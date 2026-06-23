Không phải phòng trà, không phải sân khấu thông thường, buổi tối giữa tuần vừa rồi tại TP.HCM chứng kiến một cuộc tụ họp khá thú vị: Suboi, Rhymastic, Cường Seven, Việt Max cùng một loạt gương mặt sáng tạo khác rủ nhau lên du thuyền, neo giữa sông Sài Gòn để dự một bữa tiệc âm nhạc không mấy giống sự kiện ra mắt sản phẩm thông thường.

Sự kiện do thương hiệu âm thanh cao cấp Pháp Devialet tổ chức để giới thiệu hai phối màu mới của dòng loa Mania Exclusive Edition mùa hè 2026. Thay vì chọn không gian showroom quen thuộc, Devialet thuê hẳn một du thuyền neo tại bến Vinhomes Central Park, phủ toàn bộ không gian theo hai gam màu của bộ sưu tập mới: The Rose Bloom với tông hồng phấn và cam ấm gợi màu hoàng hôn, và The Moss Green xanh rêu trầm điểm nhấn acid.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và sự chuyển động của ánh sáng, The Rose Bloom gợi liên tưởng đến sắc hoàng hôn với những lớp màu hồng phấn và cam ấm đan xen, trong khi The Moss Green mang sắc xanh rêu trầm, được nhấn nhá bằng tone xanh acid hiện đại, tạo nên sự tương phản giàu tính thị giác.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, hai gam màu này còn đóng vai trò xuyên suốt trong thiết kế sự kiện. Toàn bộ không gian du thuyền được “phủ” bằng hệ màu của bộ sưu tập, từ khu vực check-in cho đến lounge và khu trải nghiệm sản phẩm.

Cách tiếp cận này giúp củng cố mối liên kết giữa sản phẩm và không gian, biến trải nghiệm thị giác trở thành một phần của câu chuyện thương hiệu.

Không thể nào bỏ qua màn trình diễn ngẫu hứng của nhạc sĩ Việt Max cùng cậu con trai Pid the Wind, khi hai bố con biến chiếc loa Mania thành trung tâm của một tiết mục nhỏ ngay giữa boong tàu.