Trong chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng gần đây do Abbott phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) tổ chức tại Hà Nội, một hoạt động được quan tâm lớn từ người cao tuổi là việc đánh giá sức khỏe khối cơ. Với nhiều người cao tuổi, đây là chỉ số hoàn toàn mới trong các buổi khám tổng quát vốn quen thuộc với những hạng mục như huyết áp, đường huyết hay mỡ máu. Việc đưa đánh giá sức cơ vào sàng lọc phản ánh xu hướng mới khi hiểu biết về vai trò quan trọng của khối cơ, gắn liền với khả năng vận động và chất lượng sống của người cao tuổi.

Ngày 31/1 vừa qua đã diễn ra chương trình "Chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" được triển khai bởi Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam, Abbott với sự đồng hành của nhãn hàng Ensure Gold, Glucerna đã mang đến hoạt động khám và tư vấn sức khỏe, trao các phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tại Hà Nội.

Sự xuất hiện của nội dung này trong chương trình không chỉ đơn thuần là một cập nhật kỹ thuật, mà phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi tại Việt Nam. Khi hàng trăm bác lớn tuổi chia sẻ rằng "lần đầu tiên được đo cơ" hay "giờ mới hiểu vì sao càng lớn tuổi càng dễ mỏi chân, yếu tay", có thể thấy rõ nhu cầu thực tế về một góc nhìn mới - nơi sức khỏe cơ được coi là yếu tố nền tảng của một quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Sức khỏe cơ - nền tảng của vận động, đề kháng và khả năng sống độc lập

Suy giảm khối cơ theo tuổi tác là một quá trình tự nhiên nhưng diễn ra âm thầm: Nghiên cứu khoa học cho thấy, từ độ tuổi 40-80, cơ thể có thể mất khoảng 40% khối cơ¹, có thể làm ảnh hưởng tới vận động hàng ngày. Từ đó dẫn đến những hoạt động quen thuộc như đi đứng, leo cầu thang cũng trở nên khó khăn và sức cầm nắm cũng trở nên yếu dần.

Sự suy giảm sút này còn kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe như suy giảm sức đề kháng, rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ té ngã - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất khả năng vận động độc lập ở người lớn tuổi.

Tình trạng mất cơ có thể dẫn tới nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, đặc biệt là chức năng miễn dịch của cơ thể. Khi mất hơn 10% khối cơ, chức năng miễn dịch của cơ thể sẽ suy yếu, khiến người lớn tuổi giảm khả năng chống đỡ bệnh tật và dễ mắc bệnh.

Nhiều người Việt Nam vốn có chế độ ăn thanh đạm, ưu tiên tinh bột, ít protein và ít vận động kháng lực, tình trạng mất cơ ít được chú ý. Việc đưa sàng lọc cơ vào khám sức khỏe cộng đồng vì thế là bước tiến quan trọng, giúp nhận diện sớm nguy cơ và tạo cơ hội cho người cao tuổi điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng phù hợp

Dinh dưỡng - mắt xích quan trọng để bảo vệ sức khỏe khối cơ

Để giúp ngăn ngừa mất cơ, người lớn tuổi cần bổ sung đạm và 1.5g CaHMB mỗi ngày, tương đương lượng HMB cung cấp bởi 1kg thịt bò hoặc 40 quả trứng. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua những bữa ăn thông thường ngày càng suy giảm, khiến nhiều người cao tuổi rơi vào tình trạng mất cơ hoặc suy dinh dưỡng tiềm ẩn dù vẫn ăn "đủ bữa".

Chế độ dinh dưỡng khoa học - với protein chất lượng cao, vitamin D, canxi và các vi chất thiết yếu – kết hợp vận động phù hợp giúp duy trì sức mạnh cơ và sự linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là trọng tâm được chuyên gia nhấn mạnh trong hoạt động tư vấn trực tiếp tại chương trình do Abbott và VYPA tổ chức. Nhiều người cao tuổi sau khi được kiểm tra sức khỏe cơ tại sự kiện cho biết họ sẽ thay đổi chế độ ăn, dành thời gian cho vận động phù hợp và chủ động theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn

Chú Nguyễn Tiến Hùng, 68 tuổi: "Qua những chia sẻ hôm nay, tôi hiểu rõ hơn rằng nếu sử dụng một số thực phẩm quá mức thì sẽ không tốt cho sức khỏe người lớn tuổi. Vì vậy, cần biết lắng nghe cơ thể, hiểu cơ thể mình cần gì để điều chỉnh cho phù hợp."

Hợp tác Abbott – VYPA: Chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chương trình "Chăm sóc Sức khỏe Người Cao Tuổi – Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh" do Abbott Việt Nam và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp triển khai đã mang hoạt động khám sàng lọc – từ kiểm tra các chỉ số huyết học đến đánh giá sức khỏe khối cơ và chế độ dinh dưỡng khoa học – đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi.

Hơn một nghìn người lớn tuổi tại Hà Nội đã được kiểm tra tổng quát, sàng lọc sớm bệnh không lây nhiễm, đánh giá sức khỏe cơ và nhận tư vấn cá nhân hóa về dinh dưỡng. Nhân dịp này, chương trình cũng đã trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học Ensure Gold và Glucerna cho người cao tuổi tham gia chương trình; đồng thời gửi tặng 100 phần quà chúc Tết tới người cao tuổi tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm sóc và đồng hành trong cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện, sáng kiến này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng người Việt Nam ở mọi giai đoạn của cuộc sống. Thông qua khoa học dinh dưỡng, hợp tác y khoa và các chương trình tiếp cận cộng đồng quy mô lớn, Abbott hướng đến mục tiêu giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn, góp phần xây dựng cộng đồng người lớn tuổi khỏe mạnh tại Việt Nam.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân hay gia đình mà còn là ưu tiên của cả cộng đồng và hệ thống y tế. Việc chú trọng sàng lọc sức khỏe cơ, kết hợp dinh dưỡng khoa học và nâng cao nhận thức về lão hóa khỏe mạnh sẽ là nền tảng để người lớn tuổi duy trì cuộc sống khỏe mạnh, độc lập và trọn vẹn hơn.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott tại Việt Nam, cho biết: "Chương trình ‘Chăm sóc Sức khỏe Người Cao Tuổi – Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh’ phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng Việt Nam nâng cao sức khỏe. Trong đó lão hóa khỏe mạnh là nền tảng quan trọng và Abbott tự hào được chung tay giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe chủ động cùng chế độ dinh dưỡng khoa học".