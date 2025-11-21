Sữa ByHeart nhiễm khuẩn, Bộ Y tế yêu cầu rà soát hồ sơ

Tối 20-11, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết sau cảnh báo liên quan sữa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, Cục đã gửi văn bản tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP HCM và các chi cục an toàn thực phẩm về việc cảnh báo sản phẩm.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát bản công bố, tự công bố sữa ByHeart Whole Nutrition

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ sản xuất.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.

Tuyên truyền tới người tiêu dùng để tránh sử dụng các lô sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn. Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu báo cáo kết quả xử lý trước ngày 28-11-2025.

Hiện Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula trên thị trường.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới cho biết tính đến 17-11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận 23 trường hợp trẻ sơ sinh nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở 13 tiểu bang, tất cả phải nhập viện.

Ngày 19-11, hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulism đang diễn ra tại Mỹ liên quan việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn.

Sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition từng được bán trên một số sản thương mại

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết Công ty ByHeart Inc đã thu hồi hai lô sữa mang số 206VABP/251261P2 và 206VABP/251131P2, sau khi nhiều trẻ phải nhập viện vì đã sử dụng sản phẩm từ hai lô này. Sản phẩm ByHeart được bán trực tuyến và tại nhiều chuỗi bán lẻ, chiếm khoảng 1% thị phần sữa công thức toàn nước Mỹ.

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Mỹ được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay các sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, bao gồm tất cả số lô, tất cả kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Thực hiện vệ sinh kỹ các dụng cụ đã tiếp xúc với sữa. Trẻ đã uống sữa và có dấu hiệu bú kém, yếu cơ, khó nuốt, giảm biểu cảm cần được đưa đi khám ngay.