Bất ngờ với 'suất cơm 17 nghìn' cho học sinh bán trú

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những khay cơm bằng inox được bày sẵn, mỗi suất gồm có cơm trắng, rau xào, thịt, trứng cùng bát canh. Suất ăn gọn gàng, hấp dẫn chẳng khác nào bữa cơm gia đình.

Qua tìm hiểu, bữa ăn bán trú là của học sinh Trường Tiểu học Thái Sơn (xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An), với mức giá chỉ 17 nghìn đồng/suất.

Học sinh Trường Tiểu học Thái Sơn với suất ăn bán trú

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh về “suất cơm 17 nghìn” nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến mong mô hình bán trú tiết kiệm, sạch sẽ và đủ dinh dưỡng này sẽ được nhân rộng ở các trường học.

Chiều 17/9, cô Hoàng Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Sơn cho biết, năm học 2025 - 2026, trường có 708 học sinh, trong đó hơn 630 em đăng ký ăn bán trú. Việc tổ chức bán trú được nhà trường duy trì nhiều năm nay.

Suất cơm đầy đủ với giá chỉ 17 nghìn đồng gây sốt mạng xã hội

Mỗi suất ăn có giá 17 nghìn đồng, chưa bao gồm kinh phí nấu ăn, phục vụ. Để có những bữa ăn chất lượng, nhà trường xây dựng thực đơn theo tuần. Mỗi tuần có bốn thực đơn khác nhau để tránh trùng lặp.

Ngoài ra, nhà trường cũng quản lý chặt chẽ từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến bếp ăn đều có camera giám sát, dữ liệu hình ảnh được lưu trữ. Phụ huynh khi có nhu cầu có thể trực tiếp kiểm tra.

Suất cơm bán trú 17 nghìn đồng với cá thu trắng kho mặn ngọt, rau củ quả xào, vừng lạc, canh rau vặt vườn nấu thịt băm

“Chúng tôi chỉ mong học sinh có bữa ăn đủ chất, không ngờ lại được quan tâm rộng rãi như vậy. Thực ra làm bán trú là trách nhiệm, chỉ mong các con ăn ngon, ăn hết khẩu phần để bố mẹ yên tâm và có đủ dinh dưỡng để học tập”, cô Thảo chia sẻ.