹp các gói ma túy ở phần giữa hai chân hoặc trong áo ngực rồi cất trong nhà vệ sinh trên mỗi chuyến bay.

Vào tháng 1/2019, tại sân bay Melbourne, cô đã bị Lực lượng Biên phòng Úc bắt giữ sau khi bị chọn ngẫu nhiên để khám xét. Tòa án kết luận hành vi vận chuyển của Zailee có dính dáng đến một tổ chức tội phạm quốc tế. Nữ cựu tiếp viên khai nhận mình “làm liều” vì muốn trả hóa đơn y tế cho con.

Trước đó, cô phải tự kinh doanh một số mặt hàng để có thêm tiền trang trải. Khi nhận được “lời mời” vận chuyển chất cấm, Zailee nói trước tòa: “Lúc đó tôi rất mong manh, dễ bị tổn thương nên sẵn sàng làm bất cứ điều gì”.

Theo báo cáo, tổ chức này đã đào tạo Zailee kỹ càng, dạy cô các mật mã khi vận chuyển và hướng dẫn cách bước đi tự tin, thoải mái khi kẹp gói hàng giữa hai chân. Theo dự định ban đầu, khi đến Úc, Zailee sẽ lập tức đến một khách sạn, vào nhà vệ sinh và đổi heroin lấy tiền mặt được giấu sẵn trong nhà vệ sinh.

Sau sự việc, Zailee bị kết án 9.5 năm tù giam.

Cựu á hậu bỏ của chạy lấy người khi bị phát hiện

Năm 2016, nữ tiếp viên Marsha Gay Reynolds (từng là á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp ở Jamaica), đã bị phát hiện mang chất cấm tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Theo các nguồn tin, khi cô bị chặn lại ngẫu nhiên tại khu vực máy quét, Marsha đã ném bỏ đồ đạc và cởi giày để dễ bề chạy thoát. Bên trong túi xách và vali của cô là 70 pound (31.7kg) cocaine, ước tính trị giá 2 triệu đô la (hơn 47 tỷ đồng).

Marsha Gay Reynolds là cựu á hậu Jamaica

Các gói hàng tìm thấy trong vali của cô

Người phụ nữ này khá nhanh nhẹn, cô lao ra khỏi khu vực kiểm soát bằng chân đất, xuống thang cuốn và bắt taxi để tẩu thoát. Tuy nhiên, vài ngày sau, Marsha đã đến đầu thú với nhà chức trách ở New York.

Điểm đặc biệt của sự việc này là cảnh sát đã truy ra kẻ đứng sau đường dây vận chuyển. Kẻ này tên Gaston Brown, 52 tuổi và là một công dân Jamaica. Sau khi đồng phạm là Marsha bị bắt, Brown đến Jamaica dưới một danh tính giả. Hắn bị bắt vài tháng sau khi cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp bằng đường biển. Khi lật lại hồ sơ tiền án, người ta phát hiện năm 2014, hắn bị kết án 4 năm tù về tội phân phối cocaine trái phép và trộm cắp danh tính. Còn trong lần hợp tác bất thành với Marsha, gã đàn ông đã bị kết án 165 tháng tù.

Được biết, Brown đã trả tiền cho nữ tiếp viên hàng không để vận chuyển các vali ma túy hoặc tiền buôn bán ma túy qua các trạm kiểm soát tại sân bay ít nhất sáu lần (trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016).