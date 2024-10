Suốt bao năm tạo vỏ bọc gia đình hạnh phúc, nữ diễn viên này giờ công khai sự thật: Ai cũng quá lo cho những đứa trẻ

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983, được vua hài Châu Tinh Trì o bế và nổi tiếng qua các phim Biệt thự táo đỏ, Tuyệt đỉnh Kungfu, Truyền thuyết Bạch xà, Thiên hạ đệ nhất… Cô kết hôn với đại gia truyền thông Dương Tử năm 2007, có với nhau 2 con trai.

Nhiều người cho rằng, Huỳnh Thánh Y chính là nguyên nhân khiến Dương Tử ly hôn vợ cũ và kết hôn với cô vào năm 2007. Làn sóng tẩy chay của công chúng khiến nữ diễn viên phải rút khỏi ngành giải trí. Đến năm 2020, cô mới quay lại showbiz. Người đẹp thường đăng ảnh gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên mới đây, trên show thực tế Goodbye Lover (Tạm biệt người yêu), Huỳnh Thánh Y bật khóc trước ống kính và tiết lộ: "Tôi đã muốn ly hôn từ 3 năm trước". Ngay lập tức, Dương Tử cũng thừa nhận: "Hôn nhân của chúng tôi tưởng thành công, nhưng thực chất là một mớ hỗn độn".

Nữ diễn viên chia sẻ trong chương trình: "Anh ta cứ lừa tôi theo cách riêng của anh ta, và tôi không còn lòng tự trọng nữa". Lập tức, Dương Tử chỉ vào mặt vợ và mắng: "Nếu cô còn nói nhảm, chúng ta sẽ không ghi hình chương trình này". Huỳnh Thánh Y bắt đầu khóc và quay người bỏ đi...

Trước đó, hai người cùng nhau xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với MC Lý Tương, vốn dĩ muốn minh oan cho nhau nhưng không ngờ trong chương trình Dương Tử lại không chút kiêng dè, nói ra rất nhiều lời khó chịu. Anh ta gọi vợ mình là "vô học, ngu ngốc và không tiến bộ gì trong những năm qua".

Huỳnh Thánh Y vốn đang là đại diện cho sản phẩm "Nhân vật vẻ đẹp trí tuệ", nhưng không ngờ cô lại bị Dương Tử nói những lời như tát vào mặt. Trong buổi phỏng vấn, cô tỏ ra không hài lòng và giận dữ nói với chồng: "Trong ngần ấy năm, ngoài việc lợi dụng tôi để kiếm tiền, anh có bao giờ làm điều gì tốt cho tôi?".

Cha mẹ công kích nhau, con cái chịu thiệt

Chứng kiến những màn đấu khẩu của vợ chồng Huỳnh Thánh Y, nhiều người vừa ngán ngẩm vừa lo lắng cho con cái của họ.

Cha mẹ xung đột hoặc bất hoà là một điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hôn nhân của nhiều gia đình. Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng cãi vã đến mức không thể cứu vãn và lâm vào tình trạng đường cùng, không lối thoát, để rồi buộc phải ký vào tờ đơn ly hôn. Nhưng việc công khai chỉ trích, công kích sẽ khiến con cái tổn thương nặng nề.

Theo nghiên cứu cho thấy, trẻ nhỏ là đối tượng rất nhạy cảm với những vấn đề xung đột xảy ra trong gia đình, đặc biệt là khi cha mẹ tiêu cực, thường xuyên cãi vã nhau. Ngay cả trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn giữa cha mẹ trong đời sống hôn nhân. Điều này chứng tỏ rằng, dù ở mọi lứa tuổi, từ sơ sinh cho tới trưởng thành, đều là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi cha mẹ độc hại hoặc tiêu cực.

Theo các chuyên gia, cha mẹ xung đột thường xuyên có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến tâm lý của con trẻ do những nguyên nhân sau:

Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ bị ảnh hưởng lớn: Rất nhiều gia đình khi cha mẹ xảy ra cãi vã hay chiến tranh lạnh thường không mấy để tâm hoặc dành nhiều thời gian cho con cái như trước đây. Mặt khác, tình yêu thương của cha mẹ dành cho trẻ cũng vơi đi ít nhiều hoặc thiếu ấm áp do họ còn bận khó chịu và giận dữ với người kia.

Tạo cảm giác lo lắng và bất an cho con trẻ: Cha mẹ xung đột là nguyên nhân khiến trẻ có cảm giác bất an, thiếu an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Trẻ phải thường xuyên đối mặt với những nỗi lo khi nào cha mẹ sẽ kết thúc "cuộc chiến", liệu có ly hôn không, hoặc lo sợ bất kỳ trận ẩu đả nào có thể ập tới bất ngờ.

Tạo bầu không khí căng thẳng cho cả gia đình: Thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha mẹ xung đột có thể khiến con cái cũng trở nên lo lắng và stress. Điều này có thể làm ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Thậm chí nhiều trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu và không phát triển như bình thường (đối với trẻ nhỏ).

Trước đó, Huỳnh Thánh Y cũng nhiều lần khiến ai nấy lo ngại cách dạy con. Tuy thừa thãi về vật chất nhưng Andy, con trai Thánh Y lại thiếu thốn về mặt tình cảm. Vợ chồng Huỳnh Thánh Y cực kỳ bận rộn nên từ lúc con trai 3 tháng tuổi đến năm 3 tuổi đã không thường xuyên gặp gỡ. Người chăm sóc chính cho Andy cũng là bà nội.

Andy trở thành một đứa trẻ cục tính vì không được bố mẹ quan tâm, chăm sóc. Càng lớn, tình cảm giữa Andy và mẹ càng xa cách. Cũng may Huỳnh Thánh Y kịp nhận ra sai lầm của mình và cố gắng hàn gắn tình cảm với con. Andy sau đó hiểu được tình cảm mẹ dành cho mình và dần thân thiết, yêu thương mẹ.

Một lần khác, lịch trình sinh hoạt một ngày của cậu bé bị lộ cũng khiến ai nấy thương cảm. Ngoài giờ học trên trường từ thứ 2 - 6, Huỳnh Thánh Y còn cho con học thêm lập trình máy tính, piano, trống, cờ vây,...

Suốt từ 8h15 sáng đến 9h tối, Andy chỉ quay cuồng với việc học, hết học trên lớp lại đến học ngoại khoá. Nhân viên văn phòng còn có ngày nghỉ cuối tuần, còn Andy thì không! Mỗi ngày cậu bé thức dậy lúc 7h sáng và đi ngủ lúc 10h. Cường độ học tập này quả thực đã quá sức với một đứa trẻ mới 9 tuổi.