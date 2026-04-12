Mới đây, Subeo (SN 2010, tên thật là Nguyễn Quốc Hưng) gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang của mẹ - Hồ Ngọc Hà.

Tại sự kiện, Subeo lựa chọn trang phục đơn giản, song, trong nhiều khoảnh khắc được ghi lại, cậu bạn 16 tuổi này gây ấn tượng với gương mặt điển trai cùng chiều cao nổi bật. Phong thái chững chạc cũng là yếu tố gây chú ý.

Subeo được khen ngợi ngày càng đẹp trai, visual chuẩn soái ca tương lai khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến nhận xét Subeo sở hữu ngoại hình nổi bật so với lứa tuổi. Một số bình luận cho rằng cậu có nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ, khen ngợi phong cách tự nhiên, ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên nét soái ca tương lai.

Cận cảnh visual của Subeo trong sự kiện tối 11/4.

"Sốc visual thật ấy, đẹp dữ", "Thiếu gia này 10 điểm ha, đẹp, cao, mặt hiền ấy", "Bạn này hưởng hết gen tốt của bố mẹ nè, đẹp trai quá, cao nữa", "Đúng là đẹp mặc gì cũng đẹp ha, không vuốt tóc chải chuốt gì đi sự kiện mà nhìn cái là ấn tượng liền, đẹp quá", "Soái ca tương lai đây rồi, đẹp trai quá đi" ,... là những bình luận của cư dân mạng khen ngợi Subeo của hiện tại.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Subeo nhận được sự quan tâm về ngoại hình. Dù không hoạt động nghệ thuật và không sử dụng mạng xã hội cá nhân, cậu thỉnh thoảng xuất hiện qua những hình ảnh được gia đình chia sẻ hoặc tại một số sự kiện, qua ảnh Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà đăng tải lên MXH.

Subeo trong hình ảnh gia đình đầu năm mới 2026, cho thấy chiều cao ngày càng vượt trội.

Subeo từng gây sốt với bộ ảnh sinh nhật.

Ở độ tuổi 16, "cậu cả" đã cao gần 1,8m, sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, đường nét hài hòa, mang nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Subeo thường được bắt gặp trong những bộ trang phục đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, nam tính.

Từ áo dài truyền thống trong dịp Tết, áo phông trẻ trung, đến những bộ suit khi dự sự kiện cùng bố mẹ, Subeo luôn ghi điểm với gu thời trang thanh lịch, phù hợp với lứa tuổi. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng Subeo "sống cực kỳ đơn giản, chỉ mặc những gì thoải mái nhất và không quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò".

Trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Cường Đô La cũng không ít lần chia sẻ về con trai. Năm ngoái, ở tuổi 15, Subeo còn đến thực tập tại công ty, và tìm hiểu môi trường làm việc. Thiếu gia chăm chú, miệt mài tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ phục vụ bàn đến chăm sóc khách hàng, tham gia các cuộc họp bàn kế hoạch kinh doanh,.... Subeo cũng tham gia nhiều trải nghiệm khác nhau ở các trại hè, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và giao tiếp.

Subeo đi thực tập ở công ty của ba.

Subeo làm từ thiện.

Với nền tảng gia đình vững chắc, Subeo được giới truyền thông ưu ái gọi là “thiếu gia thế hệ mới” và được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa sáng giá trong tương lai.

Subeo theo học tại Trường Quốc tế Anh (BIS) - ngôi trường thuộc hệ thống Nord Anglia Education với học phí “gây choáng” và chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, thông thạo tiếng Anh. Cậu vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, tập trung vào việc học và trải nghiệm cá nhân.