Sự trở lại của Minh Hằng sau 7 năm vắng bóng

Tối 3/11, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh teaser lên trang cá nhân kèm dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy khí thế: “Nhạc Dance is back” (Tạm dịch: Nhạc Dance đã trở lại). Chỉ với một câu nói, Minh Hằng khiến mạng xã hội “bùng nổ”, hàng loạt bình luận của người hâm mộ bày tỏ sự háo hức, mong đợi ngày cô tái xuất.

Teaser gây ấn tượng với bàn tay đeo găng da trắng cầm chiếc CD phản chiếu gương mặt Minh Hằng, đôi môi mờ ảo cùng sắc ánh sáng gợi cảm, hiện đại. Sự kết hợp giữa nét retro hoài niệm của CD nhạc dance thập niên 2000 – thời kỳ đỉnh cao của Minh Hằng – và tinh thần đương đại, táo bạo đã khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả.

“DIRECTOR” – nghĩa là “Đạo diễn” – mang thông điệp “hãy làm chủ cuộc đời mình như đạo diễn một bộ phim”, vừa thể hiện cá tính nghệ sĩ, vừa ẩn chứa tinh thần làm nghề bản lĩnh. Minh Hằng viết trong phần giới thiệu teaser:

“Drama follow my aura. Do you wanna see my POV?”

(Tạm dịch: Drama theo sau hào quang của tôi. Bạn có muốn nhìn mọi thứ theo góc nhìn của tôi không?)

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ cho thấy sự tự tin và quyết liệt của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều thăng trầm, nay trở lại với vị thế vững vàng hơn bao giờ hết.

Chiếc CD xuất hiện trong teaser không chỉ mang tính biểu tượng cho nhạc dance, mà còn gợi nhắc về kỷ niệm “tặng CD nhạc dance” từng viral hơn 10 năm trước – một trong những khoảnh khắc “huyền thoại” gắn liền với tên tuổi Minh Hằng.

Từng gây nhiều tranh cãi vào thời điểm đó, nhưng về sau, Minh Hằng lên tiếng giải thích và nhận được sự cảm thông từ khán giả. Với teaser mới, cô khéo léo biến câu chuyện cũ thành chi tiết hoài niệm, biến “CD nhạc dance” thành biểu tượng cho hành trình làm nghề của chính mình.

Lần cuối cùng Minh Hằng ra MV là “Em Xin Anh” (2018) – sản phẩm đánh dấu giai đoạn rực rỡ trong âm nhạc của cô.

Từ đó đến nay, dù không phát hành thêm ca khúc mới, Minh Hằng vẫn là một trong những nghệ sĩ nữ giữ sức hút bền bỉ bậc nhất Vbiz.

Cô liên tục ghi dấu ở điện ảnh, chương trình thực tế, thời trang, quảng cáo, đồng thời trở thành biểu tượng phụ nữ hiện đại khi kết hôn năm 2022 và sinh con đầu lòng năm 2023.

Những hình ảnh đời thường giản dị, hạnh phúc của cô cùng gia đình nhỏ luôn nhận được lượng tương tác “khủng”, cho thấy công chúng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho “bé Heo” sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật.

Năm 2024, Minh Hằng trở lại truyền hình với “Chị Đẹp Đạp Gió”, nơi cô liên tục “gây bão” bằng các màn trình diễn bùng nổ và giành danh hiệu “Chị đẹp được yêu thích nhất”. Chương trình đã thổi bùng cảm hứng âm nhạc trong cô, mở đường cho sự trở lại được đầu tư kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay.

Minh Hằng chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất để trở lại với âm nhạc. Sau khi dành thời gian cho gia đình và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác, cảm hứng trình diễn đã quay lại khi tôi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió. Sự ủng hộ của khán giả giúp tôi có thêm động lực để dồn tâm huyết cho DIRECTOR. Tôi tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được tâm sức và tinh thần của tôi trong sản phẩm lần này.”

Sau 7 năm, Minh Hằng không chỉ trở lại với âm nhạc, mà còn trở lại với chính bản ngã từng làm nên thương hiệu của mình: quyến rũ, mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng đầy cảm xúc.

“DIRECTOR” không chỉ là một MV, mà còn là tuyên ngôn của người phụ nữ làm chủ ánh sáng của riêng mình – người đã từng tỏa sáng, từng lui về, và giờ sẵn sàng đứng giữa sân khấu một lần nữa.

Ngày 12/11 tới, Minh Hằng sẽ “đạo diễn” cho chính câu chuyện âm nhạc mới của mình – nơi khán giả không chỉ thấy một nữ ca sĩ comeback sau 7 năm, mà còn thấy một người phụ nữ đã đi qua hành trình trưởng thành, tự tin viết tiếp chương thứ hai rực rỡ nhất của đời mình.



