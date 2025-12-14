SYNC FEST 2025: Khi khán giả trở thành nghệ sĩ biểu diễn

Khác với các lễ hội EDM quen thuộc, SYNC FEST 2025 được xây dựng như một “ngày hội giải phóng năng lượng”, nơi khán giả được dẫn dắt để chủ động nhập cuộc, chuyển động và hòa nhịp cùng âm nhạc. Ba yếu tố chuyển động – âm nhạc – ánh sáng được lập trình đồng bộ, tạo nên một hệ sinh thái sống, trong đó ranh giới giữa sân khấu và khán đài gần như bị xóa nhòa.

Tại SYNC FEST, khán giả không còn đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần không thể tách rời của tổng thể chương trình. Từ những động tác đơn giản đến các tổ hợp chuyển động mang tính thị giác cao, hàng trăm người cùng nhảy, cùng tạo nên những “visual sống” lan tỏa khắp không gian lễ hội.

Dù thời tiết mưa lạnh với nhiệt độ chỉ khoảng 17–18°C, không khí tại SYNC FEST nhanh chóng được hâm nóng. Đông đảo bạn trẻ Hà thành, trong đó có nhiều TikToker, nghệ sĩ, diễn viên đã cùng hòa vào không gian âm nhạc và chuyển động kéo dài suốt đêm diễn.

Trên sân khấu, Long Oliver & Bom xuất hiện không chỉ với vai trò nghệ sĩ biểu diễn mà còn là những “kiến trúc sư trải nghiệm”. Sự kết hợp giữa rap, MC, vũ đạo và các động tác vận động thể chất tạo nên một format vừa quen thuộc về năng lượng, vừa mới lạ ở cách khán giả được trao quyền nhập cuộc. Đặc biệt, gần một phần ba thời lượng chương trình được dành để khán giả trực tiếp thể hiện cá tính riêng, tạo nên những khoảnh khắc ngẫu hứng, tự do và giàu cảm xúc.

Điểm khác biệt của SYNC FEST nằm ở việc khán giả được hướng dẫn cụ thể từng động tác, từng nhịp nhảy để tạo ra sự đồng bộ hiếm thấy từ sân khấu đến khán đài. Nhiều người chia sẻ đây là lần đầu tiên tham dự một lễ hội âm nhạc mà không cảm thấy lạc lõng hay ngại ngần, bởi ai cũng được “trao quyền” để trở thành nghệ sĩ biểu diễn.

SYNC FEST là dự án tâm huyết của Long Oliver & Bom – những nhà sáng tạo đứng sau Thủng Long Family. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vũ đạo, thể hình và sáng tạo nội dung, bộ đôi mong muốn mang tư duy đổi mới đó sang lĩnh vực tổ chức sự kiện, tạo ra một định dạng giải trí mang tính tương tác cao cho giới trẻ Việt Nam.

Chia sẻ về dự án, Long Oliver cho biết SYNC FEST được xây dựng theo hướng “game hóa” trải nghiệm giải trí, biến toàn bộ đêm diễn thành một “rhythm game” khổng lồ, nơi khán giả là người chơi và cũng chính là người tạo nên sức nóng cho sự kiện. Trong khi đó, nghệ sĩ sáng tạo Bom nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của SYNC FEST là mang lại cho khán giả cảm giác được tỏa sáng, được giải phóng năng lượng và kết nối với nhau thông qua chuyển động tập thể.

SYNC FEST 2025 được tổ chức với quy mô thử nghiệm dưới 1.000 khán giả, mở đầu cho chuỗi lễ hội thường niên trong tương lai. Dù không hướng đến sự hoành tráng về quy mô, SYNC FEST vẫn ghi dấu ấn bởi tinh thần tiên phong và khả năng kết nối, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái lễ hội âm nhạc – giải trí đang phát triển tại Thủ đô.