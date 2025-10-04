Con trai Minh Hằng bé xíu đã được mẹ dạy chơi pickleball, chọn vợt cực xinh để "chiến đấu"

Cậu bé Mỡ - con trai Minh Hằng - dù chỉ mới hơn 2 tuổi đã sớm được mẹ dẫn ra sân chơi pickleball, khiến nhiều người phải mỉm cười vì sự đáng yêu và chăm chút. Thay vì để con chỉ chạy nhảy tự do, nữ ca sĩ kiêm diễn viên khéo léo kết hợp rèn luyện thể chất lẫn phát triển kỹ năng cho bé bằng cách cho Mỡ làm quen với một môn thể thao nhẹ nhàng, vui nhộn. Điều khiến dân mạng chú ý là cây vợt pickleball siêu xinh mà cô mua riêng cho con: nhỏ gọn, màu sắc rực rỡ, thiết kế dành cho trẻ em - vừa tiện dụng lại khuyến khích trẻ tham gia vận động.

Vợt pickleball dành cho trẻ em này được thiết kế tối ưu để phù hợp với bàn tay và thể lực còn non nớt của các bé. Kích thước nhỏ gọn chỉ khoảng 35 cm x 17 cm x 1 cm và trọng lượng nhẹ chỉ 180 g, giúp bé dễ dàng cầm nắm, xoay trở và kiểm soát đường bóng. So với vợt tiêu chuẩn dành cho người lớn, phiên bản trẻ em loại bỏ cảm giác nặng nề, giảm nguy cơ mỏi tay và rơi vỡ vì lực cầm chưa chắc.

Về cấu tạo, bề mặt vợt làm từ sợi thủy tinh kết hợp với lõi tổ ong (honeycomb) - sự kết hợp mang lại độ bền tốt, đồng thời đảm bảo độ nảy ổn định khi đánh bóng. Lõi tổ ong nhẹ nhưng chắc, giúp vợt chịu lực tốt mà không tăng trọng lượng tổng thể. Đây là điểm cộng lớn cho các bé bắt đầu học vì vợt vừa bền vừa dễ kiểm soát.

Thiết kế tay cầm cũng được tinh tế hóa cho trẻ em: tay cầm có các lỗ thoáng, chất liệu chống trượt và các đường gờ xốp mềm giúp bé giữ vợt chắc hơn, hạn chế tình trạng tuột hoặc búng tay khi chơi. Lớp đệm trên tay cầm còn có tác dụng hấp thụ sốc, giảm rung khi đánh bóng mạnh - yếu tố giúp bảo vệ khớp cổ tay non nớt của trẻ. Ngoài ra, các họa tiết hoạt hình rực rỡ, ngộ nghĩnh trang trí trên bề mặt vợt khiến món đồ chơi thể thao trở nên hấp dẫn hơn với trẻ nhỏ - từ hình thú, trái cây đến họa tiết vui nhộn - tạo động lực để bé muốn cầm vợt và luyện tập.

Một điểm thú vị là vợt dành cho trẻ em không chỉ phù hợp để chơi giải trí ở sân ngoài trời mà còn có thể dùng trong nhà, trường học hay các hoạt động cộng đồng. Nhẹ, an toàn và nhiều màu sắc, nó dễ khiến trẻ em hứng thú, tăng tính tương tác giữa bố mẹ - con cái khi cùng nhau tập luyện.

Việc Minh Hằng cho Mỡ làm quen sớm với pickleball và đầu tư cho con một cây vợt phù hợp có nhiều lợi ích phát triển. Thứ nhất, các thao tác cầm - đánh - di chuyển giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động thô và tinh, cải thiện khả năng phối hợp tay - mắt. Thứ hai, hoạt động thể thao nhẹ nhàng này hỗ trợ phát triển thể chất, tăng sức bền và thăng bằng, rất cần thiết trong những năm đầu đời. Thứ ba, chơi cùng bố mẹ hoặc bạn bè giúp bé rèn luyện kỹ năng xã hội, biết chờ lượt, tuân theo quy tắc và giao tiếp. Cuối cùng, việc được trang bị dụng cụ bắt mắt, vừa tay còn kích thích tư duy, phản xạ - trẻ học cách điều khiển lực đánh, hướng bóng và phán đoán phản ứng của đối phương.

Lựa chọn vợt phù hợp cho trẻ không chỉ là khoản mua sắm đơn thuần mà còn là hành động đầu tư cho sự phát triển toàn diện của bé. Một cây vợt nhẹ, bền và thiết kế thân thiện sẽ giúp bé tự tin hơn khi học kỹ năng mới, đồng thời giảm nguy cơ chấn thương do dụng cụ không phù hợp. Và hơn cả, những khoảnh khắc mẹ - con cùng ra sân, cùng luyện tập sẽ trở thành ký ức đẹp, nuôi dưỡng tình cảm gia đình và thói quen vận động lành mạnh cho trẻ ngay từ nhỏ.

Cây vợt pickleball xinh xắn mà Minh Hằng dành tặng cho cậu bé Mỡ không chỉ là món đồ dễ thương để "pose ảnh" mà thực sự là công cụ hỗ trợ bé phát triển kỹ năng thể chất, tư duy và tinh thần. Với thiết kế dành riêng cho trẻ em, vợt vừa an toàn vừa kích thích niềm yêu thích thể thao - một lựa chọn thông minh cho các phụ huynh muốn khuyến khích con vận động, khám phá và lớn lên khỏe mạnh.