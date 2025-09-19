Suất cơm SIÊU NGON tại 1 trường công lập ở Hà Nội đang khiến dân mạng mê tít: Phụ huynh trực tiếp giám sát tại bếp!

Mới đây, cộng đồng mạng được phen xuýt xoa trước những hình ảnh về các bữa cơm siêu ngon tại một trường học tại Hà Nội. Các suất cơm đầy đủ rau canh, hoa quả tráng miệng và món nào cũng được múc đầy đặn.

"Cơm ngon quá, đây là suất ăn ở trường nào vậy?"; "Cho mình xin tên trường với, con đi học mà được ăn uổng đầy đủ như này thì phụ huynh cũng yên tâm hẳn",... - nhiều phụ huynh để lại bình luận.

Những bức ăn đầy đặn tại trường Tiểu học & THCS Mỹ Đức

Người đăng tải ảnh các suất ăn là chị Nguyễn Hương, một phụ huynh có con đang học lớp 7 và lớp 9 tại trường Tiểu học & THCS Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Đây là hình ảnh bữa ăn hàng ngày của các con chị tại trường học.

Theo chia sẻ của phụ huynh, tiền ăn hiện tại ở trường, với khối Tiểu học là 30 nghìn/ngày và khối THCS là 32 nghìn/ngày. "Ở trường, phụ huynh được phân công giám sát bếp ăn bán trú hàng ngày, từ khâu nhận thực phẩm đến quy trình bếp nấu.

Thời gian đầu, nhà trường cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các bác phụ huynh về khẩu phần ăn của các con. Nhờ đó mà Ban Giám Hiệu nhà trường và Bếp ăn đã rút kinh nghiệm ,tiếp thu ý kiến theo hướng tích cực nhất để cải tổ khẩu phần ăn cho các con thật hợp lý", chị Hương chia sẻ.

Bảng phân công phụ huynh học sinh giám sát bếp ăn bán trú của nhà trường

Một số hình ảnh được phụ huynh cung cấp

Theo phụ huynh, chính sự minh bạch đó của nhà trường đã khiến bữa ăn của các con ngày càng được cải thiện tích cực. Thực đơn ngày càng đa dạng, phong phú hơn trước rất nhiều.

"Nếu vẫn theo tinh thần này thì phụ huynh rất yên tâm cho con ăn tại trường lâu dài", chị Hương nhận xét.

Chị Nguyễn Hương, phụ huynh tại trường Tiểu học & THCS Mỹ Đức

Được biết, Trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức được xây dựng và phát triển theo mô hình trường chất lượng cao, hướng tới mục tiêu tạo môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh tăng cường phát triển tư duy, kỹ năng thực hành, góp phần tuyển chọn và bồi dưỡng nguồn học sinh giỏi cho huyện Mỹ Đức; đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân trong toàn huyện.

Trường được khởi công từ tháng 8/2020, bàn giao và đi vào sử dụng tháng 8/2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Với tổng diện tích khuôn viên 25.000 m2, trường có 6 khối nhà chức năng gồm: Khối tiểu học (3 tầng với tổng diện tích sàn là 3.815 m2); khối THCS (3 tầng với tổng diện tích sàn là 3.842 m2); khối hành chính và quản trị (3 tầng có tổng diện tích sàn 2.638 m2); khối nhà đa năng (có tổng diện tích 1.615 m2); khối nhà bếp, căng tin (2 tầng có tổng diện tích sàn là 928 m2); khối nhà kí túc xá (4 tầng với tổng diện tích sàn là 2.798 m2).

Ngoài ra, trường còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ và hệ thống trang thiết bị học tập hiện đại phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.