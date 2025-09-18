Miền Tây từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất trù phú, nơi sông nước bao la và vườn cây trĩu quả. Ẩm thực nơi đây cũng vì thế mà đa dạng, phong phú và nhiều khi mang đến cho người ta những trải nghiệm rất khác biệt. Không chỉ có cá tôm, mắm muối, bánh trái, người miền Tây còn có những cách kết hợp món ăn nghe qua tưởng chừng "khó hiểu" nhưng lại tạo thành dấu ấn riêng biệt. Một trong số đó chính là thói quen ăn cơm cùng trái cây - kiểu ăn mà ai lần đầu nghe thấy cũng ngạc nhiên, thậm chí bật cười vì quá "độc lạ".

(Ảnh: @mlinhnaugi)

Thế nhưng, một khi đã thử, nhiều người lại không thể dứt ra được, điển hình như cô nàng Ngọc Trinh. Trên trang cá nhân, cô không ít lần chia sẻ hình ảnh bát cơm nóng hổi với cá khô chiên hấp dẫn, bên cạnh là miếng dưa hấu đỏ mọng hoặc vài quả chuối chín. Thoạt nhìn, nhiều người chỉ nghĩ rằng trái cây sẽ là món tráng miệng sau bữa ăn, mà không ngờ rằng người ta sẽ ăn chung với nhau. Khi gắp một miếng cơm với cá khô mặn đậm đà rồi cắn thêm miếng trái cây mát lành, cái vị hài hòa lại khiến người ta mê mẩn. Cũng chính vì vậy mà Ngọc Trinh đã nhiều lần công khai "lăng xê" cho kiểu ăn miền Tây này, nhấn mạnh rằng đó là món ăn yêu thích.

Người miền Tây vốn nổi tiếng phóng khoáng, sáng tạo ngay trong cả chuyện ăn uống. Những vườn cây đầy ắp trái ngọt - từ dưa hấu, xoài, ổi cho tới chuối - luôn hiện diện trong bữa cơm hàng ngày. Thay vì coi trái cây chỉ để tráng miệng, họ tận dụng để ăn kèm với cơm, như một cách "giảm vị" cho những món mặn. Cơm nóng, cá khô chiên vàng - tất cả được làm dịu đi nhờ vị ngọt mát của trái cây. Chính sự đối lập mặn - ngọt, nóng - mát ấy lại tạo thành sự cân bằng rất riêng, để rồi ai từng thử một lần đều thấy thú vị.

Nhiều người dân miền Tây kể rằng, những ngày nắng nóng, cơm với cá khô đã đủ làm bữa cơm ngon lành, nhưng khi có thêm dưa hấu hay chuối, bữa ăn trở nên nhẹ nhàng, đỡ ngấy và mang lại cảm giác "đã miệng" hơn nhiều. Thậm chí, có người còn coi đó là ký ức tuổi thơ - khi trong bếp luôn có sẵn mấy con cá khô, ngoài vườn lại đầy cây trái, cứ thế mà mang ra ăn cùng, vừa lạ vừa quen.

Ngày nay, với nhiều người trẻ, kiểu ăn này còn được xem là "trend ẩm thực miền Tây". Không chỉ Ngọc Trinh, nhiều người sau khi thử cũng không ngại chia sẻ rằng họ đã "nghiện" sự kết hợp tưởng chừng kỳ khôi nhưng lại ngon miệng đến bất ngờ.

Quả thật, ăn cơm với trái cây có thể khiến người ta bối rối lúc đầu, nhưng khi đã nếm thử, hẳn ai cũng sẽ phải công nhận: đó là một trong những cách ăn vừa độc đáo, vừa thông minh, vừa thể hiện sự sáng tạo rất riêng của ẩm thực miền Tây - thứ mà không nơi nào khác có được.