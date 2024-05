Sức hấp dẫn của Barron Trump

Thế lực mới của gia đình Trump

Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ dù chưa bao giờ thốt ra lời nào trước công chúng, Barron Trump là người ủng hộ kiên định cho chiến dịch tranh cử 2024 của cha, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump , ở hậu trường. Không chỉ vậy, thanh niên 18 tuổi được cho là cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc nối bước người cha 78 tuổi.

“Barron đẹp trai, cao ráo - thậm chí còn cao hơn cả cha mình – và rất hiểu biết đối với những người ở độ tuổi cậu ấy. Cậu ấy cũng quan tâm đến chính trị nhiều hơn những gì mọi người nhận ra. Tôi thấy tất cả đức tính của một tổng thống tương lai nếu cậu ấy có hứng thú với nó. Tại sao không chứ? Cậu ấy có gene Trump”, người trong cuộc nhận xét.

Barron Trump có hứng thú với chính trị và mong muốn tiếp bước ông Trump. Ảnh: IG.

Theo nguồn tin, Barron ngày càng cảm thấy thoải mái với ý tưởng đảm nhận một vai trò rõ ràng hơn trong tham vọng chính trị của cha, như các anh chị lớn là Ivanka, Donald Jr, Eric và Tiffany. Bà Melania cũng sẵn sàng cho con trai nhiều không gian để trở thành người đàn ông theo ý muốn của cậu. Dẫu vậy, bà sẽ tiếp tục bảo vệ Barron khỏi sự tấn công bên ngoài một cách cứng rắn khi ông Trump tranh cử Tổng thống Mỹ và đấu tranh trên nhiều mặt trận pháp lý.

“Khi cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên, bà ấy tích cực bảo vệ con trai và chúng ta biết rất ít về chi tiết cuộc sống hàng ngày của cậu ấy. Tôi nghĩ bây giờ cậu ấy được phép đưa ra nhiều quyết định hơn cho chính mình. Cậu ấy có thể mời bất cứ ai đi ăn tối nếu cậu ấy muốn. Cậu ấy đang dần trở nên công khai hơn”, nguồn tin nói thêm.

Barron đã sử dụng quyền tự do mới có được để thuyết phục sự ủng hộ của những nhân vật cấp cao. Vào tháng 4, con trai út của Trump đã mời ông trùm kinh doanh người Mỹ gốc Iran Patrick Bet-David đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida, Mỹ). Người đàn ông sở hữu khối tài sản 450 triệu USD ấn tượng đến mức đã ca ngợi Barron trên podcast riêng, gọi là PDB .

Bet-David cho biết Barron tự mình tổ chức mọi thứ trong bữa tối kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ. Vị triệu phú mô tả cậu út nhà Trump là người sắc bén, hài hước, thích trào phúng, vững vàng và không hề yếu đuối.

Trong một clip khác trên TikTok, Bet-David khen Barron biết cư xử, khiêm tốn. Người đàn ông 45 tuổi đánh giá Barron là cậu bé thu hút và ngầu.

Không chỉ vậy, Barron còn bàn luận với Bet-David về việc bị truyền thông đeo bám: “Truy lùng tôi là một trò chơi công bằng. Tôi không quan tâm. Tốt, hãy làm đi. Họ đã đi và làm điều đó với mọi đứa trẻ”.

Adam Sosnick, dẫn chương trình podcast người Mỹ, cũng thảo luận về giai thoại truyền tai nhau về bữa tối mà ông Trump làm DJ còn Barron nhận nhiệm vụ tiếp khách. Sosnick cho rằng Barron là người thông minh và nhạy bén về chính trị.

Những nhân vật khác trong bữa tối thân mật là Colby Covington - võ sĩ MMA ủng hộ Trump, doanh nhân Justin Waller và Bo Loudon (17 tuổi), bạn thân nhất của Barron. Waller sau đó đã đăng lên Instagram bức ảnh chụp cùng Barron và những vị khách khác. Barron mặc bộ vest lịch sự, đeo cà vạt và cao hơn những người còn lại.

Barron Trump nổi bật khi chụp ảnh cùng các khách mời trong bữa tối, bao gồm (từ trái sang phải): Colby Covington, Justin Waller, Patrick Bet-David và Bo Loudon. Ảnh: IG.

Lai lịch bạn thân Barron không hề tầm thường. Bo Loudon là con trai của Tiến sĩ Gina Loudon, nhân vật truyền thông tiếng tăm kiêm thành viên ban cố vấn truyền thông của chiến dịch Donald Trump 2020, và cựu Thượng nghị sĩ bang Missouri, John William Loudon. Bo có tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, với 148.000 người theo dõi trên Instagram.

“Bo là người rất có tư tưởng và cực kỳ ủng hộ Trump. Cậu ấy đến Mar-a-Lago mỗi tối khi Barron có nhà. Hai người họ không thể tách rời... Họ tràn đầy năng lượng và mong muốn tạo được dấu ấn trên thế giới”, nguồn tin tiết lộ.

Một trong những bước đi đầu tiên của Barron trên chính trường là có tên trong danh sách 41 đại biểu của Florida tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa diễn ra vào tháng 7.

Từng bước thoát kén

Barron là người con thứ 5 của ông Trump, đồng thời là con đầu lòng với bà Melania. Cậu chào đời một năm sau đám cưới năm 2005 của cha mẹ. Thời thơ ấu của Barron trải qua ở New York. Tại đây, cậu út nhà Trump theo học nhiều trường tư thục danh tiếng.

Trước khi chuyển đến Washington, D.C., Barron là học sinh Columbia Grammar and Preparatory School (Trường Văn phạm và Dự bị Columbia), nằm trong top 20 trường tư thục đắt đỏ nhất nước Mỹ, với học phí 45.640 USD/năm. Năm 2017, Barron dẫn bạn học trong lớp tham quan Nhà Trắng không lâu sau khi ông Trump nhậm chức.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Trump, bà Melania đảm bảo con trai nhỏ tránh xa ánh đèn sân khấu. Tuy vậy, Barron thường xuyên bị những kẻ ác ý trên mạng xã hội nhắm tới vì được cho là trông buồn chán hoặc thu mình.

Năm 2016, diễn viên hài Rosie O'Donnell gây bức xúc vì đăng bài trên Twitter suy đoán Barron (lúc đó 10 tuổi) có thể mắc chứng tự kỷ dù không có bằng chứng xác thực.

Năm 2017, một bài báo trên Daily Caller chỉ trích trang phục của Barron quá giản dị so với vị thế con trai của người đứng đầu nước Mỹ. Chelsea Clinton, con gái Bill và Hillary Clinton, bức xúc lên tiếng: “Đã đến lúc giới truyền thông và mọi người hãy để Barron Trump được yên ổn. Hãy để cậu bé có tuổi thơ riêng tư xứng đáng có được”.

Kể từ năm 2021, Barron sống ở Florida và theo học tại Oxbridge Academy, trường tư thục được thành lập vào năm 2011 bởi tỷ phú William Koch. Đây là 3 năm yên bình đối với Barron, không có bất kỳ tin tức nào về cậu được tuồn ra từ ngôi trường có mức học phí 41.500 USD/năm ở West Palm Beach. Một phần nguyên nhân là nhân viên được yêu cầu ký thỏa thuận không tiết lộ (NDA) ngay khi trúng tuyển.

Barron không có tên trong danh sách hoạt động thể thao của trường nhưng cậu có niềm yêu thích lớn với bóng đá và máy tính. Cậu sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Slovenia, ngôn ngữ mẹ đẻ của bà Melania. Bức ảnh hiếm hoi có mặt Barron trên Instagram trường được chụp vào ngày 12/4 trong buổi vũ hội theo chủ đề Monte Carlo dành cho học sinh Lớp 24 của cậu.

Barron chụp ảnh chung với bạn cùng lớp trong vũ hội trước ngày tốt nghiệp trung học. Ảnh: IG.

Oxbridge Academy dự kiến thu hút sự chú ý của công chúng khi ông Trump dự lễ tốt nghiệp của con trai út trong tháng 5 này. Tỷ phú Mỹ đã kiến nghị Tòa án Hình sự Manhattan tạm dừng phiên tòa xét xử để ông có thể góp mặt trong sự kiện quan trọng của Barron. Chưa rõ ông Trump có xuất hiện hay không vì ngay sau khi Thẩm phán Juan Mercan chấp nhận yêu cầu, ông Trump thông báo tổ chức bữa tối gây quỹ ở Minnesota vào cuối ngày hôm đó, 10/5. Các trợ lý tự tin cựu Tổng thống Mỹ có thể tham dự cả hai.

Tờ Daily Beast suy đoán vào tháng trước rằng Barron hy vọng được vào Đại học New York sau khi tốt nghiệp và cùng mẹ chuyển về New York. Tuy nhiên, nguồn tin của Daily Mail nhận định ngôi trường này là điểm đến khắc nghiệt đối với một thành viên gia tộc Trump vì do phe tự do gắn liền với Đảng Dân chủ thống trị (ông Trump là ứng viên của Đảng Cộng hòa với phe bảo thủ).

Dù Barron chọn làm gì, ông Trump đều vui mừng khi thấy con trai út trở thành thanh niên xuất sắc.

“Giống như cha mình, cậu ấy là một vận động viên rắn rỏi với đầu óc chính trị xuất sắc, có tình yêu sâu sắc đối với gia đình và đất nước. Cậu ấy có sự tò mò bền bỉ về tất cả mọi người từ mọi tầng lớp xã hội và có sức thu hút mọi người đến với mình. Hãy để Barron tạo ra dấu ấn đáng kể trên thế giới theo cách riêng của cậu ấy, vào thời đại riêng của cậu ấy. Tương lai cậu ấy rất tươi sáng”, một người bạn chia sẻ.

Người phát ngôn của Melania Trump không phản hồi những đánh giá về Barron.